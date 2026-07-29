Wilson Ruiz Orejuela, este es el abogado que asumió la defensa de Angie Rodríguez e interpondrá demanda contra Gustavo Petro: “Nadie está por encima de la Constitución”

Wilson Ruiz Orejuela asume caso de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro - crédito @WilsonRuizO/X - Ovidio González/Presidencia/Flickr

Guardar

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sumará este miércoles 29 de julio de 2026, a las 10 a. m., un nuevo caso contra el presidente saliente Gustavo Petro Urrego.

La denuncia será radicada por Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo Adaptación, quien busca que el Congreso investigue al mandatario por hechos que, según su versión, vulneraron su honra y privacidad, además de desacreditar las denuncias que ella ha venido presentando sobre presuntas irregularidades en la Casa de Nariño.

Rodríguez sostuvo que el jefe de Estado divulgó información relacionada con su estado de salud y la descalificó públicamente por advertir un posible desvío de fondos en el Ejecutivo, afectando su honra y divulgando datos sensibles sobre su salud, reafirmando su decisión de acudir a instancias judiciales para que se esclarezcan los hechos.

PUBLICIDAD

Angie Rodríguez demandará a Gustavo Petro por vulnerar su honra y divulgar datos de salud - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La denuncia penal será presentada formalmente por Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia durante el gobierno de Iván Duque, quien asumió la representación legal de Rodríguez tras anunciar públicamente su respaldo.

Ruiz, reconocido por su trayectoria en temas jurídicos y su paso por el gabinete anterior, expresó en la red social X que acompañará a la funcionaria del Fondo Adaptación durante todo el proceso.

“Junto a mi equipo jurídico estamos acompañando a Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación. Por ello, presentaremos una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las presuntas conductas del Presidente en su contra”, afirmó Wilson Ruiz en su cuenta oficial.

PUBLICIDAD

El exministro agregó que el mandatario “cometió una serie de agravios por los que tendrá que responder. Nadie está por encima de la Constitución ni la Ley”.

Este nuevo proceso se suma a los más de 200 casos que ya cursan en la Comisión de Acusación contra el presidente Gustavo Petro, lo que refleja la creciente presión institucional y judicial sobre el mandatario.

Exministro Wilson Ruiz presentará denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro por acusaciones contra Angie Rodríguez - crédito @WilsonRuizO/X

La acción judicial será acompañada por Wilson Ruiz Orejuela, quien recientemente fue candidato al Congreso por Salvación Nacional, partido conocido durante la campaña como “la lista del tigre” y que respaldó la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

El jefe de ese movimiento, Enrique Gómez, también coordinó la estrategia de debate del hoy presidente electo.

Angie Rodríguez acusó a Petro de exponer datos de salud e insinuar problemas mentales: “Me dijo que manejaba una red del fentanilo”

En la denuncia, Rodríguez argumentará que el presidente hizo pública información relativa a su salud e insinuó que las denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos se deben a supuestos problemas psiquiátricos.

“Sugirió que mis señalamientos obedecen a una condición mental y no a hechos que requieren investigación”, ha expuesto Rodríguez, quien también sostiene que fue vinculada a sectores del paramilitarismo por parte del mandatario.

Gustavo Petro y Angie Rodríguez llevan su disputa a la justicia tras denuncias de desvío de recursos en la Casa de Nariño - crédito Catalina Olaya / Colprensa

En entrevista con Blu Radio, la funcionaria relató: “Me dijo que yo manejaba una red del fentanilo cuando yo ni siquiera fumo, ni siquiera he probado un cigarrillo. Me decía que yo estaba liada con los paramilitares para tumbarlo a él (...) me dijo que yo manejaba el contrabando a través del puerto de Buenaventura y que mejor dicho yo era una delincuente total”.

PUBLICIDAD

La tensión aumentó luego de que el propio presidente Gustavo Petro anunciara que denunciará a Rodríguez por el delito de calumnia, tras las declaraciones de la funcionaria sobre supuestas irregularidades en la Casa de Nariño.

“Merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno y la paranoia debe ser tratada”, escribió el mandatario al anunciar su acción judicial. Petro afirmó que no conocía a Rodríguez antes de su llegada al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), calificó su gestión como “un desastre” y reiteró que “por razones extrañas, colaboró con sectores venidos del paramilitarismo”.

El conflicto se terminó de desatar cuando Rodríguez denunció supuesto desvío de recursos y la existencia de una “red” dentro de la Casa de Nariño, en la que estarían presuntamente implicadas mujeres jóvenes como Juliana Guerrero o Gabriela Muñoz.

PUBLICIDAD