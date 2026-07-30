Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Laura Sarabia dio la orden de practicar el polígrafo a Marelbys Meza: este sería el testimonio del capitán retirado de la Sijin Óscar Mojica

El oficial obtuvo un principio de oportunidad por 12 meses y se comprometió a colaborar con la Fiscalía en la investigación sobre las presuntas interceptaciones ilegales derivadas del caso

Ilustración acuarela de Óscar Mojica, Marelbys Meza y Laura Sarabia, con edificios, un polígrafo, documentos y un auricular de teléfono.
La declaración que entregará el capitán Óscar Mojica a la Fiscalía busca esclarecer quién ordenó el polígrafo a Marelbys Meza y cómo se originó el caso de las interceptaciones ilegales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

El capitán de la Policía Óscar Mojica declarará bajo juramento que la hoy embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, fue quien ordenó practicar un polígrafo a Marelbys Meza, la entonces niñera de su hijo, luego de denunciar el presunto robo de dinero y documentos en su apartamento.

Ese será el eje de la colaboración que entregará a la Fiscalía tras obtener un principio de oportunidad que suspendió durante un año la acción penal en su contra por el delito de violación ilícita de comunicaciones.

El acuerdo fue suscrito el pasado 2 de julio ante la Fiscalía 79 Delegada contra la Criminalidad Organizada y ya recibió el aval de un juez.

PUBLICIDAD

A cambio de su colaboración, Mojica deberá aportar información y testimonio sobre la participación de otros oficiales y sobre las decisiones que dieron origen al procedimiento adelantado contra Meza, un caso que posteriormente derivó en interceptaciones telefónicas ilegales y en una de las investigaciones judiciales más delicadas para el Gobierno de Gustavo Petro.

El capitán Óscar Mojica Cordón aceptó su responsabilidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones y recibió un principio de oportunidad parcial que lo convierte en testigo en la investigación por las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza - crédito Gobernación de Boyacá
El capitán Óscar Mojica obtuvo un principio de oportunidad y se comprometió a declarar contra varios oficiales y sobre el papel de Laura Sarabia en el caso - crédito Gobernación de Boyacá

Según el acta conocida por los medios Cambio y Semana, Mojica sostendrá que todo comenzó el 29 de enero de 2023. De acuerdo con su versión, Laura Sarabia llamó por teléfono al entonces coronel Carlos Feria, responsable de su esquema de seguridad, para solicitar cambios en la protección asignada y posteriormente ordenar la práctica del polígrafo a Marelbys Meza.

PUBLICIDAD

El documento citado por la Fiscalía resume ese episodio señalando que, durante esa llamada, Sarabia impartió la instrucción de modificar el esquema de seguridad y luego realizar el examen a su empleada doméstica.

Ese testimonio busca respaldar la hipótesis del ente acusador de que el polígrafo no fue una diligencia privada, sino un procedimiento ejecutado utilizando recursos y personal de la estructura oficial de seguridad presidencial para atender un asunto de carácter particular.

La propia Sarabia había reconocido anteriormente que contactó a Meza para pedirle que se trasladara al Palacio de Nariño y que facilitó su transporte en un vehículo de la seguridad presidencial. También señaló que la prueba fue practicada en instalaciones ubicadas en los sótanos frente a la Casa de Nariño.

Marelbys Meza, la exempleada de Laura Sarabia, detalló cómo el escándalo del maletín transformó su vida personal y profesional - crédito @ANIABELLO_R/X
Marelbys Meza fue sometida a un polígrafo tras el presunto hurto denunciado en la residencia de Laura Sarabia, hecho que dio origen a la investigación por interceptaciones ilegales - crédito @ANIABELLO_R/X

Además de su declaración contra Sarabia, Mojica también se comprometió a declarar contra el coronel Carlos Feria y el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, quienes aparecen mencionados en la cadena de decisiones reconstruida por la Fiscalía.

Según la investigación, Feria habría recibido la llamada de Sarabia y ejecutado las instrucciones relacionadas con el cambio del esquema de seguridad y la coordinación del polígrafo. Ese testimonio será utilizado dentro del proceso que enfrenta el oficial por presuntos delitos de abuso de función pública y peculado por uso.

En el caso del mayor Muñoz, Mojica afirmará que fue quien lo convocó para integrar el grupo encargado de investigar el supuesto robo ocurrido en la residencia de Sarabia. De acuerdo con esa versión, lo que inicialmente debía ser una ampliación de denuncia terminó convirtiéndose en una reunión de un grupo de inteligencia que no había sido convocado formalmente para ese caso.

