Karol G fue señalada por copiar a Britney Spears por la portada de su nuevo álbum

La portada de 'No me arrepiento de este amor', el próximo álbum de Karol G, fue señalada de parecerse a la de uno de los sencillos más recordados de Britney Spears - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Karol G inició hace unos días su gira Viajando Por El Mundo Tropitour, la primera realizada por la cantante desde 2024, cuando estuvo inmersa en la gira más exitosa de su carrera a la fecha, el Mañana Será Bonito World Tour, que se contó entre las de mayor recaudación a nivel mundial entre 2023 y 2024.

Iniciada más de un año después de la publicación de Tropicoqueta (2025), se esperaba que la gira fuese la promoción de dicha producción. Sin embargo, durante su reciente presentación en el Rogers Stadium de Toronto, la Bichota sorprendió a los más de 50.000 espectadores al revelar que el próximo 7 de agosto lanzaría su próximo álbum de estudio, No me arrepiento de sentir tanto.

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La cantante no dio detalles más allá de que venía trabajando en estas canciones desde hace meses. Sin embargo, a través de las pantallas, la artista mostró la portada del álbum, caracterizado por su tonalidad azul y una presencia más minimalista si se le compara con sus portadas anteriores, donde el color o la exuberancia eran predominantes. Poco después, la imagen fue publicada en sus redes sociales, generando una conversación significativa a su alrededor.

No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrenado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram

En esta ocasión, la antioqueña aparece de perfil, mientras que se aprecia cómo la luz resalta su célebre tatuaje de corazón espinado, algo que no tardó en generar preguntas sobre el contenido del álbum, en especial tras la mediática ruptura de la artista con Feid, dando por sentado que el contenido lírico incluiría alusiones repetidas a la ruptura.

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Sin embargo, la conversación derivó rápidamente hacia otro punto: pocas horas después del anuncio, usuarios en distintas plataformas digitales y foros publicaron comparaciones entre la portada de No me arrepiento de sentir tanto y la imagen promocional del sencillo I’m a Slave 4 U, de Britney Spears.

Según lo apuntado en los comentarios, ambas fotografías muestran a las artistas de espaldas y con una pose similar, lo que llevó a algunos internautas a señalar un parecido entre los conceptos visuales, apuntando a que es algo más que una coincidencia.

"I'm A Slave 4 U", fue el primer sencillo de 'Britney', el tercer LP de Britney Spears publicado en 2001 - crédito Sony Music Entertainment

Algunos usuarios aseguraron que la imagen les recordaba por completo la portada de Britney Spears —tanto en la postura como en el atuendo usado por ambas cantantes—, y aprovecharon el momento para reavivar las críticas que, desde hace años, ciertos seguidores de Shakira dirigen a Karol G por la manera en que la artista toma referencias de otros músicos. Como contrapartida, hubo voces que salieron en defensa de la Bichota argumentando que la pose y el concepto fotográfico son recursos habituales en la industria musical, por lo que no constituyen una copia.

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Por el momento la cantante no dio a conocer el listado de canciones, pero todo apunta a que las dos publicadas de manera más reciente como sencillos, Después De Ti con Greg González de Cigarettes After Sex y Matadora, formarán parte de esta placa.

Karol G tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La Cámara de Comercio de Hollywood anunció que Karol G integra el grupo de 32 personalidades del entretenimiento reconocidas para 2027 con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El jueves 23 de julio la Cámara de Comercio del célebre barrio de Los Ángeles dio a conocer que la Bichota forma parte de un selecto grupo de 32 personalidades del mundo del entretenimiento que serán reconocidas con este galardón el año próximo.

La intérprete de Si Antes Te Hubiera Conocido o TQG se convierte en una de las pocas figuras del género urbano latino en acceder a este reconocimiento, que la coloca junto a nombres como el actor chileno Pedro Pascal, la banda Linkin Park, el DJ David Guetta o la actriz Lisa Kudrow, conocida por su papel en Friends.

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La estrella de Karol G se instalará en el emblemático bulevar de Hollywood, donde a la fecha figuran más de 2.000 artistas. Se transforma así en la tercera colombiana en recibir dicho reconocimiento, tras Shakira y Sofía Vergara.