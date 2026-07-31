Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Habló la abogada de Rafael Poveda tras los señalamientos conta el periodista por presunto acoso sexual: “No toda insinuación es automáticamente un delito”

El periodista colombiano eligió a la reconocida penalista para asumir su defensa luego de que surgieran testimonios y acusaciones por presuntas conductas inapropiadas en el entorno laboral

Con defensa definida, Rafael Poveda enfrenta señalamientos por acoso sexual - crédito @soyrafaelpoveda @wendy_herrera_lawyer/ Instagram
Con defensa definida, Rafael Poveda enfrenta señalamientos por acoso sexual - crédito @soyrafaelpoveda @wendy_herrera_lawyer/ Instagram
Guardar

El periodista y productor colombiano Rafael Poveda enfrenta una controversia pública tras la aparición de denuncias por presunto acoso sexual que han sacudido al gremio de los medios en el país.

Las acusaciones, conocidas en la última semana de julio, fueron divulgadas a través de plataformas digitales y colectivos como Brava News y Yo te creo, Colega, y recogen los testimonios de al menos dos mujeres que aseguran haber sido víctimas de conductas inapropiadas por parte del comunicador.

De acuerdo con los relatos recopilados, una de las denunciantes, periodista cuyo nombre se mantiene en reserva por motivos de seguridad, relató situaciones de incomodidad vividas durante reuniones laborales en la oficina de Poveda. Según su testimonio, el director de Testigo Directo habría realizado acercamientos físicos no consentidos, incluyendo tocamientos en la pierna y constantes invitaciones a encuentros fuera del horario laboral, además de expresiones de carácter personal que la hicieron sentir presionada.

PUBLICIDAD

La denunciante contó que evitó viajes y reuniones propuestos por Poveda, al considerar que no tenían finalidad profesional y que su negativa generaba ansiedad por posibles represalias en su entorno de trabajo.

La segunda denuncia fue realizada públicamente por Sofía Vela Mejía, abogada y activista, quien aseguró que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 29 años. Vela relató que los hechos ocurrieron tras un curso de presentación organizado por la productora de Poveda, y que el episodio se produjo en un contexto de celebración posterior al evento. En su declaración, Vela explicó que decidió hacer pública su experiencia años después, con el propósito de respaldar a otras mujeres que han atravesado situaciones similares en el sector de los medios y de impulsar un debate sobre el ejercicio del poder en entornos laborales.

PUBLICIDAD

Ambos testimonios coinciden en describir un patrón de comportamientos que, según las denunciantes, habrían ocurrido durante interacciones profesionales. Si bien una de las acusaciones ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, hasta el momento no existe una decisión judicial sobre el caso. El propio Rafael Poveda ha rechazado públicamente los señalamientos, alegando que nunca antes, en sus más de 40 años de carrera, había sido señalado por conductas inapropiadas.

Tras las declaraciones de Poveda, se conoció el nombre de la mujer que se hará cargo de su defensa ante los señalamientos en contra del periodista. Se trata de la abogada Wendy Herrera, quien recientemente también fue noticia por asumir el caso de la empresaria y creadora de contenido Epa Colombia.

La abogada Wendy Herrera y su padre, el jurista José Luis Herrera Gómez, anunciaron que asumirán la defensa de Rafael Poveda ante las recientes denuncias por presunto acoso sexual - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram
La abogada Wendy Herrera y su padre, el jurista José Luis Herrera Gómez, anunciaron que asumirán la defensa de Rafael Poveda ante las recientes denuncias por presunto acoso sexual - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram

La confirmación de Herrera como la abogada de Poveda se dio por medio de la cuenta de la abogada que reposteó el video en el que el periodista se defiende y añadió: “En tu defensa vamos con toda”, detalló que no solo ella asumirá el caso, sino que lo hará con su padre. “Rafael Poveda, en tu defensa junto a mi padre, honorable jurista Jose Luis Herrera Gómez”, detalló la abogada. Herrera aseguró que, al igual que con el caso de Epa Colombia, dará detalles en sus redes sociales sobre la defensa para el periodista.

Wendy Herrera habló del caso de Ricardo Orrego y Carlos Alfredo Vargas

No es la primera ocasión en que Wendy Herrera se pronuncia sobre denuncias de presunto acoso sexual en el ámbito mediático. Este año, uno de los casos con mayor repercusión pública involucró a los presentadores Ricardo Orrego y Carlos Alfredo Vargas de Caracol Televisión, señalados por supuestos abusos sexuales. La noticia de que la Fiscalía tiene previsto imputar cargos a Vargas motivó que la abogada compartiera su perspectiva sobre el proceso.

“Yo quiero decirles que no toda conducta incómoda y no toda insinuación constituye automáticamente el delito, la Fiscalía debe demostrar que se cumplen los elementos del tipo penal”, dijo la abogada en un reciente video en su cuenta de Instagram.

La abogada profundizó en su análisis jurídico sobre las acusaciones, subrayando la importancia de que cualquier proceso se ajuste estrictamente a los estándares probatorios del derecho penal colombiano. Explicó que el artículo 210A del Código Penal establece cinco elementos indispensables para que se configure el delito de acoso sexual y enfatizó que no basta con testimonios o conductas incómodas para que se configure una responsabilidad penal.

