Jacobo Mantilla ganó la medalla de oro para Colombia en patinaje durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Juan Jacobo Mantilla dominó los 5.000 metros Puntos masculinos y le entrega al país otra presea dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Centro Caribe Sports

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Juan Jacobo Mantilla conquistó la medalla de oro en la prueba de los 5.000 metros por puntos, consolidando una disciplina que históricamente le ha entregado grandes resultados al país. México continúa liderando el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cumplida la primera semana de competencias.

El país norteamericano registra 72 medallas de oro, 53 de plata y 40 de bronce, para un total de 165 preseas. Colombia ocupa la segunda posición con 39 oros, 43 platas y 26 bronces (108 en total), mientras que Cuba completa el podio con 16 oros, 18 platas y 22 bronces. Venezuela aparece cuarta con 13 oros, 23 platas y 42 bronces.

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Jacobo Mantilla ganó la medalla de oro en patinaje de los cinco mil metros planos, y así fue anunciado por Coco Sports, el medio oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Coco Sport

Mantilla dominó los 5.000 metros por puntos y volvió a subir a lo más alto del podio

Juan Jacobo Mantilla volvió a demostrar por qué es uno de los principales referentes del patinaje colombiano. El santandereano se impuso en la final de los 5.000 metros por puntos con una presentación estratégica que le permitió dominar la competencia y quedarse con el primer lugar.

El colombiano terminó la prueba con 27 puntos, superando al guatemalteco Allan López, quien obtuvo 17 unidades, y al mexicano Alejandro Castañeda, tercero con 16 puntos. La diferencia reflejó el control que Mantilla tuvo durante toda la carrera, administrando el ritmo y atacando en los momentos decisivos para asegurar la victoria.

Juan Jacobo Mantilla Pinilla nació el 30 de enero de 2003 en Bucaramanga - crédito Comité Olímpico Colombiano

Más medallas para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La jornada fue positiva para Colombia en el patinaje. Además del oro conseguido por Mantilla, Gabriela Rueda también se colgó la medalla dorada en los 5.000 metros por puntos de la rama femenina, mientras que Kollin Castro y Jhon Tascon obtuvieron la plata en la prueba de los 200 metros contra meta.

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Nacido en Bucaramanga el 30 de enero de 2003, Mantilla comenzó a practicar patinaje cuando apenas tenía cinco años por iniciativa de su madre, Susann Pinilla. Sus primeros entrenamientos fueron sobre el pasto antes de pasar definitivamente a la pista, donde rápidamente evidenció sus condiciones deportivas.

Su formación estuvo ligada al entrenador Miguel Rueda y al Club Proskate Santander, institución desde la que inició un proceso que posteriormente lo llevó a integrar la Selección Colombia. Lo que comenzó como una actividad recreativa terminó convirtiéndose en una carrera deportiva de alto rendimiento.

En diferentes entrevistas, Mantilla ha explicado que el mayor sacrificio para mantenerse en la élite ha sido el tiempo que deja de compartir con su familia debido a los entrenamientos y las competencias internacionales. “Detrás de todo eso hay muchas horas de entrenamiento, levantarse temprano y sacrificar el tiempo con la familia”, aseguró el patinador.

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Su camino con la selección Colombia comenzó en 2019 y desde entonces se ha consolidado como uno de los mejores fondistas del mundo. Ese mismo año logró el título mundial juvenil en Barcelona, España, en la prueba de los 15.000 metros eliminación en ruta, resultado que marcó el inicio de una carrera repleta de éxitos internacionales.

El patinador colombiano Jacobo Mantilla se consagró campeón y ganó la medalla de oro en la prueba de los 15.000 metros eliminación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 - crédito Wolrd Skate

Posteriormente, su nombre apareció entre los protagonistas de los Juegos Bolivarianos, los Juegos Suramericanos y los Juegos Panamericanos. En 2025 también brilló en los Juegos Mundiales de Chengdú, donde obtuvo dos medallas de oro para Colombia, una actuación que el propio deportista considera el momento más importante de su carrera.

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El santandereano también ha explicado algunas de las rutinas que acompañan cada una de sus competencias. Una de ellas consiste en morder la cadena que lleva puesta como una forma de concentrarse antes de definir la estrategia de carrera. Otra ocurre antes de la ceremonia de premiación, cuando toca con sus manos el lugar del podio que aspira a ocupar como símbolo del trabajo realizado para llegar hasta allí.