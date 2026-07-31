‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo hoy 30 de julio de 2026: la noche comenzó con erizadas y mucho talento

Elder Dayán ha demostrado su preparación para ser jurado de uno de los concursos más famosos de la televisión colombiana - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El 30 de julio de 2026 se emitió un nuevo capítulo de la temporada 11 de Yo me llamo, que sigue consolidándose como uno de los realities más vistos de la televisión colombiana con la participación de los jurados Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni.

Los jueces y las presentadoras Melina Ramírez y Laura Acuña bailaron y gozaron mientras veían algunas de las presentaciones, aunque otros de los imitadores no se parecían nada al artista original.