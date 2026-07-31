Colombia
Agregar Infobae enGoogle

La Fiscalía investiga el ciberataque contra Ecopetrol: se habría infiltrado información sensible

El ente acusador asignó el caso a su dirección de delitos fiscales, que ya recolecta evidencia con peritos forenses, agentes del CTI y dos fiscales, mientras se intenta contener la difusión de archivos reservados

La Fiscalía imputó cargos contra el Hombre del Maletía por siete delitos, incluyendo lavado de activos y peculado - crédito Colprensa
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por el ciberataque contra Ecopetrol tras la divulgación ilegal de información sensible de 15 empresas vinculadas a la petrolera estatal - crédito Colprensa
Guardar

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por el ciberataque contra Ecopetrol tras la divulgación ilegal de información sensible de 15 empresas vinculadas con la petrolera estatal, un caso que además activó medidas para frenar la circulación de los datos y advertencias legales para quienes los usen o compartan.

La pesquisa quedó en manos de la Dirección Especializada para los Delitos Fiscales, que ya recopila evidencia digital con apoyo de peritos forenses, investigadores del CTI y dos fiscales con experiencia en delitos de naturaleza fiscal y tecnológica.

Hasta ahora, no existen pruebas de un daño esencial o especialmente grave en la operación de la compañía, aunque esa verificación hace parte del trabajo en curso.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió el 17 de julio y comprometió información reservada de compañías aliadas de Ecopetrol, divulgada luego por canales no oficiales.

La empresa activó sus protocolos internos para colaborar con las autoridades en la identificación de los responsables y contener la reproducción de los datos en plataformas digitales.

Temas Relacionados

CiberataqueEcopetrolFiscalía General de la NaciónCTIColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Habló la abogada de Rafael Poveda tras los señalamientos conta el periodista por presunto acoso sexual: “No toda insinuación es automáticamente un delito”

El periodista colombiano eligió a la reconocida penalista para asumir su defensa luego de que surgieran testimonios y acusaciones por presuntas conductas inapropiadas en el entorno laboral

Habló la abogada de Rafael Poveda tras los señalamientos conta el periodista por presunto acoso sexual: “No toda insinuación es automáticamente un delito”

Muerte de María Camila Potosí y su pequeña hija Alahia habría sido por una mujer que quería quedarse con la bebé: esta es la historia del caso que tiene indignada a Colombia

El caso se había mantenido bajo atención nacional desde la desaparición de María Camila el 16 de julio, después de asistir a un control prenatal. Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue encontrado en Cali, Valle del Cauca

Muerte de María Camila Potosí y su pequeña hija Alahia habría sido por una mujer que quería quedarse con la bebé: esta es la historia del caso que tiene indignada a Colombia

Se disparó el número de migrantes colombianos irregulares en EE. UU.: esto es lo que dice el informe

Un estudio del Migration Policy Institute estima que la población colombiana sin estatus migratorio legal pasó de 182.000 a 444.000 personas entre 2019 y 2024, con un incremento del 144%

Se disparó el número de migrantes colombianos irregulares en EE. UU.: esto es lo que dice el informe

Por posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, convocaron a movilización popular en Puerto Resistencia

La convocatoria fue difundida en redes sociales por el Comando Departamental Unitario del Valle y se sumó la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, y que de forma pacífica sentarán las posiciones y preocupaciones de diversos sectores frente al inicio de la nueva administración

Por posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, convocaron a movilización popular en Puerto Resistencia

El árbitro colombiano Wilmar Roldán se enfrentó con excampeón del mundo en la Copa Sudamericana: qué fue lo que pasó

El árbitro colombiano y el mediocampista Leandro Paredes del Boca Juniors protagonizaron un fuerte intercambio tras un reclamo por una falta, con empujón incluido, antes de que el equipo argentino resolviera la serie con mayor precisión en penales

El árbitro colombiano Wilmar Roldán se enfrentó con excampeón del mundo en la Copa Sudamericana: qué fue lo que pasó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

Habló la abogada de Rafael Poveda tras los señalamientos conta el periodista por presunto acoso sexual: “No toda insinuación es automáticamente un delito”

Habló la abogada de Rafael Poveda tras los señalamientos conta el periodista por presunto acoso sexual: “No toda insinuación es automáticamente un delito”

Exreina del Carnaval de Barranquilla reveló que su mamá buscó hipnotizarla para que no comiera más y bajara de peso: “Me inyectaron todos los días hormonas”

Esposo de Laura Tobón quedó en el centro de la polémica por fotografía junto a Keiko Fujimori: “Esto es historia judicial”

Claudia Bahamón sufrió un nuevo accidente en ‘MasterChef Celebrity’: “A ese paso no va a llegar a la final”

‘Yo me llamo’ capítulo 30 de julio de 2026: Lady Gaga y Diomedes Díaz se robaron toda la atención de la noche

Deportes

El árbitro colombiano Wilmar Roldán se enfrentó con excampeón del mundo en la Copa Sudamericana: qué fue lo que pasó

El árbitro colombiano Wilmar Roldán se enfrentó con excampeón del mundo en la Copa Sudamericana: qué fue lo que pasó

Así reaccionó la prensa venezolana a la goleada de Santa Fe ante Caracas por la Copa Sudamericana: “El último clavo del ataúd”

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: la delegación Tricolor llegó a las cien preseas

El Ministerio del Deporte definió el futuro de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol: querían tumbarlo

Santa Fe no tuvo piedad de Caracas y lo goleó 3-0: clasificó a octavos de la Copa Sudamericana