El árbitro colombiano Wilmar Roldán se enfrentó con excampeón del mundo en la Copa Sudamericana: qué fue lo que pasó

Durante el partido que se disputó en el estadio El Teniente de Rancagua, el árbitro antioqueño y el volante de Boca Juniors y la selección Argentina tuvieron una fuerte discusión-crédito @SC_ESPN/X

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El 30 de julio de 2026, Boca Juniors clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana pese a perder en los 90 minutos ante O’Higgins de Chile en el estadio El Teniente de Rancagua.

Pero durante el partido que dirigió el antioqueño Wilmar Roldán se vivió un momento tenso en el campo de juego.

Wilmar Roldán se cruzó con Leandro Paredes durante el partido entre Boca Juniors y O'Higgins-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

El episodio se produjo tras una falta sancionada por Roldán que generó el reclamo del capitán xeneize. Paredes lo protestó, lo encaró y, según el relato del hecho, le dio un manotazo al juez.

La reacción del árbitro incluyó un empujón al jugador antes de mostrarle la tarjeta amarilla, mientras Paredes siguió discutiendo con palabras fuertes. En la definición por penales, Boca fue más efectivo y selló la clasificación.

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La discusión se desató en el segundo tiempo, cuando Nicolás Figal cometió una falta cerca del área sobre Martín Sarrafiore. En el minuto 67, Roldán sancionó la infracción y se acercó a amonestar al defensor.

En ese momento, Paredes fue a reclamarle al juez y apartó uno de sus brazos. Roldán reaccionó con un empujón para abrirse espacio y luego le mostró la tarjeta amarilla al mediocampista. Las cámaras captaron al árbitro diciéndole: “Conmigo no”.