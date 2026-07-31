Aida Victoria Merlano celebró el primer cumpleaños de su hijo fuera del país: así reaccionó ‘El Agropecuario’

Juan David Tejada compartió un video con los mejores momentos que ha vivido con su bebé - crédito El Agropecuario / Instagram

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Aida Victoria Merlano es reconocida en redes sociales por sus marcadas opiniones y por “peinar” a algunas personas que quieren hablar de cómo lleva su vida. Sin embargo, en el último año ha dejado ver detalles de su faceta como madre y su contenido ha conquistado a muchos al mostrar cómo disfruta de esta parte de su vida.

El 29 de julio de 2026, la famosa creadora de contenido compartió una foto de Emiliano sonriente en su primer cumpleaños, con decoración de Mickey Mouse, y reveló que la celebración ocurrió en Panamá.

“Feliz primer año hombrecito. Tú eres el motor, la fuerza y el sentido de mi vida”, escribió en sus cuentas oficiales.

El primer cumpleaños del pequeño fue celebrado fuera del país - crédito Emiliano T Merlano/ TikTok

Luego publicó imágenes del bebé disfrazado de tiburón y se disculpó por su ausencia en redes, pues se tomó un tiempo para adelantar la fiesta de su bebé, dando así una explicación a los seguidores que estaban atentos a sus publicaciones y especulando por qué duró tres días consecutivos sin trabajar.

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El pequeño recibe muchas atenciones por parte de su mamá - crédito Aida Victoria Merlano/ Instagram

Por su parte, el papá del niño, Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’, también publicó contenido por el cumpleaños: una recopilación de los momentos que ha pasado con el bebé.

“Feliz cumpleaños amor mío, Dios te bendiga siempre y que cumplas muchos años más de mi vida. Agradecido con Dios y la vida por ti. Te amo Emi”, dijo el ex de la creadora de contenido en sus plataformas digitales.

Con esas publicaciones, el niño acumuló miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de los seguidores de sus padres, entre los que se destacaron algunos como: “Que precioso Emiliano 👑 Dios te bendiga mucho más 🙏🏻 Tías derretidas de amor” y “Feliz cumpleaños Emiliano. Dios te bendiga siempre hermosa creación de Dios, junto a tu hermosa madre”.

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Entre tanto, hubo algunos usuarios que señalaron la distancia entre los famosos por la decisión que tuvo Aida Victoria de festejar fuera del país sin la presencia del padre del niño.

En contraste con las felicitaciones, en los comentarios de la publicación de Tejada se encuentran algunos como: “Está esperando que Aida le haga la fiesta, para él salir a montar fotos que de seguro no pondrá ni un centavo”, aunque también hubo lugar para el humor con: “Puede ser lo q sea. Pero es igualitoooo a su padre jajajajaja. Aida Victoria todos los días que ve ese bebe ve a su ex” y otros defendieron al padre: “Que no falte la gente atacada metiéndose en lo que no les importa, yo veo un bebé con padre presente, lo que muchas estoy segura que no tienen”.

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El pequeño tiene su propia cuenta en las redes sociales - crédito Emiliano T Merlano/ TikTok

Aida Victoria Merlano está estrenando novio

Aida Victoria Merlano confirmó en una transmisión en vivo que está saliendo con el streamer David Darville, conocido como Escro, y dijo que no planea ocultar esa relación, según relató en el propio live donde decidió acabar con semanas de especulaciones que se dispararon después de que se viralizaran clips de los dos dándose besos y teniendo gestos de afecto frente a cámara.

En la misma intervención, la creadora de contenido afirmó que los dos se hicieron tatuajes al empezar la relación, lo que sorprendió a sus seguidores sobre el estado del vínculo, demostrando que no es algo casual.

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Por ahora, todos están pendientes de sus apariciones conjuntas en transmisiones y colaboraciones digitales.

Aida Victoria Merlano desató rumores tras besos con el streamer Escro y luego lo aclaró - crédito @therealescro/IG

“Yo estoy conociendo a David y me ha parecido un ser humano increíble. Me cae muy bien, lo quiero mucho, me hace muy feliz”, expresó.

Según lo expuesto por la creadora de contenido en la transmisión, ninguno de los dos ha definido si la relación se trata de un noviazgo formal, aunque coincidieron en que existe un vínculo muy fuerte.