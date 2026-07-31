Así reaccionó la prensa venezolana a la goleada de Santa Fe ante Caracas por la Copa Sudamericana: “El último clavo del ataúd”

-El delantero argentino Nahuel Bustos abrió el marcador para el "Cardenal"-crédito @SantaFe/X

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El 30 de julio de 2026, Independiente Santa Fe ratificó su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras golear por 3-0 al Caracas FC en el estadio Metropolitano de Lara, Venezuela.

De esta forma, el cuadro “Cardenal” sueña con seguir haciendo una buena campaña, y soñar con lo que ganó en 2015 cuando se convirtió en el primer equipo colombiano en ganar la Copa Sudamericana a lo largo de la historia.

Pero por la otra parte, la prensa venezolana explicó lo ocurrido con el Caracas FC tanto desde el gol que marcó el delantero argentino Nahuel Bustos al minuto 56, y las actuaciones a lo largo de los 90 minutos.

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El canal deportivo más importante del país vecino destacó de la siguiente forma lo ocurrido con el Caracas FC-crédito ESPN Venezuela

En primer lugar, el portal de ESPN Venezuela destacó el primer gol de Santa Fe, calificando su definición como un “toque magistral” ante el portero Frankarlos Benítez:

“El equipo colombiano ya tenía dos goles de diferencia en el global por el resultado que había conseguido en la ida y logró ampliarla con una buena definición del delantero argentino. A los 54′, y de contra, Santa Fe anotó el tercer gol de la llave gracias a un toque magistral de Bustos, que definió al primer palo tras la devolución de su compañero al medio", dijeron.

Por otra parte, el diario Líder de Venezuela calificó el tercer gol del uruguayo Franco Fagúndez como un clavo al ataúd:

“Finalmente, el último clavo del ataúd lo puso Franco Fagúndez 83′ con una gran definición en el arco defendido por el meta Francarlos Benítez, asimismo, el Caracas FC se quedó sin fuerzas para buscar de romper el cero en su cuenta y finalizaron su accionar en el certamen con un poco alentador 5-0 en el global", detallaron.

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Uno de los diarios deportivos más destacados del país vecino resaltó la derrota del cuadro de los "Demonios Rojos" -crédito Líder Venezuela

En referencia a lo que dijo del juego del equipo venezolano, fueron enfáticos en decir que el cuadro del Caracas FC tuvo dificultades a la hora de definir al arco defendido por Andrés Mosquera Marmolejo:

“La oncena dirigida por Henry Meléndez salió con intensidad buscando romper el celofán temprano en el cotejo, sin embargo la falta de efectividad en el último cuarto de cancha los condicionó sobremanera de modo culminar la primera mitad con el marcador todavía por estrenar", comenzaron a decir.

Y detallaron lo que significó el autogol de Ángel Figueroa al minuto 77 del partido:

“Para poner el camino aún más empinado al combinado criollo, Nahuel Bustos 56′ marcó el primer tanto del compromiso, solo para que Angel Figueroa 77′, luego de una complicada jugada terminara por anotar un gol en propia puerta", recordaron.

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Santa Fe clasificó a los octavos de final de la COpa Sudamericana y enfrentará al Caracas FC

Santa Fe goleó 0-3 a Caracas el 30 de julio de 2026 en Barquisimeto, selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y ahora enfrentará a River Plate de Argentina, en una serie que elevará la exigencia para el equipo dirigido por Pablo Repetto.

El partido se jugó en el estadio Metropolitano de Lara, una sede improvisada para el club venezolano porque el Olímpico de la UCV quedó en malas condiciones tras los terremotos de hace un mes. El local además afrontó la serie con la obligación de remontar una desventaja de dos goles.

Antes del encuentro, el técnico uruguayo había marcado el tono del plan de juego. “Tenemos una ventaja de dos goles, vamos a jugarlo como si fuera 0-0 y en el último tramo especularemos sobre lo que nos sirva, el objetivo es pasar la fase”, dijo Pablo Repetto al diario.

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Aunque Santa Fe tuvo una noche controlada en términos generales, el primer tiempo exigió dos respuestas del arquero Andrés Mosquera Marmolejo. A los 11 minutos detuvo un remate de Jeriel de Santis y a los 27 evitó otro intento peligroso de Wilfred Correa.

La diferencia estuvo en la contundencia del conjunto colombiano a lo largo de la serie. El primer gol llegó a los 56 minutos, cuando Nahuel Bustos combinó en una pared con Jader Obrian, apareció cerca del punto penal y definió para el 0-1.

La acción transmitió tranquilidad inmediata en el banco visitante. Daniel Torres, incluso antes del remate de Bustos, levantó los brazos y anticipó el desenlace de la jugada: “Ya está”.

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Con la ventaja ya ampliada, Repetto empezó a administrar cargas por el calendario del semestre. Santa Fe compite al mismo tiempo en la Liga, en la Copa BetPlay y en la Sudamericana, y debutará el miércoles contra Unión Magdalena en Bogotá por el torneo copero.

Los dos futbolistas que construyeron el primer tanto, Bustos y Obrian, salieron del campo después de la primera hora. La decisión apuntó a preservar piernas en un semestre con triple competencia.

En una pausa de hidratación, Hugo Rodallega les transmitió a sus compañeros la intención de cerrar la eliminatoria sin sobresaltos. “Vamos a liquidar esto”.

La sentencia llegó a los 77 minutos. Maximiliano Lovera, uno de los ingresos del segundo tiempo, desbordó por la izquierda y envió la pelota al área chica; Rodallega alcanzó a tocarla, pero no pudo convertir, y el zaguero Ángel Figueroa terminó empujando el balón hacia su propio arco para el 0-2.

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Santa Fe no se detuvo tras ese segundo golpe. A los 82 minutos, Alexis Zapata armó una jugada individual y dejó a Franco Fagúndez de frente al arco para marcar el tercer gol.