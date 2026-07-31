Muerte de María Camila Potosí y su pequeña hija Alahia habría sido por una mujer que quería quedarse con la bebé: esta es la historia del caso que tiene indignada a Colombia

A la joven de 21 años la sustrajeron la bebé de ocho meses que estaba esperando - créditos red social Facebook | TuBarco/Facebook

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La investigación por el asesinato de María Camila Potosí sumó este 30 de julio dos avances centrales: la captura de cinco presuntos implicados y el hallazgo de restos humanos que corresponderían a su hija, extraída de su cuerpo cuando la joven de 21 años cursaba un embarazo de ocho meses.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, citado por Noticias RCN, la necropsia de la víctima indica que murió por múltiples lesiones causadas con arma blanca, en un cuerpo que presentaba más de 15 heridas.

La Fiscalía General de la Nación informó que el hallazgo de los restos fue realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de la Policía Nacional, en una zona boscosa de Cali. La identidad de la menor todavía debe ser confirmada por Medicina Legal, que también deberá establecer la causa de su muerte.

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El caso se había mantenido bajo atención nacional desde la desaparición de María Camila el 16 de julio, después de asistir a un control prenatal. Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue encontrado en Cali, Valle del Cauca.

El informe preliminar indicó que la joven de 21 años, con ocho meses de embarazo, presentaba signos de tortura y posibles heridas con arma cortopunzante - crédito Redes sociales

La necropsia apunta a un ataque con arma blanca y la Fiscalía mantiene abierta la identificación de la bebé

De acuerdo con el medio de comunicación, el informe forense concluyó de manera preliminar que la joven falleció por múltiples lesiones ocasionadas con arma blanca. El documento conocido por ese informativo señala que el cadáver tenía más de 15 heridas.

Cuando las autoridades encontraron el cuerpo de María Camila Potosí, advirtieron que su hija Alahia había sido extraída. Días después, fuentes oficiales de la Policía confirmaron a El País de Cali el hallazgo del cuerpo de la bebé, una información que luego fue reforzada por la Fiscalía al reportar el descubrimiento de restos humanos que corresponderían, de manera preliminar, a la hija de la víctima.

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El ente investigador precisó que los análisis científicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses serán los que permitan establecer oficialmente si esos restos pertenecen a la menor. Hasta entonces, no existe una confirmación formal sobre su identidad.

Según la Fiscalía, el hallazgo se produjo dentro de las actividades investigativas desarrolladas en Cali como parte del proceso judicial. El descubrimiento coincidió con otro avance del expediente: la ejecución de órdenes de captura contra cinco personas señaladas de participar en el homicidio de la joven y en la extracción de la bebé.

Testigos y cámaras de seguridad ubicaron a María Camila junto a una amiga en una motocicleta antes de que se perdiera su rastro - crédito Captura de video

Los capturados serán judicializados por feminicidio agravado, secuestro y desaparición forzada

La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron los operativos durante la madrugada del 30 de julio en Cali y el municipio de Andalucía, tras cerca de 10 días de investigación coordinada. Durante las diligencias de allanamiento y registro, las autoridades incautaron teléfonos celulares, varios dispositivos electrónicos y una motocicleta que serán sometidos a análisis forenses.

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Entre los detenidos está Yulieth Angulo, identificada por las autoridades como la mujer que aparece en cámaras de seguridad transportando a María Camila en una motocicleta antes de su desaparición. Los otros cuatro capturados fueron identificados con los alias de Nilson, Edu, Kevin y JJ.

El brigadier general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, explicó el alcance del operativo: “En tan solo 10 días de trabajo hoy, 30 de julio, en la madrugada, y luego de esta rigurosa investigación, mediante operativos realizados en la ciudad de Cali y el municipio de Andalucía, Valle del Cauca, logramos la captura de cinco personas, presuntos responsables de la desaparición y homicidio de María Camila, así como la extracción de su bebé”.

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Benavídez agregó que los detenidos “serán judicializados por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio”. También afirmó que varias de esas personas pretendían huir del país.

María Camila Potosí Gómez estaba desaparecida desde el 16 de julio, después de salir a una cita de control médico en Cali -crédito Captura video

La Policía y autoridades compoetentes mantenían activa una recompensa de hasta $200 millones por información que permitiera avanzar en el proceso investigativo. Antes del hallazgo de los restos, esa búsqueda se concentraba en el sur de la ciudad y en el entorno del río Meléndez, con brigadas en terminales de transporte, centros comerciales y barrios como Polvorines, Meléndez y Alto de Santa Elena.

La Alcaldía de Cali había instalado un Puesto de Mando Unificado en la estación de Policía Meléndez para coordinar la operación con la Policía, la Defensa Civil, la Cruz Roja, Gestión del Riesgo, Casa Matria y varias secretarías distritales. Las líneas 314 2846098 y 314 3606293 quedaron habilitadas para recibir información de manera confidencial.

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Las autoridades investigan una acción coordinada y el papel de cada detenido

En declaraciones previas citadas por Blu Radio, el alcalde de Cali Alejandro Éder había sostenido que la investigación apuntaba a una posible red y no a un único responsable. “Esto no es un delito que comete una sola persona. Esto tiene que haber una red de personas y estamos trabajando con mucho cuidado para poder dar con todos”, afirmó.

El mandatario también había señalado que María Camila y la mujer que la recogió en motocicleta aparentemente se conocían a través de un programa de madres gestantes. Ese vínculo es una de las piezas que los investigadores analizan para reconstruir cómo se produjo el encuentro del 16 de julio.

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- crédito Mecal

Durante los allanamientos, la Fiscalía indicó que el material incautado se suma a registros de cámaras de seguridad, interceptaciones y otros elementos probatorios para establecer el grado de participación de cada detenido. De acuerdo con la información preliminar, todos serán presentados ante un juez de control de garantías.

El caso también generó pronunciamientos políticos. El representante a la Cámara David Cote escribió en redes sociales: “Rechazamos de manera vehemente el hallazgo sin vida de la bebé de María Camila Potosí, luego del atroz asesinato de su madre. Colombia no puede seguir normalizando el desprecio por la vida”.

La representante a la Cámara Carol Borda sostuvo: “A María Camila Potosí le arrebataron la vida y a la pequeña Alahia la sacaron del vientre de su madre para luego asesinarla. No existe crueldad más grande”. El presidente electo Abelardo de la Espriella también se refirió al caso y anunció que instruirá a sus ministros designados para impulsar un endurecimiento de penas contra responsables de crímenes contra niños y mujeres.

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