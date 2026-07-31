‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo hoy 30 de julio de 2026: la noche comenzó con erizadas y mucho talento

El 30 de julio de 2026 se emitió un nuevo capítulo de la temporada 11 de Yo me llamo, que sigue consolidándose como uno de los realities más vistos de la televisión colombiana con la participación de los jurados Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni.
Los jueces y las presentadoras Melina Ramírez y Laura Acuña bailaron y gozaron mientras veían algunas de las presentaciones, aunque otros de los imitadores no se parecían nada al artista original.
Kafu Banton cantó Vamos pa’ la playa con una potencia en la voz que sorprendió a los jurados y hasta hizo bailar a todos en el set, convirtiéndose en uno de los imitadores destacados de la noche.
Charly Flow no derrochó el talento esperado, pese a su aspecto similar al del personaje de la novela La reina del flow. Incluso, no quería salir de la tarima pese a la presencia del temible Búfalo.
Greeicy no demostró seguridad en el escenario y los nervios la traicionaron. El único que le dio su voto fue Aurelio, por lo que no logró avanzar en el concurso.
Daniela Romo se parecía físicamente a la original y los jueces le dijeron que tiene buena voz, pero aún le faltan detalles de la famosa artista.
Alejandro Fernández no tuvo apoyo de ninguno de los jurados, pues consideraron que la voz de El Potrillo es inconfundible y el imitador no se parecía.
Daddy Yankee erizó a Amparo Grisales por su actitud, ritmo y presencia. Después de hacer bailar a todos los jurados, el artista obtuvo cuatro estrellas.
Arelys Henao tenía un cierto parecido a la original, pero los jurados no la dejaron avanzar porque le faltaba pulir algunos detalles en su voz.
Leonardo Fabio arrasó en el escenario y consiguió el apoyo de la mayoría de los jurados, aunque no convenció a César Escola. Sin embargo, al avanzar en la competencia tuvo que comprometerse a trabajar más, principalmente en su aspecto.
Fonseca llegó a dedicarle a Amparo Grisales Eres mi sueño, pero sus coqueteos no fueron suficientes para que avanzara en la competencia.
Selena Quintanilla, a pesar de tener buena voz no convenció a los jurados porque le faltaba toda la actitud de la artista original. La imitadora pidió que la dejaran avanzar, pero los jueces fueron implacables.