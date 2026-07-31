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Petro volvió a criticar al Consejo de Estado por frenar traslado de recursos a la Ungrd y lanzó fuerte advertencia: “Habrá una crisis humanitaria y ambiental en Colombia”

El presidente aseguró que la suspensión del decreto que permitía trasladar $4 billones a la Ungrd pone en riesgo la ejecución de proyectos de agua potable, producción de alimentos y energía solar para atender los efectos del fenómeno de El Niño

Gustavo Petro - Consejo de Estado
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente apartes del decreto que permitía trasladar recursos a la Ungrd, decisión que fue cuestionada por el presidente Gustavo Petro - crédito Reuters/Colprensa
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El presidente Gustavo Petro aseguró que la suspensión provisional de varios apartes del decreto que autorizaba el traslado de $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) pone en riesgo la capacidad del Estado para enfrentar la sequía que, según el Gobierno, se presentará entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

El mandatario afirmó que la decisión judicial podría derivar en una crisis humanitaria y ambiental al impedir la financiación de proyectos de agua potable, producción de alimentos y energía solar.

A través de su cuenta en X, Petro responsabilizó directamente a la decisión judicial de poner en riesgo la atención de la emergencia climática.

“Si no se lleva de inmediato recursos para el agua potable, el crecimiento de la producción de alimentos y la energía solar, habrá una crisis humanitaria y ambiental en Colombia en el mes de diciembre”, escribió el mandatario.

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Publicación del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en la que advirtió que la suspensión del decreto que trasladaba recursos a la Ungrd podría provocar una crisis humanitaria y ambiental por la falta de inversión en agua potable - crédito Gustavo Petro/X
Publicación del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en la que advirtió que la suspensión del decreto que trasladaba recursos a la Ungrd podría provocar una crisis humanitaria y ambiental por la falta de inversión en agua potable - crédito Gustavo Petro/X

Además, cuestionó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, por, según él, negar la crisis climática, y criticó a los magistrados del Consejo de Estado al afirmar que, “solo por odio político”, permiten que la población quede expuesta “al riesgo del hambre y la muerte”.

La controversia surgió luego de que el Consejo de Estado suspendiera temporalmente dos apartes del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, norma expedida para facilitar el traslado de recursos del Presupuesto General de la Nación hacia la Ungrd con el fin de atender la declaratoria de desastre nacional ocasionada por el fenómeno de El Niño.

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Según explicó el alto tribunal, la medida cautelar responde a posibles inconsistencias jurídicas en el decreto.

En particular, señaló que uno de sus artículos y uno de sus incisos autorizaban al Ministerio de Hacienda a modificar partidas del Presupuesto General de la Nación sin contar previamente con una autorización legal, aspecto que será analizado de fondo durante el proceso.

Durante el consejo de ministros el Gobierno expresó su preocupación por la sequía prevista entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 y confirmó que ya había comprometido recursos a través de las alcaldías para preparar a las regiones frente a esa contingencia climática.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) era la entidad que recibiría los recursos para ejecutar medidas de prevención frente a la sequía asociada al fenómeno de El Niño - crédito @UNGRD/X
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) era la entidad que recibiría los recursos para ejecutar medidas de prevención frente a la sequía asociada al fenómeno de El Niño - crédito @UNGRD/X

Petro asegura que los recursos eran para enfrentar la sequía

Tras conocerse la decisión judicial, el presidente sostuvo que la suspensión detuvo una estrategia diseñada para preparar al país frente a una “megasequía” que, según dijo, afectará especialmente al Caribe colombiano durante los últimos meses de 2026 y los primeros de 2027.

El mandatario explicó en el consejo de ministros del 30 de julio que los recursos tenían tres prioridades: garantizar el suministro de agua potable para Sucre y otros departamentos de la región Caribe, destinar un subsidio de $1 billón para fertilizantes que permitiera proteger la producción de alimentos y acelerar la instalación de paneles solares para asegurar el abastecimiento energético durante la temporada seca.

Durante su intervención, Petro explicó que una parte importante del plan consistía en desplegar paneles solares en el Caribe, región que, según sostuvo, reúne las mejores condiciones para aumentar la generación de energía renovable.

Indicó que la suspensión del decreto frenó la posibilidad de adelantar con rapidez los procesos de contratación, compra de equipos e instalación de estos sistemas en miles de viviendas.

Asimismo, señaló que el Gobierno contemplaba financiar esa estrategia mediante programas de mejoramiento de vivienda y a través de la iniciativa Colombia Solar.

El Gobierno advirtió que entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 el país podría enfrentar una intensa temporada de sequía, especialmente en la región Caribe, por efectos del fenómeno de El Niño - crédito Reuters
El Gobierno advirtió que entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 el país podría enfrentar una intensa temporada de sequía, especialmente en la región Caribe, por efectos del fenómeno de El Niño - crédito Reuters

A su juicio, cualquier retraso compromete la capacidad del Estado para responder oportunamente a los efectos de la sequía prevista para finales de año.

Petro advierte que el próximo Gobierno recibirá una emergencia

El mandatario también vinculó la decisión judicial con el inicio del próximo Gobierno.

Según manifestó, si la administración de Abelardo de la Espriella no restablece el mecanismo de financiación una vez asuma el poder el próximo 7 de agosto, el país podría enfrentar una emergencia de mayores proporciones.

“Lo que viene no es lluvia, sino muchísimo sol. Serán tres o cuatro meses de intensa sequía a partir de diciembre, que podrían provocar muerte y hambre si se pierde tiempo”, afirmó el presidente, quien insistió en que la Ley de Desastres permite realizar este tipo de traslados presupuestales para atender emergencias.

Petro agregó que espera que el nuevo Gobierno reactive el decreto o adopte una medida similar para garantizar los recursos destinados a enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño.

Según dijo, una demora adicional no solo implicaría perder tiempo en la ejecución de las obras, sino también poner en riesgo la vida de miles de personas.

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