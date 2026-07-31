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Esposo de Laura Tobón quedó en el centro de la polémica por fotografía junto a Keiko Fujimori: “Esto es historia judicial”

El empresario Álvaro Rodríguez Ferrero compartió una imagen con la presidenta electa de Perú, acompañada de un mensaje sobre la relación entre ambos países y desató un intenso debate entre usuarios que cuestionaron el gesto y los que defendieron su derecho a sostener encuentros de carácter empresarial

Álvaro Rodríguez y Laura Tobón
El empresario Álvaro Rodríguez Ferrero, esposo de Laura Tobón, desata una polémica al publicar una foto con Keiko Fujimori - crédito @laura_tobon/Instagram
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El empresario Álvaro Rodríguez Ferrero, esposo de la presentadora Laura Tobón, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de compartir una fotografía junto a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, publicación que generó una ola de comentarios divididos sobre la conveniencia y el significado de ese encuentro.

La imagen fue publicada por Rodríguez Ferrero en su cuenta de Instagram y estuvo acompañada de un mensaje en el que destacó la relación que ha vivido él entre Colombia y Perú, expresando su expectativa frente a la nueva etapa política que inicia en ese país.

Perú es un país que siempre nos ha recibido con las puertas abiertas. Esperamos que esta nueva etapa fortalezca aún más los lazos que nos unen, Keiko Sofía Fujimori”, escribió el empresario junto a la fotografía.

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Sin embargo, la publicación no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a ser comentada por usuarios de distintas plataformas, la mayoría con reacciones negativas por la posición política que habría mostrado el empresario con es post.

Las redes se dividen tras la publicación de una foto entre el empresario Álvaro Rodríguez y Keiko Fujimori - crédito @alvarorodriguezf/IG
Las redes se dividen tras la publicación de una foto entre el empresario Álvaro Rodríguez y Keiko Fujimori - crédito @alvarorodriguezf/IG

Una de las voces que se pronunció fue la politóloga y economista Daniela Escobar, quien dedicó un video a cuestionar la imagen y a plantear un debate sobre los límites éticos de las relaciones entre empresarios y figuras públicas con antecedentes judiciales o cuestionamientos políticos.

En su intervención, la mujer insistió en que su reflexión no buscaba abordar diferencias ideológicas, sino abrir una discusión sobre el tipo de vínculos que, desde su perspectiva, la sociedad termina normalizando.

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“Álvaro Rodríguez, uno de los que podría decirse es un gran empresario colombiano, acaba de publicar en su Instagram una foto sonriendo y muy orgulloso al lado de Keiko Fujimori. Y mientras tanto yo sigo aquí preguntándome: ¿en qué momento eso sería una foto para uno publicarla tan orgulloso en su Instagram? Es que, gente, esto no es tema de ideología. Esta vez yo no les estoy hablando aquí ni de izquierda ni de derecha. Hoy estoy hablando de algo que para mí es mucho más básico, y es la pregunta de: ¿qué estamos dispuestos a validar por una conexión, por un negocio o por un asunto de plata?”, afirmó Escobar.

Durante su video, la también creadora de contenido recordó que la dirigente peruana ha estado vinculada a procesos judiciales y mencionó el pasado del expresidente Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori. La analista señaló que esos antecedentes hacen que la publicación del empresario genere interrogantes desde el punto de vista ético.

La politóloga Daniela Escobar cuestiona el gesto del empresario colombiano Álvaro Rodríguez con Keiko Fujimori - crédito @daniescobarlo/tiktok

Keiko Fujimori no es una mujer cualquiera. Ella es hija de un presidente condenado por temas de corrupción y por crímenes de lesa humanidad. Incluso ella misma ha sido investigada por tema de lavado de activos. Y no, mis queridos, esto no es opinión mía ni nada. Esto es historia judicial comprobable en cualquier medio que ustedes vayan a investigar”, expresó.

La politóloga también planteó un escenario hipotético para explicar su punto de vista y cuestionó si la reacción pública sería distinta en caso de que la fotografía hubiera sido con otra persona ampliamente cuestionada por la justicia.

“Entonces de aquí surge la pregunta: ¿qué pasaría si mañana Álvaro Rodríguez se tomara la misma foto con un narcotraficante reconocido o con un excomandante de guerrilla señalado por crímenes de guerra? ¿Será que en estos casos la reacción sería la misma? ¿O será que en este caso sí lo tildaríamos tal vez de falta de ética? Porque cuando el poder viene con corbata y discurso del libre mercado, ahí sí el pasado no importa, sino que esto se menciona más bien como simple networking o negocios. Yo no sé ustedes, pero para mí la ética no es algo que debiera tener excepciones según de qué lado venga la plata o el poder”, concluyó.

Las declaraciones de Escobar alimentaron una conversación en la que participaron varios usuarios en las plataformas digitales. Agunos respaldaron sus cuestionamientos y consideraron que las figuras públicas deben ser cuidadosas con los mensajes que transmiten mediante este tipo de publicaciones, otros defendieron la libertad del empresario para reunirse con líderes políticos y rechazaron que una fotografía sea suficiente para emitir juicios sobre sus motivaciones.

El esposo de Laura Tobón volvió al programa de empresarios y emocionó en las redes sociales - crédito @laura_tobon/IG
La foto de Álvaro Rodríguez Ferrero, esposo de Laura Tobón, con Keiko Fujimori pone a arder las redes y divide opiniones - crédito @laura_tobon/IG

Entre los comentarios que respaldaban la crítica se leyeron mensajes como: “Al parecer, la ética y la moral se juzgan únicamente de un lado. ¿Es válido hacer negocios con delincuentes y publicarlo en redes con orgullo?”, “La gente que se viste con corbata tiene memoria selectiva”, “Están con el árbol que mejor sombra les dé” y “Después de que la plata esté de por medio no importa nada”.

Por otro lado, también hubo usuarios que cuestionaron las críticas hacia Rodríguez Ferrero y señalaron que una imagen no necesariamente implica respaldo absoluto a una persona o a su trayectoria política: “Pues también por el hecho de que cada quien puede hacer lo que le dé la gana”, y “Dices muchas cosas con las que concuerdo; sin embargo, la información que das respecto a Keiko Fujimori y su padre es demasiado básica y ambigua. Por lo tanto, el que una persona se tome una foto con ella no es sinónimo de falta de ética”.

Hasta el momento, Álvaro Rodríguez Ferrero no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas que generó su publicación, que continúa siendo objeto de debate en plataformas digitales.

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