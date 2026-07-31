Exreina del Carnaval de Barranquilla reveló que su mamá buscó hipnotizarla para que no comiera más y bajara de peso: “Me inyectaron todos los días hormonas”

Michelle Char abrió su historia más personal sobre las hormonas de crecimiento y su batalla con el peso - crédito @char.michelle/tiktok

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La exreina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char, sorprendió a sus seguidores al compartir una anécdota poco conocida de su infancia.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la barranquillera reveló que cuando era niña su madre llegó a buscar que la hipnotizaran con la esperanza de que dejara de comer en exceso y pudiera bajar de peso, una decisión que, según explicó, estuvo motivada por las complicaciones derivadas del tratamiento médico que recibió durante varios años.

En su relato, Char explicó que antes de hablar de la curiosa experiencia quería contextualizar las razones que llevaron a su familia a tomar distintas medidas para cuidar su salud y, según contó, todo ocurrió porque unos médicos les informaron a sus padres que su crecimiento iba a ser muy limitado si no iniciaba un tratamiento especializado y la situación llevó a tomar medidas extremas.

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“Antes de contarles por qué mi mamá es una mamá almendra y cómo me hipnotizaron, les quiero contar el porqué. Cuando tenía ocho años les dijeron a mis papás que yo no iba a crecer más de 1,20, más de 1,30, que de ahí, literal, yo no tenía futuro. Entonces la mejor solución fue inyectarme todos los días hormonas de crecimiento”, recordó la también bailarina.

La exreina Michelle Char reveló que su madre intentó hipnotizarla para que bajara de peso - crédito @michellecharf/IG

La exreina explicó que ese tratamiento se prolongó durante gran parte de su niñez y que representó un desafío tanto físico como emocional, especialmente porque debía recibir una inyección diariamente pese al miedo que sentía por las agujas.

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“Obviamente era un proceso un poco traumático para un niño. Yo le tenía pánico a las agujas y esa puya era todos los días hasta que yo me desarrollara. Esa puyita me acompañó ocho años de mi vida y hacía que mis hormonas estuvieran vueltas nada. Tenía mi tiroides súper alta, estaba medicada y también hacía que esa inyección tuviera insulina, entonces me engordaba y tenía el azúcar por el cielo. Siempre me tenían que cuidar de más”, relató.

De acuerdo con Michelle Char, el aumento de peso derivado del tratamiento llevó a que su madre buscara distintas alternativas para ayudarla a adoptar hábitos saludables. Sin embargo, reconoció que convencer a una niña de seguir un plan de alimentación no era una tarea sencilla.

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