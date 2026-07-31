Director de Medina Legal dio detalles del caso de el asesinato de María Camila Potosí en Cali: “Ya entregamos el cuerpo”

María Camila Potosí, joven embarazada, aparece ilustrada en acuarela frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El caso de María Camila Potosí, la joven de 21 años que desapareció en Cali con ocho meses de embarazo y fue hallada muerta el 20 de julio, sumó una definición forense que cambia el eje de la investigación: Medicina Legal confirmó que el cuerpo de la víctima no tenía en su vientre a la bebé que esperaba y que ahora analiza restos óseos encontrados cerca del lugar para establecer por ADN si corresponden a su hija, Alahia.

La novedad llegó después del hallazgo reportado el jueves 30 de julio en una zona boscosa cercana al río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera. Esos restos, enviados por la Fiscalía, serán examinados por el mismo patólogo que practicó la necropsia al cuerpo de la joven.

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En paralelo, la Policía y la Fiscalía capturaron a cinco personas en Cali y Tuluá: una mujer identificada como Yulieth y cuatro hombres conocidos con los alias de Nilson, Edu, Kevin y JJ. A este grupo las autoridades le atribuyen secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas.

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, habló con Noticias Caracol y confirmó que el dictamen ya fue entregado a la Fiscalía, pero evitó revelar la causa puntual de la muerte por la reserva del proceso. Su declaración dejó dos datos concretos: el examen estableció que la bebé no estaba en el cuerpo de María Camila y el tiempo de fallecimiento de la víctima se ubica en días, no en semanas.

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María Camila Potosí fue asesinada en Cali. Al cuerpo le extrajeron un bebé de ocho meses - crédito redes sociales

Medicina Legal confirmó que la bebé no estaba en el cuerpo de María Camila

Durante la entrevista, Cortés explicó qué encontró el equipo forense cuando recibió el cadáver la semana pasada. “Se hizo el peritaje por parte del grupo de expertos que tenemos en medicina legal y se determinó que no estaba el cuerpo de la bebé”, dijo al medio.

Esa constatación, que ya había alimentado la conmoción pública en torno al caso, quedó incorporada al expediente judicial. El director precisó además que el jueves les fue remitido un cuerpo hallado cerca del sitio donde apareció la madre.

“Hoy, el mismo patólogo que hizo el abordaje de María Camila va a hacer el abordaje del cuerpo del bebé que llegó el día de ayer por parte de la Fiscalía”, señaló Cortés. La intervención forense, según detalló, seguirá el mismo procedimiento técnico aplicado al primer examen.

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El funcionario agregó que el análisis tiene una primera dificultad material: “Determinar primero que sean restos humanos, porque es un cuerpo pequeño, el de la bebé”. Recién después de esa verificación avanzará el cruce genético.

El CTI de la Fiscalía adelanta la investigación para esclarecer el asesinato de María Camila Potosí Gómez. - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y redes sociales

El cruce de ADN busca establecer si los restos son de Alahia

Cortés explicó que el instituto tomó muestras genéticas del cuerpo de María Camila desde el primer peritaje. Esa decisión respondió a una versión inicial sobre la posible aparición de una niña con características compatibles con la bebé buscada.

Con ese material, Medicina Legal proyecta ahora una comparación directa. “Con esa genética que nosotros tomamos la vez pasada sobre el cuerpo de María Camila, hacer un cruce de información de ADN para determinar que el cuerpo del bebé que nos llegó ayer es el cuerpo de la hija de María Camila”, afirmó.

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El director también dejó claro el límite institucional de sus declaraciones. “Nosotros ya entregamos el cuerpo y ya se hizo el informe y ya se entregó a las autoridades competentes”, dijo sobre la necropsia practicada a María Camila.

Cuando fue consultado por signos de violencia y por la posibilidad de confirmar si la víctima fue asesinada con arma blanca, Cortés se negó a contestar. “No me quiero referir al tema. Creo que lo más conveniente es que lo haga el fiscal”, sostuvo.

Más adelante, insistió en la misma línea y vinculó esa reserva al trámite penal. “Eso tiene una reserva sumarial”, afirmó, al explicar que los peritajes circulan entre actores del proceso judicial y que Medicina Legal procura resguardar la información “de una manera segura” por su papel como auxiliar de la justicia.

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Los allegados a María Camila Potosí exigen justicia y esperan encontrar a la bebé de la joven - crédito @laclaurubiano / X - Conducta Delictiva / YouTube

Aunque evitó dar el dato exacto sobre la fecha de la muerte, Cortés sí delimitó el marco temporal. Consultado sobre si el fallecimiento de María Camila había ocurrido semanas o días antes del hallazgo, respondió: “En este caso son días, no semanas”.

Ese dato coincide con la secuencia conocida del caso: la joven desapareció el 16 de julio de 2026 y su cuerpo fue encontrado cuatro días después. El informe completo con la estimación técnica del tiempo de muerte, indicó el funcionario, ya está en manos de la Fiscalía.

Otra precisión del director apuntó al modo en que llegaron los restos al instituto. Cortés remarcó que Medicina Legal no participa en la recolección de cuerpos ni en los operativos de campo.

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“Nosotros como auxiliares de la justicia, medicina legal no recoge cuerpos. Generalmente lo hace el CTI, lo puede hacer la Sijín, la policía o la fiscalía, y nos hace llegar los cuerpos”, explicó. Según dijo, la entidad se limita a emitir el dictamen sobre causa y manera de muerte, además de hipótesis técnicas sobre cómo pudieron ocurrir los hechos.