La Fiscalía sostiene que, durante ese procedimiento, comenzaron a cruzarse los números telefónicos de Marelbys Meza, de otras empleadas domésticas y de personas cercanas a ellas, bajo la hipótesis de que alguna habría participado en el hurto denunciado.

Laura Sarabia, nueva embajadora de Colombia en Reino Unido, señaló que su gestión se enfocará en promover más oportunidades educativas para los jóvenes - crédito @laurisarabia/X
Laura Sarabia es mencionada en el principio de oportunidad de Óscar Mojica, quien afirma que ella ordenó practicar el polígrafo a Marelbys Meza - crédito @laurisarabia/X

Según el acta del principio de oportunidad, Muñoz también habría coordinado el acceso a cámaras de seguridad, incluidas las ubicadas en Soacha, y dirigido la recolección de videos desde el 30 de enero de 2023.

El acuerdo con la Fiscalía no extingue completamente la responsabilidad penal de Mojica. Aunque la acción penal por violación ilícita de comunicaciones quedó suspendida durante doce meses, el oficial continuará respondiendo por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

La investigación sostiene que varios documentos fueron alterados para obtener órdenes judiciales de interceptación contra Marelbys Meza y Fabiola Perea. Según la acusación, en esos informes ambas mujeres fueron presentadas falsamente como integrantes de una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá, con el propósito de justificar escuchas dentro de una investigación relacionada con estructuras criminales.

Temas Relacionados

Óscar MojicaLaura Sarabia polígrafoMarelbys MezaChuzadas Laura SarabiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd, le ‘habló duro’ a Gustavo Petro por insistir en que hubo fraude en segunda vuelta: “No puede decirlo”

El extitular de la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres se desmarcó de los señalamientos del jefe de Estado e insistió en que el líder de la izquierda no puede poner en duda la institucionalidad del sistema electoral

Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd, le ‘habló duro’ a Gustavo Petro por insistir en que hubo fraude en segunda vuelta: “No puede decirlo”

María Camila Potosí habría muerto por múltiples lesiones causadas con un arma blanca, según necropsia

El cadáver de la joven de 21 años fue hallado en Cali. Las autoridades encontraron el cuerpo de la bebé que estaba esperando

María Camila Potosí habría muerto por múltiples lesiones causadas con un arma blanca, según necropsia

Aeropuerto de Popayán suspende operaciones por ceniza del volcán Puracé: esto deben hacer los viajeros

La Aerocivil pidió a los pasajeros con vuelos desde o hacia Popayán, Cali y municipios cercanos verificar directamente con sus aerolíneas el estado de sus itinerarios y las opciones de reacomodación mientras continúan las evaluaciones de seguridad

Aeropuerto de Popayán suspende operaciones por ceniza del volcán Puracé: esto deben hacer los viajeros

Sinuano Día resultados de hoy jueves 30 de julio: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy jueves 30 de julio: ganadores del último sorteo

La defensa de Carlos Caicedo atribuyó la condena en primera instancia a discrepancias jurídicas : “Hay diferencia de criterios”

Diana Muñoz sostuvo que el fallo contra el exgobernador del Magdalena surge de interpretaciones opuestas sobre la legislación aplicable, mientras el equipo legal prepara la apelación y recalca la ausencia de una orden de captura

La defensa de Carlos Caicedo atribuyó la condena en primera instancia a discrepancias jurídicas : “Hay diferencia de criterios”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

Hanny Vizcaíno sorprendió al compartir una foto de su infancia, antes de su salto a la fama en ‘Pa’ quererte’: así lucía

Hanny Vizcaíno sorprendió al compartir una foto de su infancia, antes de su salto a la fama en ‘Pa’ quererte’: así lucía

La Segura preocupó a sus fans por revelación sobre su dolor crónico: “Han hecho absolutamente todo y nada ha servido”

Chichila Navia confesó cómo sobrellevan los ataques que recibe su esposo por la postura política que promueve: “Me da mamera”

Karen Sevillano fue directa sobre las relaciones y lanzó advertencia a sus seguidoras: “Un hombre que es mal hijo es mal todo”

Karina García sorprendió al revelar que su bebé presenta una condición inesperada: “No es normal”

Deportes

Habría jugadores de Santa Fe que quieren salir del club

Habría jugadores de Santa Fe que quieren salir del club

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Juan Guillermo Cuadrado estuvo cerca de jugar en Argentina: este fue el club que por poco se lleva al jugador de la selección Colombia

Confirmado el primero de cuatro amistosos de la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: día, estadio, dónde ver y rival

Así se jugará la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026: debut de Atlético Nacional y Junior vs. Millonarios, los partidos más destacados