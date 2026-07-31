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Rafael Poveda se pronunció ante las denuncias por acoso sexual: difundió el diálogo que tuvo con el colectivo ‘Yo Te Creo, Colega’

Tras las denuncias de dos mujeres por presunto acoso sexual difundidas por ‘Brava News’ y ‘Yo te creo, Colega’, el presentador del pódcast ‘Más Allá Del Silencio’ salió a dar la cara y exigió haber sido escuchado antes de que su nombre fuera expuesto públicamente

Rafael Poveda: así fue como logró salvarse de un plan para asesinarlo en Bogotá - crédito @soyrafaelpoveda/ Instagram
Rafael Poveda se pronunció en redes sociales tras los señalamientos en su contra por acoso sexual - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram
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Rafael Poveda respondió públicamente a las acusaciones de acoso sexual en su contra, un día después de que el medio digital Brava News y el movimiento Yo te creo, Colega difundieran los testimonios de dos mujeres que lo señalan por presuntas conductas inapropiadas. El periodista, director del programa de investigación Testigo Directo y del pódcast de crímenes reales Más allá del silencio, rechazó las imputaciones y cuestionó el procedimiento periodístico con el que se manejó su caso.

En dos videos publicados en dos partes en sus redes sociales, Poveda reveló que la mañana del lunes recibió un mensaje de WhatsApp de la periodista Mónica Rodríguez en representación de Yo te creo, Colega, en el que le informaban que publicarían contenidos en los que se le mencionaba y le ofrecían un espacio para enviar sus comentarios por correo electrónico. Al no obtener respuesta en una llamada inmediata, contactó a Paula Bolívar, cofundadora de Brava News y exintegrante de su empresa, quien le manifestó que se había apartado de todo lo relacionado con los señalamientos en su contra.

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Tras las denuncias, el presentador del pódcast 'Más Allá Del Silencio' publicó en sus redes sociales la conversación que tuvo con las periodistas detrás de 'Yo te creo, colega' - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

Horas después, Poveda recibió una llamada grupal con Rodríguez, Laura Palomino y Juanita Gómez, cuyo audio difundió en su totalidad. En esa conversación, las periodistas le confirmaron que tenían dos testimonios de mujeres que lo señalaban de acoso sexual y que publicarían los contenidos ese mismo día. Una de las denuncias fue presentada de forma anónima; la otra, con nombre y apellido, ya tenía radicación ante la Fiscalía General de la Nación, según informó Palomino durante la llamada.

El punto de tensión central fue el procedimiento. Poveda sostuvo que el estándar periodístico exige escuchar al señalado antes de publicar, no después. “Cuando tú lo publicas vas a afectar mi nombre. Tienes todo el derecho de hacerlo, yo de la misma manera tengo todo el derecho de defender mi nombre”, dijo el comunicador en la grabación. Las periodistas respondieron que no estaban obligadas a revelarle los nombres de las denunciantes por razones de confidencialidad y protección de fuentes, y que el derecho a réplica se ejercería en las mismas condiciones que los testimonios de las acusadoras, una vez publicado el material pietado.

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Tras el intercambio, Palomino le ofreció enviarle los señalamientos concretos con sus fechas y contexto para que respondiera antes de la publicación. Poveda aceptó, aunque mantuvo su posición de que el procedimiento correcto era ser escuchado primero. Al final de la llamada, preguntó cuál era la intención del medio. Las periodistas colgaron sin responder.

El presentador manifestó su inconformidad con la publicación de las denuncias en su contra sin permitirle darle su versión de los hechos - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

“Nunca, nunca en mis más de 40 años de periodismo he sido señalado de algo inapropiado. Nunca. Solo ahora que tengo uno de los pódcast más exitosos aparecen estas denuncias”, afirmó, y agregó que siempre ha actuado con respeto hacia las mujeres que trabajan en su empresa. También señaló que la última vez que realizó talleres de presentación fue antes de la pandemia de 2020.

Las denuncias contra Poveda se conocieron el 30 de julio. Una periodista, cuya identidad se reservó por seguridad, describió ante Brava News episodios de tocamientos sin consentimiento en la oficina del productor y presiones para encuentros fuera del horario laboral.

Post Denuncia Víctima Rafael Poveda Acoso sexual - crédito Captura de Pantalla Instagram/BravaNews
Post Denuncia Víctima Rafael Poveda Acoso sexual - crédito Captura de Pantalla Instagram/BravaNews

La segunda presunta víctima, la abogada y activista Sofía Vela Mejía, habló con nombre propio y relató que fue víctima de abuso sexual a los 29 años durante un encuentro posterior a un curso de presentación organizado por la productora de Poveda.

Vela explicó que tardó años en hablar públicamente debido al trauma y a la culpa, y que la terapia psicológica le permitió comprender su respuesta de parálisis ante los hechos.

La denuncia de Sofía Vela contra Rafael Poveda reabrió el debate sobre el acoso y la violencia sexual en los medios de comunicación de Colombia - crédito captura de pantalla Brava News/IG
La denuncia de Sofía Vela contra Rafael Poveda reabrió el debate sobre el acoso y la violencia sexual en los medios de comunicación de Colombia - crédito captura de pantalla Brava News/IG

El caso se enmarca en una oleada de denuncias contra figuras de los medios de comunicación en Colombia. El movimiento #YoTeCreoColega surgió tras las acusaciones contra el expresentador de Noticias Caracol Jorge Alfredo Vargas, contra quien la Fiscalía solicitó audiencia de formulación de imputación de cargos por acoso sexual el pasado 16 de julio, con una diligencia programada para el 3 de agosto.

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