Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: la delegación Tricolor llegó a las cien preseas

El patinaje de velocidad aportó dos oros para Colombia con Gabriela Isabel Rueda y Juan Jacobo Mantilla, además de dos platas en los 200 metros meta contra meta-crédito Caribe Sports-Federación Colombiana de Patinaje

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El 30 de julio de 2026, Colombia superó las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo (República Dominicana) 2026, en la que sumó 6 oros, 10 platas y tres bronces para consolidarse en el segundo lugar del medallero general y ampliar su cosecha en una fecha decisiva para el tramo final de la competencia.

De esta forma, el país legó a 42 oros, 48 platas y 28 bronces. México sigue al frente con 80 oros, 57 platas y 44 bronces, mientras Cuba ocupa el tercer puesto con 16 preseas doradas, 18 de plata y 23 de bronce.

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La delegación colombiana compitió ese día en BMX Racing, bowling, ciclismo de pista, clavados, ecuestre, fútbol, patinaje de velocidad, natación, tenis y voleibol. La mayor parte del impulso llegó de pruebas de alta producción en medallas y de un título colectivo en voleibol masculino.

El BMX y el patinaje encabezaron la jornada dorada de Colombia

Colombia superó las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y se consolidó en el segundo lugar del medallero general-crédito Comité Olímpico Colombiano

El BMX Racing dejó una actuación perfecta para Colombia: ganó todos los oros y todas las platas en disputa. En la rama masculina, Diego Arboleda obtuvo el oro y Carlos Ramírez la plata; en la femenina, Valentina Muñoz fue campeona y Sharid Fayad terminó segunda.

El patinaje de velocidad también aportó dos títulos. Gabriela Isabel Rueda ganó los 5.000 metros por puntos en la prueba femenina y Juan Jacobo Mantilla hizo lo mismo en la masculina, mientras Kollin Castro y Jhon Tascón sumaron las medallas de plata en los 200 metros meta contra meta de sus respectivas ramas.

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En ciclismo de pista, Lina Hernández y Elizabeth Castaño consiguieron el oro en el madison femenino. La disciplina cerró su participación en los Juegos con un balance de cinco oros, cinco platas y tres bronces, para un total de 13 medallas.

A esas preseas se añadieron las platas de Stefany Cuadrado en el keirin femenino y Cristian Ortega en el keirin masculino, además del bronce de Kevin Quintero en esa misma prueba entre los hombres. Ese cierre confirmó al ciclismo como uno de los principales soportes del medallero nacional.

El voleibol masculino consiguió su primer oro histórico en el torneo

Este fue el momento cuando Colombia queda como campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe cuando superó a Puerto Rico-crédito @odeboprensa-@fedevoleibolcol

El cierre de la jornada llegó con el título del voleibol masculino. Colombia venció a Puerto Rico en cinco sets y obtuvo por primera vez el primer lugar en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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El equipo colombiano ganó los dos primeros parciales por 25-20 y 25-21, perdió los dos siguientes por 17-25 y 17-25, y resolvió el partido en el set definitivo por 15-12. El punto decisivo fue de Miguel Amaranto, quien además fue reconocido como el mejor jugador del torneo y como su máximo anotador.

En patinaje, Colombia abrió las pruebas de pista con un doblete en los 5.000 metros por puntos. Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla ganaron el oro, mientras Kollin Castro y John Tascón aportaron dos medallas de plata en los 200 metros contrarreloj.

La natación también entregó varias preseas. En clavados, Luis Felipe Uribe fue plata en trampolín de 1 metro y Daniela Zapata junto a Viviana Uribe lograron otra plata en trampolín sincronizado de 3 metros.

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En la natación carreras, Jasmin Pistelli obtuvo la plata en los 50 metros espalda y el equipo mixto del relevo 4x100 sumó otra medalla del mismo metal. Los bronces quedaron en manos de Juan Manuel Morales y Mariana Cabezas, ambos en los 800 metros libres.

Colombia jugará dos finales de tenis por la Copa de las Naciones

Yuliana Lizarazo es la gran apuesta de Colombia en el tenis para los Juegos Centroamericanos y del Caribe-crédito Leonardo Muñoz/EFE

La delegación colombiana también aseguró su presencia en la disputa por el oro de la Copa de las Naciones de tenis este viernes 31 de julio. En la rama masculina, el equipo integrado por Alejandro Arcila y Cristián Rodríguez venció 2-1 a Puerto Rico.

En la rama femenina, María Camila Torres y Yuliana Lizarazo derrotaron 2-0 a Guadalupe. Las finales se jugarán desde las 10:00 a. m. contra República Dominicana en varones y frente a México en damas.

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A continuación, este es el resumen de las medallas obtenidas por Colombia:

Oro

Ciclismo de Pista: Lina Hernández y Elizabeth Castaño – Madison femenino.

Ciclismo BMX: Valentina Muñoz – BMX Racing femenino.

Ciclismo BMX: Diego Arboleda – BMX Racing masculino.

Patinaje de Velocidad: Gabriela Rueda – 5.000 m puntos femenino.

Voleibol masculino: Selección Colombia masculina

Patinaje de Velocidad: Jacobo Mantilla – 5.000 m puntos masculino.

Plata

Ciclismo BMX: Sharid Fayad – BMX Racing femenino.

Ciclismo BMX: Carlos Ramírez – BMX Racing masculino.

Ciclismo de Pista: Stefany Cuadrado – Keirin femenino.

Ciclismo de Pista: Cristian Ortega – Keirin masculino.

Natación Clavados: Daniela Zapata y Valentina Uribe – Trampolín sincronizado 3 m femenino.

Natación Clavados: Luis Felipe Uribe – Trampolín 1 m masculino.

Natación Carreras: Jasmin Pistelli – 50 m espalda femenino.

Patinaje de Velocidad: Kollin Castro – 200 m contrarreloj femenino.

Patinaje de Velocidad: Jhon Tascón – 200 m contrarreloj masculino.

Natación Carreras Relevo Colombia – 4×100 m combinado mixto.

Bronces

Ciclismo de Pista: Kevin Quintero – Keirin masculino.

Natación Carreras: Laura Melo – 50 m espalda femenino.

Natación Carreras: Juan Manuel Morales – 800 m libre masculino.

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Jacobo Mantilla y Gabriela Rueda fueron los principales protagonistas en patinaje-crédito Comité Olímpico Colombiano

México: 80 medallas de oro; 57 medallas de plata; 44 medallas de bronce: 181 en total Colombia: 42 medallas de oro; 48 medallas de plata; 28 medallas de bronce: 118 en total Cuba: 16 medallas de oro; 18 medallas de plata; 23 medallas de bronce: 57 en total Venezuela: 13 medallas de oro; 24 medallas de plata; 43 medallas de bronce: 80 en total Guatemala: 10 medallas de oro; 16 medallas de plata; 15 medallas de bronce: 41 en total República Dominicana: 10 medallas de oro; 13 medallas de plata; 36 medallas de bronce: 59 en total Puerto Rico: 9 medallas de oro; 10 medallas de plata; 18 medallas de bronce: 37 en total Costa Rica: 5 medalla de oro; 2 medallas de plata; 10 medalla de bronce: 17 en total El Salvador: 4 medallas de oro; 2 medalla de plata; 8 medallas de bronce: 15 en total Trinidad y Tobago: 4 medalla de oro; 1 medallas de plata; 7 medalla de bronce: 12 en total