Independiente Santa Fe vs. River Plate: fecha y hora confirmada para la serie de Copa Sudamericana 2026

Este fue el gol con el que Hugo Rodallega le dio la victoria y clasificación a Independiente Santa Fe ante Caracas, en la Copa Sudamericana 2026 - crédito ESPN Colombia

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El primer compromiso de la llave está previsto para la semana comprendida entre el martes 11 y el jueves 13 de agosto. Santa Fe será local en el estadio El Campín de Bogotá, donde intentará sacar ventaja antes de viajar a Argentina.

La revancha se disputará una semana más tarde, entre el martes 18 y el jueves 20 de agosto, en el estadio Mâs Monumental de Buenos Aires. Allí se conocerá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final del torneo continental.

El ganador de esta eliminatoria ya sabe cuál será su siguiente rival. En la siguiente fase deberá enfrentar al vencedor de la serie entre Vasco da Gama y Olimpia, otra de las llaves destacadas del cuadro principal de la competencia.

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Nahuel Bustos anotó el gol que le dio la victoria a Independiente Santa Fe ante Caracas en el duelo de vuelta de Copa Sudamericana 2026 - crédito Santa Fe

Así fue el partido entre Independiente Santa Fe ante Caracas

El equipo dirigido por Pablo Repetto confirmó su superioridad sobre Caracas FC al imponerse también en el partido de vuelta disputado en territorio venezolano, resultado que le permitió cerrar la serie con un contundente marcador global y mantenerse en carrera por el título continental.

El conjunto cardenal había construido una ventaja importante en el compromiso de ida, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde se impuso 2-0 gracias a las anotaciones del experimentado Hugo Rodallega y del uruguayo Franco Fagúndez. Esa diferencia le permitió afrontar con tranquilidad la visita a Venezuela, donde volvió a imponerse por el mismo marcador para sellar sin sobresaltos su clasificación.

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En el duelo de ida, Independiente Santa Fe ganó 2-0 ante Caracas en condición de local - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El camino de Independiente Santa Fe en esta Copa Sudamericana 2026

Para Santa Fe, alcanzar esta instancia representa un premio al esfuerzo realizado durante el semestre. El conjunto bogotano llegó a la Copa Sudamericana luego de terminar tercero del Grupo E de la Copa Libertadores, zona en la que quedó por detrás de Corinthians y Platense. Ese resultado lo obligó a disputar el repechaje de los playoffs frente a Caracas, una serie que resolvió con autoridad.

Ahora el reto será considerablemente mayor. River Plate llega a esta fase con la necesidad de recuperar protagonismo internacional. El equipo argentino atraviesa un momento irregular en la temporada local, luego de ser subcampeón del Torneo Apertura, quedar eliminado de la Copa Argentina y ubicarse en la séptima posición de la tabla anual. Precisamente, la Copa Sudamericana representa una de sus principales oportunidades para conseguir un cupo a la próxima Copa Libertadores.

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Además, el conjunto de Núñez busca volver a conquistar un título internacional después de varios años. Su última celebración fuera de Argentina fue la Recopa Sudamericana obtenida en 2019, trofeo correspondiente a la edición de 2018.

La última vez que River Plate enfrentó a Independiente Santa Fe fue el 19 de mayo de 2021, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores que terminó con victoria de River 2-1 en el Estadio Monumental - crédito River Plate

Un historial favorable para River

Más allá del buen momento que atraviesa Santa Fe, las estadísticas favorecen ampliamente al equipo argentino. Ambos clubes se han enfrentado en ocho ocasiones por competiciones oficiales y River mantiene un invicto absoluto.

El balance registra cuatro victorias para el conjunto argentino y cuatro empates, por lo que el cuadro bogotano nunca ha logrado derrotarlo en un torneo internacional.

Entre esos antecedentes sobresale la Recopa Sudamericana de 2015, disputada entre el campeón de la Copa Libertadores y el campeón de la Copa Sudamericana. En aquella oportunidad, la serie comenzó con un empate sin goles en Bogotá y terminó con triunfo 2-1 para River en Buenos Aires, resultado que le permitió quedarse con el título.

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También permanece en la memoria uno de los episodios más insólitos de la historia reciente del fútbol sudamericano. En la Copa Libertadores de 2021, River recibió a Santa Fe con numerosas bajas por casos de COVID-19 y el volante Enzo Pérez tuvo que actuar como arquero durante los 90 minutos. A pesar de las circunstancias, el equipo argentino ganó 2-1 en el estadio Monumental.

Santa Fe intentará escribir una historia diferente en esta oportunidad. Después de superar con claridad a Caracas, el conjunto cardenal afrontará una prueba de máxima exigencia frente a uno de los clubes más importantes del continente, con la ilusión de avanzar a los cuartos de final y mantenerse en la lucha por conquistar la Copa Sudamericana 2026.

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