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Petro ‘le armó pelea’ a Abelardo de la Espriella por la eliminación de las Appa: “A esto se le llama política de la muerte”

La intención del Gobierno entrante de desmontar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos abrió un nuevo choque con el presidente saliente, que aseguró que la medida pondría en riesgo la protección de la producción de alimentos

Abelardo de la Espriella señaló que el Gustavo Petro “desconoce la institucionalidad” y llamó a la ciudadanía a “desconocerlo como jefe de Estado” - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella por su idea para eliminar las Appa de Colombia - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, solicitó a su ministro de Agricultura designado, Fabio Arjona Hincapié, la eliminación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), lo que generó diversas reacciones.

La instrucción, orientada a derogar la figura creada durante el actual Gobierno nacional, que saldrá el 7 de agosto de 2026, provocó la reacción del mandatario saliente Gustavo Petro, que cuestionó la postura del gobierno entrante sobre la política rural.

La decisión fue anunciada por el presidente electo como parte de los ajustes reglamentarios que alista su equipo de trabajo para el sector agropecuario. Tras conocerse la propuesta de desmontar este mecanismo, el presidente Petro expresó su rechazo a través de su cuenta en X.

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“Cuando viene la megasequía, que va a acabar parte de nuestra producción alimenticia, se le ocurre al próximo gobierno acabar las zonas de protección alimenticia; a esto se le llama política de la muerte”, sostuvo Gustavo Petro en la red social.

Gustavo Petro cuestionó la decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de ordenar la eliminación de las Appa - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro cuestionó la decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de ordenar la eliminación de las Appa - crédito @petrogustavo/X

Lo que señala el presidente es que la orden de la eliminación de las Appa coincide con las advertencias sobre la llegada del fenómeno de El Niño en Colombia, un escenario en el que la protección de las zonas destinadas a la producción de alimentos cobra mayor relevancia.

Pues estas áreas fueron creadas para preservar suelos agrícolas estratégicos y garantizar la disponibilidad de alimentos frente a fenómenos climáticos que podrían afectar la producción del país.

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¿Qué son las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa)?

Las Appa corresponden a una figura jurídica incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Su objetivo principal es la delimitación de suelos rurales para destinarlos de forma exclusiva a la producción de comida y la seguridad alimentaria, respaldándose en la Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento territorial.

Vista aérea de terrenos agrícolas en El Salvador, con cultivos en laderas, caminos de tierra, casas, montañas en el fondo y un atardecer naranja.
Las Appa fueron incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 con el propósito de preservar suelos agrícolas estratégicos y garantizar la producción de alimentos mediante criterios técnicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bajo este esquema, el Ministerio de Agricultura quedó facultado para delimitar los predios con base en estudios técnicos elaborados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra).

Como paso previo a la declaratoria formal de las Appa, la administración saliente identificó Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (Zppa) en regiones de La Guajira, Antioquia, Tolima y el área de Sabana Centro en Cundinamarca.

Sin embargo, la aplicación de la norma provocó discrepancias entre gremios del sector agropecuario y autoridades locales. Las principales observaciones se centran en las restricciones impuestas a diversas actividades productivas en municipios como Sopó y Nemocón, donde la delimitación prohíbe el desarrollo de proyectos industriales, mineros y ciertos usos del suelo rural.

Paisaje rural dividido. Izquierda: campos cultivados, tractores. Derecha: terreno baldío, montículos de tierra. Dos señales de prohibición.
Antes de crear una Appa, el Ministerio de Agricultura delimitó Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (Zppa) en departamentos como La Guajira, Antioquia, Tolima y Cundinamarca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Voceros de la producción agrícola señalaron en el pasado que estas limitaciones generan incertidumbre sobre los títulos de propiedad y reducen el margen de maniobra económica para los agricultores de la zona.

De hecho, la controversia por la delimitación de estos terrenos llegó a instancias judiciales. En la actualidad, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional tramitan demandas que buscan determinar si el Ejecutivo nacional vulneró la autonomía de los municipios al definir los usos de la tierra sin la participación directa de los concejos municipales.

Frente a este escenario judicial, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y otros gremios del sector manifestaron su intención de intervenir en los procesos para defender la autonomía territorial de los municipios y la libertad de empresa en el campo.

Campo agrícola reseco y agrietado con surcos vacíos, plantas marchitas, casas rurales borrosas al fondo y un tractor oxidado.
El modelo Appa también llegó a los estrados judiciales, donde el Consejo de Estado y la Corte Constitucional estudian demandas relacionadas con la autonomía territorial de los municipios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por lo que la solicitud realizada por Abelardo de la Espriella a su ministro designado busca desmontar las restricciones operativas vigentes antes de que se consoliden nuevas delimitaciones en otras regiones del país.

Con este anuncio, la transición en la cartera de Agricultura queda marcada por el debate entre la intervención estatal para la protección de suelos agrícolas y la flexibilización de los usos del suelo solicitada por los sectores productivos.

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