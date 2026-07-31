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‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo hoy 30 de julio de 2026: la noche comenzó con erizadas y mucho talento

La nueva temporada demuestra la exigencia de los jueces, que no dejan pasar ni el más mínimo error en los participantes durante la primera etapa

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Elder Dayán ha demostrado su preparación para ser jurado de uno de los concursos más famosos de la televisión colombiana - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Elder Dayán ha demostrado su preparación para ser jurado de uno de los concursos más famosos de la televisión colombiana - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El 30 de julio de 2026 se emitió un nuevo capítulo de la temporada 11 de Yo me llamo, que sigue consolidándose como uno de los realities más vistos de la televisión colombiana con la participación de los jurados Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni.

Los jueces y las presentadoras Melina Ramírez y Laura Acuña bailaron y gozaron mientras veían algunas de las presentaciones, aunque otros de los imitadores no se parecían nada al artista original.

01:51 hsHoy

Kafu Banton cantó Vamos pa’ la playa con una potencia en la voz que sorprendió a los jurados y hasta hizo bailar a todos en el set, convirtiéndose en uno de los imitadores destacados de la noche.

El artista mostró su emoción y fuerza - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El artista mostró su emoción y fuerza - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:39 hsHoy

Charly Flow no derrochó el talento esperado, pese a su aspecto similar al del personaje de la novela La reina del flow. Incluso, no quería salir de la tarima pese a la presencia del temible Búfalo.

El imitador fue expulsado de la competencia - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El imitador fue expulsado de la competencia - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:37 hsHoy

Greeicy no demostró seguridad en el escenario y los nervios la traicionaron. El único que le dio su voto fue Aurelio, por lo que no logró avanzar en el concurso.

El talento no acompañó a la joven en la presentación - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El talento no acompañó a la joven en la presentación - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:35 hsHoy

Daniela Romo se parecía físicamente a la original y los jueces le dijeron que tiene buena voz, pero aún le faltan detalles de la famosa artista.

El cabello se robó el protagonismo, pero la voz no - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El cabello se robó el protagonismo, pero la voz no - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:33 hsHoy

Alejandro Fernández no tuvo apoyo de ninguno de los jurados, pues consideraron que la voz de El Potrillo es inconfundible y el imitador no se parecía.

El artista no duró mucho en tarima - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El artista no duró mucho en tarima - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:29 hsHoy

Daddy Yankee erizó a Amparo Grisales por su actitud, ritmo y presencia. Después de hacer bailar a todos los jurados, el artista obtuvo cuatro estrellas.

La pinta convenció y el talento sobró - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La pinta convenció y el talento sobró - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:17 hsHoy

Arelys Henao tenía un cierto parecido a la original, pero los jurados no la dejaron avanzar porque le faltaba pulir algunos detalles en su voz.

Al público le gustó la participación - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Al público le gustó la participación - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:15 hsHoy

Leonardo Fabio arrasó en el escenario y consiguió el apoyo de la mayoría de los jurados, aunque no convenció a César Escola. Sin embargo, al avanzar en la competencia tuvo que comprometerse a trabajar más, principalmente en su aspecto.

El participante causó discusiones - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El participante causó discusiones - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:12 hsHoy

Fonseca llegó a dedicarle a Amparo Grisales Eres mi sueño, pero sus coqueteos no fueron suficientes para que avanzara en la competencia.

El concursante no convenció - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El concursante no convenció - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:12 hsHoy

Selena Quintanilla, a pesar de tener buena voz no convenció a los jurados porque le faltaba toda la actitud de la artista original. La imitadora pidió que la dejaran avanzar, pero los jueces fueron implacables.

La participante fue descartada por los nervios que mostró - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La participante fue descartada por los nervios que mostró - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

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