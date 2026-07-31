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Esta fue la millonada que Santa Fe ganó por clasificar a octavos de final en la Copa Sudamericana

El cuadro rojo eliminó a Caracas en Venezuela en los playoffs y ahora se verá con nada menos que River Plate, uno de los candidatos al título

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Santa Fe eliminó al Caracas en los playoffs de la Copa Sudamericana por marcador global de 5-0 -crédito Cristian Bayona/Colprensa
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Santa Fe le dio una nueva alegría a sus aficionados con la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de golear a Caracas de Venezuela en la vuelta por marcador de 3-0 y un marcador global con una ventaja de cinco anotaciones, con el que ratificó su favoritismo en la llave.

El cuadro rojo también se quedó con un jugoso premio por pasar de fase, como parte de los incentivos de la Conmebol en la Libertadores y Sudamericana para todos los participantes, sin importar si vienen del otro certamen, y cuantas más instancias avancen, mayor será la bolsa.

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De esta manera, el rojo se motiva para mejorar en la Liga BetPlay, pues arrancó con derrota 2-1 ante Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín y los aficionados no quieren un nuevo fracaso a nivel local, así como tampoco perder ante su rival en octavos de la Sudamericana.

La millonada para Santa Fe en la Copa Sudamericana

Los cardenales eran favoritos a pasar de ronda por el nivel del rival, que no lo demostró en ninguno de los dos juegos y se llevó una goleada en condición de local, además de que jugó en otro estadio por los daños tras el doble sismo en Venezuela.

Con la clasificación, Santa Fe recibirá 600.000 dólares por parte de la Conmebol, pues ese es el premio para todas las escuadras que se encuentren en los octavos de final, además de que se suma a lo que ya obtengan de las rondas anteriores, por lo que algunos ya tienen una buena cantidad de dinero acumulado.

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Nahuel Bustos anotó el gol que le dio la victoria a Independiente Santa Fe ante Caracas en el duelo de vuelta de Copa Sudamericana 2026 - crédito Santa Fe
Nahuel Bustos anotó uno de los goles que le dio la victoria a Independiente Santa Fe ante Caracas en el duelo de vuelta de Copa Sudamericana 2026 - crédito Santa Fe

En el caso de los bogotanos, ya tenían una cifra previa de la Copa Libertadores, que eran un millón de dólares por disputar la fase de grupos, 680.000 dólares por los dos triunfos en esa instancia, llamado “mérito deportivo”, y 500.000 dólares por entrar a los playoffs de Sudamericana.

Con este premio, Santa Fe ya tiene un total de 2.780.000 dólares en la bolsa, sin importar lo que pase en los octavos de final ante River Plate, lo que significa un logro importante para la institución porque necesita el dinero para mantener la plantilla y cubrir gastos de sus deudas anteriores.

premios copa sudamericana
Santa Fe ya ganó 1,1 millones de dólares en la Copa Sudamericana, por disputar playoffs y octavos de final - crédito Conmebol

De otro lado, la llave frente a los argentinos se disputará en agosto, cuyo compromiso de ida será en el estadio El Campín y la vuelta en el Monumental de Buenos Aires, adonde vuelve el Cardenal luego de cinco años, tras verse en la Copa Libertadores 2021.

Goleada en Barquisimeto

Independiente Santa Fe goleó 3-0 a Caracas FC en Barquisimeto en la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana y selló la serie con un 5-0 global tras el 2-0 de la ida, en el que las figuras fueron Hugo Rodallega, Nahuel Bustos y Franco Fagúndez, todos hombres de ataque.

El primer golpe llegó a los 55 minutos, cuando Bustos definió un contragolpe tras una asistencia de Jáder Obrian ante el arquero Frankarlos Benítez, que nada pudo hacer ante el argentino porque quedó de frente a la portería y mandó el balón al palo izquierdo.

Caracas vs. Santa Fe
Santa Fe goleó 3-0 al Caracas en el estadio Metropolitano de Lara por la Copa Sudamericana - crédito Caracas FC

Más tarde, Ángel Figueroa amplió a los 76′ con un autogol, tras un centro de Omar Fernández Frasica y cuyo destino era Hugo Rodallega, y Franco Fagúndez cerró la cuenta con un gol al minuto 82, luego de ingresar para el segundo tiempo en Barquisimeto.

Con la clasificación, el equipo que dirige Pablo Repetto enfrentará a River Plate de Eduardo Coudet en los octavos de final del torneo continental, en una llave que promete ser emocionante porque los argentinos no pasan por su mejor momento.

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