La Fiscalía investiga el ciberataque contra Ecopetrol: se habría infiltrado información sensible

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por el ciberataque contra Ecopetrol tras la divulgación ilegal de información sensible de 15 empresas vinculadas a la petrolera estatal - crédito Colprensa

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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por el ciberataque contra Ecopetrol tras la divulgación ilegal de información sensible de 15 empresas vinculadas con la petrolera estatal, un caso que además activó medidas para frenar la circulación de los datos y advertencias legales para quienes los usen o compartan.

La pesquisa quedó en manos de la Dirección Especializada para los Delitos Fiscales, que ya recopila evidencia digital con apoyo de peritos forenses, investigadores del CTI y dos fiscales con experiencia en delitos de naturaleza fiscal y tecnológica.

Hasta ahora, no existen pruebas de un daño esencial o especialmente grave en la operación de la compañía, aunque esa verificación hace parte del trabajo en curso.

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El ataque ocurrió el 17 de julio y comprometió información reservada de compañías aliadas de Ecopetrol, divulgada luego por canales no oficiales.

La empresa activó sus protocolos internos para colaborar con las autoridades en la identificación de los responsables y contener la reproducción de los datos en plataformas digitales.