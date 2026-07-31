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Esperanza Gómez relató cómo fue la última vez que vió a su mamá: “No la odiaba, pero tampoco la amaba”

La actriz de entretenimiento para adultos describió la compleja relación que tuvo con su madre y reveló que un sueño la llevó a perdonarla cuando estaba por morir

La actriz de contenido para adultos causó sensación con una peculiar publicación en sus redes sociales - crédito @yoesperanzagomez/Instagram
Un sueño con un ángel llevó a Esperanza Gómez a perdonar a su madre, con la que desarrolló una relación compleja a lo largo de su vida - crédito @yoesperanzagomez/Instagram
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Como parte de la promoción de su formato de pódcast Call Me Hope, la actriz de entretenimiento para adultos y empresaria Esperanza Gómez dio una reveladora entrevista en la que abordó uno de los momentos más complejos de su vida: su relación con su madre, fallecida en abril pasado, y marcada por lo que en distintas ocasiones retrató como una interacción distante.

La caldense fue invitada al formato Lo Más Viral, de la sección digital de Noticias Caracol, en la que se definió como una mujer profundamente creyente. Esto, teniendo claro que a menudo sorprende a quienes la conocen por su trabajo en la industria del entretenimiento para adultos.

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“La gente cree que porque trabajo con la sexualidad soy una persona irrespetuosa de la religión o irrespetuosa de Dios”, dijo. “De hecho, yo creo en los ángeles, creo en las energías, creo que existe un Dios supremo”.

Esperanza Gómez anunció que demandará a Meta por daños y perjuicios tras perder contratos por el cierre de su cuentas en Facebook e Instagram - crédito @yoesperanzagomez/Instagram
Esperanza Gómez se mostró como una mujer creyente en Dios pese a su trabajo en la industria del entretenimiento para adultos - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Esa fe fue el ancla que la sostuvo durante uno de los períodos más duros de su vida: la enfermedad terminal de su esposo colombiano, Ernesto Andrade, y el peso acumulado de años de distancia emocional con su madre. “Yo venía desde niña con un resentimiento muy grande hacia mi mamá. O sea, yo a mi mamá no la odiaba, pero tampoco la amaba”, contó la caldense.

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El quiebre llegó a través de un sueño. Según relató Esperanza, en las semanas posteriores a la muerte de Andrade, ocurrida el 30 de octubre de 2025, Gómez se despertó sobresaltada en la madrugada luego de tener un sueño con un ángel. “Este ángel se me acerca en el sueño y me dice: ‘Esperanza, si tú quieres que la vida te cambie, tu energía te cambie y las cosas se te empiecen a dar de la manera que tú quieres, tienes que perdonar a tu mamá y la tienes que perdonar de corazón’”, explicó.

Esperanza Gómez expresó su deseo de esperar soluciones médicas innovadoras antes de optar por una intervención quirúrgica para resolver el problema degenerativo de su columna - crédito @yoesperanzagomez/Instagram
El 5 de marzo de 2026, Esperanza Gómez visitó a su madre en el hospital, le pidió perdón y recibió un gesto de afecto que no recordaba desde la niñez - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Al despertar, describió una sensación en su interior que le generaba intranquilidad. “Me despierto súper exaltada y te lo juro, yo toda mi vida he sentido como una nube oscura dentro de mi pecho que me oprimía. Y toda la vida la tuve. En ese momento que yo me despierto siento esa pesadez en mi pecho”, dijo, acompañada de la urgencia de perdonar a su mamá.

Horas después, mientras revisaba sus historias de Instagram, apareció en su pantalla el video de una desconocida hablando sobre la importancia de perdonar a la madre para que los proyectos y la vida fluyeran. Lo tomó como un mensaje. “Yo dije: ‘Yo creo que Dios o los ángeles me están tratando de mandar un mensaje y creo que lo voy a hacer’”.

Siguió las instrucciones del video. Se sentó, cerró los ojos, visualizó a su madre y le habló. La perdonó. “Me sentí liberada”, recordó. “Sentí que esa nube que yo tenía en mi pecho, que me oprimía constantemente y que la sentía todo el tiempo gris, ¡puf! Desapareció”.

El 5 de marzo de 2026, aprovechando un viaje a Colombia por razones de trabajo, Esperanza decidió ir al hospital donde su madre estaba hospitalizada. Ella tenía un tubo que no la dejaba hablar, pero eso no impidió que Gómez le dijera que la perdonaba y le pidió perdón por si ella también le había fallado en algo.

La reacción de su madre la tomó por sorpresa. “Me estiró una mano, me cogió mi mano derecha, me dio un beso aquí, después me jaló hacia ella”. Era el primer beso que recordaba de su madre desde que era niña. “Mi mamá no permitía que nosotras la besáramos. Le dábamos un beso y decía: ‘Qué fastidio, no me besen’. Y se limpiaba la cara”, recordó, afirmando que ella misma no pudo contener las lágrimas.

Antes de retirarse, Gómez le dijo a su madre que si quería irse en paz, podía hacerlo. Esa misma noche tomó un vuelo de regreso a Miami. Semanas después, su madre falleció, el 17 de abril de 2026.

La emrpesaria y creadora de contenido para adultos soltó una serie de comentarios relacionados con los hombres que causaron furor - crédito @yosoyesperanzagomez/Instagram
Tras la muerte de su madre el 17 de abril de 2026, Esperanza Gómez dijo que el perdón cambió sus sueños y le dejó una lección sobre el rencor - crédito @yosoyesperanzagomez/Instagram

El perdón también transformó sus sueños. Durante años, su madre aparecía en ellos como una figura amenazante, pero eso cambió luego de la visita al hospital. “Siempre estaba intentando hacerme daño. Mi mamá pasó de ser la mala, la bruja de la historia, a, en este momento ser como un ángel que me está cuidando”.

Para Esperanza, esto le dejó una lección de vida: “Guardar rencor es como tomar veneno. Cuando tú sientes rencor, no le estás dando el veneno a la persona que te hace daño, te lo estás tomando tú”, afirmó.

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