Herrera detalló que estos cinco elementos son: La conducta de acoso; es decir, acciones de hostigamiento o persecución que trascienden un hecho aislado y afectan la libertad sexual de la presunta víctima. La finalidad sexual; que implica que la conducta debe tener una connotación o propósito claramente sexual. La ausencia de consentimiento; pues las acciones deben ser no deseadas y esto debe probarse de manera objetiva. El aprovechamiento de una relación de superioridad o poder; lo cual requiere demostrar que el acusado utilizó una posición jerárquica o de autoridad para ejercer la conducta; y, finalmente, el dolo, es decir, que la persona haya actuado de manera consciente y voluntaria con la intención de realizar el acoso sexual.

“La Fiscalía debe demostrar con pruebas materiales y evidencias físicas que esas conductas realmente ocurrieron y que cumplieron todos los requisitos legales”, señaló Herrera. La abogada insistió en que la simple incomodidad o una invitación aislada no constituyen por sí solas un delito. Detalló que, si no se acredita alguno de estos cinco elementos, el tipo penal no se configura y no puede haber condena.

Herrera también abordó dudas frecuentes, como si una denuncia tardía invalida el proceso: “La jurisprudencia ha dejado claro que el tiempo en que se presenta la denuncia no excluye el delito”. Añadió que el comportamiento posterior de las presuntas víctimas, como continuar hablando o trabajando con el señalado, tampoco descarta la existencia del acoso por sí solo, aunque puede ser valorado por el juez junto a otras pruebas.

La abogada hizo hincapié en la presunción de inocencia y en la necesidad de que tanto las víctimas como los señalados sean respetados en sus derechos. “Si no se cumplen todos los elementos del tipo penal y no se supera el estándar exigido por la ley, no puede haber condena penal y los acusados deben ser reintegrados y resarcidos en sus derechos laborales”, explicó.

Temas Relacionados

Rafael PovedaWendy HerreraDenuncias Acoso sexualColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Muerte de María Camila Potosí y su pequeña hija Alahia habría sido por una mujer que quería quedarse con la bebé: esta es la historia del caso que tiene indignada a Colombia

El caso se había mantenido bajo atención nacional desde la desaparición de María Camila el 16 de julio, después de asistir a un control prenatal. Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue encontrado en Cali, Valle del Cauca

Muerte de María Camila Potosí y su pequeña hija Alahia habría sido por una mujer que quería quedarse con la bebé: esta es la historia del caso que tiene indignada a Colombia

Se disparó el número de migrantes colombianos irregulares en EE. UU.: esto es lo que dice el informe

Un estudio del Migration Policy Institute estima que la población colombiana sin estatus migratorio legal pasó de 182.000 a 444.000 personas entre 2019 y 2024, con un incremento del 144%

Se disparó el número de migrantes colombianos irregulares en EE. UU.: esto es lo que dice el informe

Por posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, convocaron a movilización popular en Puerto Resistencia

La convocatoria fue difundida en redes sociales por el Comando Departamental Unitario del Valle y se sumó la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, y que de forma pacífica sentarán las posiciones y preocupaciones de diversos sectores frente al inicio de la nueva administración

Por posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, convocaron a movilización popular en Puerto Resistencia

El árbitro colombiano Wilmar Roldán se enfrentó con excampeón del mundo en la Copa Sudamericana: qué fue lo que pasó

El árbitro colombiano y el mediocampista Leandro Paredes del Boca Juniors protagonizaron un fuerte intercambio tras un reclamo por una falta, con empujón incluido, antes de que el equipo argentino resolviera la serie con mayor precisión en penales

El árbitro colombiano Wilmar Roldán se enfrentó con excampeón del mundo en la Copa Sudamericana: qué fue lo que pasó

Beto Coral expuso el memorando con el que se ordenó su detención y señaló a Marco Rubio como principal responsable de su “tortura”: “Nada en contra mía”

El activista añadió que el texto lo menciona por haber apoyado a Iván Cepeda y por haber denunciado penalmente ante la Corte del Distrito Sur de la Florida al presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella

Beto Coral expuso el memorando con el que se ordenó su detención y señaló a Marco Rubio como principal responsable de su “tortura”: “Nada en contra mía”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

Exreina del Carnaval de Barranquilla reveló que su mamá buscó hipnotizarla para que no comiera más y bajara de peso: “Me inyectaron todos los días hormonas”

Exreina del Carnaval de Barranquilla reveló que su mamá buscó hipnotizarla para que no comiera más y bajara de peso: “Me inyectaron todos los días hormonas”

Esposo de Laura Tobón quedó en el centro de la polémica por fotografía junto a Keiko Fujimori: “Esto es historia judicial”

Claudia Bahamón sufrió un nuevo accidente en ‘MasterChef Celebrity’: “A ese paso no va a llegar a la final”

‘Yo me llamo’ capítulo 30 de julio de 2026: Lady Gaga y Diomedes Díaz se robaron toda la atención de la noche

Figura de la selección Colombia habría pasado por el quirófano: esta es la imagen que despertó rumores

Deportes

El árbitro colombiano Wilmar Roldán se enfrentó con excampeón del mundo en la Copa Sudamericana: qué fue lo que pasó

El árbitro colombiano Wilmar Roldán se enfrentó con excampeón del mundo en la Copa Sudamericana: qué fue lo que pasó

Así reaccionó la prensa venezolana a la goleada de Santa Fe ante Caracas por la Copa Sudamericana: “El último clavo del ataúd”

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: la delegación Tricolor llegó a las cien preseas

El Ministerio del Deporte definió el futuro de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol: querían tumbarlo

Santa Fe no tuvo piedad de Caracas y lo goleó 3-0: clasificó a octavos de la Copa Sudamericana