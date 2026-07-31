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Claudia Bahamón sufrió un nuevo accidente en ‘MasterChef Celebrity’: “A ese paso no va a llegar a la final”

La presentadora resultó afectada tras un impactante momento en el set, situación que reavivó recuerdos de un accidente previo sufrido con otro concursante durante la temporada

MasterChef Celebrity: Claudia Bahamón vuelve a resultar golpeada por un participante - crédito cortesía Canal RCN
MasterChef Celebrity: Claudia Bahamón vuelve a resultar golpeada por un participante - crédito cortesía Canal RCN
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La edición más reciente de MasterChef Celebrity Colombia vivió un momento de tensión cuando Claudia Bahamón resultó golpeada de manera accidental por el actor Luciano D’Alessandro durante un reto grupal.

El incidente se suma a otros dos percances que Claudia Bahamón ha experimentado durante los primeros ocho capítulos de la temporada. Primero recibió un cabezazo accidental de Iván Marín; luego, Emiro Navarro la impactó en el rostro mientras celebraba y, ahora, un nuevo choque involucra a Luciano.

Mientras la conductora informaba el tiempo restante a los participantes, el ritmo acelerado del desafío llevó a que D’Alessandro, desplazándose rápidamente por la cocina, la impactara por la espalda. El incidente generó inquietud en el estudio, aunque no pasó a mayores y la presentadora se recuperó sin lesiones graves.

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La reacción de Luciano D’Alessandro fue inmediata: se acercó a Bahamón, le ofreció un abrazo y se disculpó varias veces, confirmando que se encontraba bien. “Ay, perdóname, te pegué durísimo, sorry (...) Entre Emiro y yo te tenemos golpeada”, dijo Luciano mientras abrazaba a la presentadora y la detenía de caer por su culpa.

La presentadora aceptó las disculpas, pero el incidente no pasó desapercibido entre los televidentes, que se volcaron a las redes sociales con comentarios que incluso fueron mezclados con el humor.

Claudia Bahamón sufrió un nuevo accidente en la cocina de 'MasterChef Celebrity' - crédito captura de pantalla Canal RCN
Claudia Bahamón sufrió un nuevo accidente en la cocina de 'MasterChef Celebrity' - crédito captura de pantalla Canal RCN

“A este paso, Claudia no va a llegar al final de la temporada”, “El verdadero reto de esta temporada: Salvar a Claudia! 🤭“, ”Clau si sobrevive está temporada es un milagro! 😂“, ”Jajajajaja cuantos golpes más llevaría en toda la temporada 😮“, ”Pero ella está atravesada todo el tiempo, que fastidio 🫩“, ”El quie no le pegue a Claudia gana MasterChef Celebrity", “Claudia, toca que presente con casco”, “toca que se haga en el balcón”, “nada se compara con el golpe de Emiro”, “toca que presente desde la casa” (Sic) dicen algunas de las reacciones.

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Durante la temporada 2026 de MasterChef Celebrity Colombia, los accidentes han sido una constante inesperada, especialmente para la presentadora Claudia Bahamón. Desde el primer episodio, la conductora ha tenido que enfrentar varias situaciones accidentales que han puesto a prueba su paciencia y buen humor frente a las cámaras.

Uno de los incidentes más comentados ocurrió durante el reto de campo, cuando Iván Marín realizó un movimiento brusco con la cabeza sin notar que la presentadora se encontraba justo detrás de él. El impacto fue suficiente para desacomodarle las gafas a Bahamón, quien reaccionó con una broma, minimizando la situación a pesar de la sorpresa del momento.

Claudia Bahamón sufre golpe accidental de Emiro en 'MasterChef Celebrity' - crédito captura de pantalla Canal RCN
Claudia Bahamón sufre golpe accidental de Emiro en 'MasterChef Celebrity' - crédito captura de pantalla Canal RCN

Poco después, en otro desafío, la anfitriona sufrió un golpe accidental en el rostro por parte de Emiro Navarro, quien, sumido en la emoción tras ser salvado del delantal negro, celebró abrazando efusivamente a un compañero y terminó impactando el rostro de la presentadora. Bahamón resultó con una lesión visible en el labio y, aunque el episodio generó preocupación en el set, la presentadora aceptó las disculpas y compartió la anécdota con sus seguidores en redes sociales, evidenciando la inflamación producida por el golpe.

Los accidentes no se han limitado a la presentadora. Entre los concursantes, Tuto Patiño protagonizó uno de los momentos más alarmantes de la temporada cuando casi se desmaya durante una prueba de campo. La exigencia física del reto superó sus límites y requirió atención inmediata del equipo de producción para estabilizarlo antes de que pudiera reincorporarse a la competencia. Por su parte, Iván Marín también vivió un momento de tensión en el primer día de grabaciones al cortarse accidentalmente mientras manipulaba utensilios en plena cocina, situación que generó preocupación, aunque logró continuar en la competencia tras ser atendido.

Claudia Bahamón y un paramédico intervinieron para verificar el estado de Tuto Patiño, quien presentó deshidratación ocasionada por la exposición a altas temperaturas - crédito cortesía Canal RCN
Claudia Bahamón y un paramédico intervinieron para verificar el estado de Tuto Patiño, quien presentó deshidratación ocasionada por la exposición a altas temperaturas - crédito cortesía Canal RCN

A pesar de estos percances, tanto la producción como los participantes han mantenido el ánimo y la disposición para seguir adelante. Claudia Bahamón, en tono humorístico, ha expresado su deseo de “llegar completa hasta la final”, reflejando el ambiente de camaradería y resiliencia que caracteriza a la actual edición de MasterChef Celebrity Colombia.

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