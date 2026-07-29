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‘Pautips’, que participa en ‘MasterChef Celebrity’, aseguró que se le apareció la Virgen: mostró la impactante imagen

Hace solo un par de semanas, la creadora de contenido viajó junto a su esposo al santuario de Medjugorje, donde la imagen de la Virgen fue objeto de actos vandálicos recientemente, y relató cómo vivió allí un episodio espiritual que compartió con sus seguidores

Hace unas semanas, Pautips visitó el santuario de Medjugorje junto a su esposo, poco antes de que la imagen de la Virgen fuera objeto de un acto vandálico, y narró a sus seguidores el episodio revelador que vivió en ese lugar y la foto en la que se le habría revelado la virgen - crédito @pautips/ Instagram

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La creadora de contenido y actual participante en MasterChef Celebrity, Paula Galindo, más conocida como ‘Pautips’, compartió en redes sociales una vivencia personal que ha generado numerosas reacciones entre sus seguidores: asegura haber experimentado una manifestación espiritual durante su viaje a Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina.

El relato se produce días después de que se registrara un acto vandálico contra la estatua de la Virgen en ese lugar, considerado uno de los destinos de peregrinación más importantes para miles de fieles.

La visita de ‘Pautips’ a Medjugorje ocurrió a finales de junio del 2026, como parte de un viaje personal junto a su esposo, Ronald Moscoso. Ella misma explicó que el plan inicial no incluía ese destino: “Estábamos de paseo en Croacia junto con mi esposo. El plan principal era solamente estar en Split porque después íbamos a ir a un crucero. Pero cuando le conté el plan a mi mamá, mi mamá, que es supercatólica y muy creyente de la virgen María, me dijo: ‘Hija, aprovecha que estás por allá y ve a Međugorje, que es una virgen que es muy milagrosa’”.

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Pautips comparte su testimonio sobre una experiencia espiritual en la que asegura que se le presentó la virgen - crédito montaje - cortesía Canal RCN - @pautips/ Instagram
Pautips comparte su testimonio sobre una experiencia espiritual en la que asegura que se le presentó la virgen - crédito montaje - cortesía Canal RCN - @pautips/ Instagram

La decisión de acudir al santuario estuvo marcada por un contexto familiar y personal cargado de emociones. “He tenido muchos problemas de salud mental y en este momento estoy atravesando por un periodo de infertilidad, el cual he contado así a medias, pero no he dado como muchos detalles. Y también mi mamá recientemente tuvo una cirugía de urgencia, entonces mi mamá realmente le tenía mucha fe a que yo fuera a Međugorje, así fuera solamente a conocer a la Virgen, a sentir un poco de su presencia y también a orar por todas las cosas que en ese momento como familia estamos pidiendo”, relató.

Pautips reconoció su escepticismo inicial hacia las manifestaciones religiosas, a pesar de provenir de una familia mayoritariamente católica. “En mi búsqueda de Dios, yo empecé a asistir más a la Iglesia cristiana que la católica, porque me sentía como más cómoda, me gusta más la música, me gusta más el ambiente y tal vez no entendía otras de la Iglesia católica, como, por ejemplo, lo de las imágenes… Aun así, con ese escepticismo decidimos ir a Medjugorje porque se sabe que es una virgen muy milagrosa y no teníamos nada que perder. Teníamos mucho que ganar”.

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Pautips documentó la experiencia en fotos, sin esperar encontrar nada fuera de lo común en las imágenes tomadas durante el trayecto - crédito @pautips/ Instagram
Pautips documentó la experiencia en fotos, sin esperar encontrar nada fuera de lo común en las imágenes tomadas durante el trayecto - crédito @pautips/ Instagram

El trayecto hacia el santuario, según narró, fue breve y sencillo: “Agendamos un tour que nos recogió en Croacia, nos cruzaron la frontera hacia Bosnia. Es un tour como de dos horas y media”. Llegaron temprano un viernes, y observaron que la mayoría de los peregrinos eran personas de la tercera edad. El recorrido incluyó una parada en una imagen de Cristo Redentor que, según la tradición local, “le lloran las rodillas” y de la cual los fieles obtienen agua bendita.

La experiencia se tornó más intensa al llegar a la colina donde, según los relatos, la Virgen de Medjugorje se apareció por primera vez a unos niños en 1981. “Durante toda esa subida, gracias a llegar al punto donde hubo la primera aparición de la Virgen de Međugorje. Es muy interesante porque hasta el día de hoy los videntes la pueden ver en algunas fechas específicas y la gente va a esta montaña a hacer peticiones, a rezar”, relató Pautips, añadiendo que la subida fue exigente, con mucho sol y pocos visitantes jóvenes.

El hallazgo impactó a Pautips, quien compartió su asombro por lo que considera una manifestación especial durante su visita - crédito @pautips/ Instagram
El hallazgo impactó a Pautips, quien compartió su asombro por lo que considera una manifestación especial durante su visita - crédito @pautips/ Instagram

Durante el trayecto, Pautips tomó varias fotos a su esposo y al entorno, sin mayores expectativas. “Le tomé varias fotos, el sol estaba muy fuerte, así que yo no me quedé mirándolas, no hice muchos videos, tampoco me tomé selfies. O sea, íbamos como en este viaje espiritual. A pesar de que no vimos como tal una virgen ahí puesta o una virgen que nos hablara, dijimos: fue un momento muy bonito porque nos permitió recordar por qué Dios es nuestro redentor. Nos recordó por qué tenemos una vida nueva en Jesucristo”.

Ya en el sitio, Pautips pidió a la Virgen una señal. “Le pedí a la Virgen que se revelara, pero como les digo, nunca vimos una presencia, ni una luz, ni absolutamente nada, solamente que el sol estaba muy, muy fuerte y era muy difícil mirar hacia arriba”.

La sorpresa surgió después, al revisar las fotos ya de regreso en el hotel. “Cuando llegué al hotel, yo empecé a subir historias de: bueno, vamos para Međugorje… pero yo no veía nada raro en las fotos. En una foto puse como: ‘Esta es la subida y muchas personas de la tercera edad’. Aquí les voy a dejar la foto que subí. A lo que varios de ustedes y específicamente una de ustedes me escribió: Pau, yo me puse a mirar las fotos, a leer el texto y lo único que pude ver fue la silueta de la Virgen María. Y yo: ‘¿Cómo así?’"

La sorpresa llegó al revisar las fotos en el hotel, cuando una seguidora le advirtió sobre la posible silueta de la Virgen en una de las imágenes - crédito @pautips/ Instagram
La sorpresa llegó al revisar las fotos en el hotel, cuando una seguidora le advirtió sobre la posible silueta de la Virgen en una de las imágenes - crédito @pautips/ Instagram

El hallazgo la tomó por sorpresa. “Cuando ya me escribió eso, yo me fui a ver mi foto original, antes de haberle puesto el texto, cuando yo veo que se nota el manto de la Virgen María, pero así exactamente la parte final. Entonces, yo le digo a mi esposo: no lo puedo creer, se nos reveló la Virgen, se nos reveló la Virgen. O sea, en serio, yo estaba superasombrada, en shock. Entonces mi esposo agarró la foto y empezó a jugar con el contraste. Ustedes saben que uno le puede como bajar la luz, subir las sombras, todo eso. Y cuando le jugó con el contraste, se notaba...”.

Su testimonio, compartido en redes sociales, se da en un momento en que la figura de la Virgen de Medjugorje cobró actualidad por haber sido vandalizada, lo que, según la influenciadora, no opaca el valor simbólico y espiritual del lugar.

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