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Presidente electo Abelardo de la Espriella hará un empalme regional con Cundinamarca: esto se sabe

La reunión será en Bogotá con el gobernador y los alcaldes, en un encuentro a puerta cerrada; al finalizar, habrá atención a la prensa

- crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella
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El presidente electo Abelardo de la Espriella prepara un nuevo encuentro de transición con autoridades regionales, esta vez centrado en Cundinamarca. La reunión con el gobernador y los alcaldes del departamento está prevista para el miércoles 29 de julio en Bogotá.

La invitación formal señala que la cita tiene lugar a las 11:00 a. m. en la avenida carrera 30 #52-77. El acto se desarrollará a puerta cerrada y, al término, De la Espriella ofrecerá declaraciones a la prensa.

Para los interesados en asistir, la comunicación remarca: “Cada persona deberá realizar su propio registro, incluso si hace parte de un mismo equipo o medio de comunicación”.

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El mecanismo de empalme regional ha sido una de las prioridades del mandatario electo. Antes de la convocatoria en Bogotá, el último departamento visitado fue Tolima, donde sostuvo un encuentro con la gobernadora Adriana Matiz y representantes municipales. Al cierre del evento, De la Espriella dirigió un mensaje contundente a los grupos armados ilegales.

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