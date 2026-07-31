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Inter de Bogotá demandó el partido ante América de Cali por la Liga BetPlay: habrían alineado de manera indebida a Yhormar Hurtado

El reclamo surgió a raiz de la inscripción del defensor proveniente del Deportes Tolima, en donde se señala que el jugador está como tercer club del curso, y busca revisar el 0-2 en El Campín, mientras la Dimayor mantiene el caso bajo análisis

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El proceso disciplinario definirá si hubo una irregularidad en la inscripción de Yhormar Hurtado Torres y si corresponde modificar el resultado del partido-crédito Cristian Bayona/Colprensa
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El 31 de julio de 2026, Inter de Bogotá presentó una demanda contra América de Cali por una presunta alineaciónindebida de Yhormar Hurtado Torres en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II, según informó el periodista César Augusto Londoño.

El reclamo sostiene que el lateral derecho sería el “tercer club en esta temporada”, lo que podría derivar en una revisión del partido jugado en El Campín.

El caso sigue “en estudio” y, por ahora, la Dimayor no emitió una decisión oficial. América de Cali tampoco se pronunció públicamente sobre la situación.

El reclamo de Inter de Bogotá sostiene que Yhormar Hurtado Torres sería el tercer club del jugador en esta temporada-crédito @cesaralo/X
El reclamo de Inter de Bogotá sostiene que Yhormar Hurtado Torres sería el tercer club del jugador en esta temporada-crédito @cesaralo/X

El equipo de David González debutó con una victoria 0-2 ante Internacional de Bogotá, con goles de Tilman Palacios y Yeison Guzmán, resultado que Inter busca impugnar por la presencia de Hurtado en la convocatoria. Londoño afirmó que el jugador “ya jugó con Always Ready y Tolima”, lo que, según el reclamo, haría a América su tercer equipo en la temporada.

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El periodista citó el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que establece que un futbolista puede estar inscrito en un máximo de tres clubes en una misma temporada, pero solo puede disputar partidos oficiales con dos. El Artículo 5 del RETJ incluye una excepción cuando las temporadas de distintas asociaciones se superponen:

“Los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de tres clubes durante una temporada. Durante este periodo, el jugador es elegible para jugar partidos oficiales solamente por dos clubes”.

La norma añade que, si el futbolista actuó en dos clubes de asociaciones cuyas temporadas “se crucen”, puede ser elegible para jugar partidos oficiales en un tercer club durante la misma temporada, bajo condiciones vinculadas a obligaciones contractuales y periodos de inscripción.

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“Como excepción a esta regla, un jugador que juega en dos clubes pertenecientes a asociaciones cuyas temporadas se crucen (es decir, donde la temporada comience en el verano/otoño mientras la otra comience en invierno/primavera), puede ser elegible para jugar partidos oficiales en un tercer club durante la temporada que corresponda, siempre que haya cumplido cabalmente sus obligaciones contractuales con sus clubes anteriores, y que se respeten las disposiciones sobre los periodos de inscripción (art. 6), así como la duración mínima de un contrato (art. 18, apdo. 2)“, dijo.

Por el momento, la demanda no prueba una infracción ni implica automáticamente cambios en los puntos del partido. El proceso disciplinario definirá si existió alguna irregularidad en la inscripción de Hurtado y cuáles serían sus eventuales consecuencias.

América de Cali buscaría otro delantero para la temporada 2026-II

La posible llegada de Nicolás Johansen busca reforzar el ataque de América de Cali en el segundo semestre de 2026-crédito @CLMerlo/X
La posible llegada de Nicolás Johansen busca reforzar el ataque de América de Cali en el segundo semestre de 2026-crédito @CLMerlo/X

América de Cali abrió negociaciones para contratar al delantero argentino Nicolás Johansen, actual jugador de Coquimbo Unido, con la idea de reforzar su ataque en el segundo semestre de 2026, según informó el periodista César Luis Merlo.

La propuesta que está sobre la mesa sería un préstamo por un año con opción de compra, de acuerdo con el reporte. Por ahora no hay un acuerdo definitivo y la eventual llegada del atacante dependerá de la respuesta del club chileno y de las condiciones finales de la negociación.

“América de Cali abrió negociaciones para fichar a Nicolás Johansen, delantero de Coquimbo Unido. El club ya hizo una oferta de préstamo por un año con una opción de compra, detalló.

El equipo dirigido por David González busca sumar una alternativa para el frente ofensivo pese a que el campeonato ya empezó. Las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y el club vallecaucano no confirmó oficialmente la operación.

La gestión por Johansen se da tras varias semanas en las que la institución evaluó opciones para incorporar un delantero de área. Entre los nombres considerados estuvieron José Neris de Emelec y Guillermo Paiva.

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