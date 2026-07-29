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Así se recibió el nombramiento de Natalia López como ministra de Trabajo en el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Vienen por lo que nos costó décadas recuperar”

El presidente electo de Colombia confirmó que Natalia López será la ministra de Trabajo de su próximo gobierno, que iniciará el 7 de agosto de 2026

Natalia López - prensa Abelardo de la Espriella
El anuncio fue confirmado por Abelardo de la Espriella en su cuenta oficial de X - prensa Abelardo de la Espriella
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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó a la abogada Natalia López como ministra de Trabajo de su próximo gobierno, que iniciará el 7 de agosto de 2026.

"Hoy anuncio a Natalia López como ministra de Trabajo de la Patria Milagro. Natalia es una mujer de provincia, monteriana, auténtica, trabajadora, transparente, esposa y madre. Abogada, docente universitaria, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público y en Administración de Empresas. Su trayectoria, disciplina y carácter la convierten en la persona indicada para liderar una transformación profunda en favor de los trabajadores y de quienes generan empleo en Colombia”, preció De la Espriella.

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La designación realizada por el mandatario electo generó reacciones en distintos sectores del país.

El presidente electo aseguró que la trayectoria, disciplina y carácter de la ministra designada respaldan su nombramiento al frente de la cartera laboral - crédito Sergio Acero/REUTERS y creemoscolombia/página web
El presidente electo aseguró que la trayectoria, disciplina y carácter de la ministra designada respaldan su nombramiento al frente de la cartera laboral - crédito Sergio Acero/REUTERS y creemoscolombia/página web

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), felicitó a la abogada y señaló que Colombia debe avanzar en una agenda que defienda los derechos de los trabajadores.

El país necesita avanzar en una agenda laboral que promueva la formalización, proteja los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, fortalezca la viabilidad de las empresas. Solo así será posible facilitar la generación de empleo, impulsar la productividad y permitir que el país crezca (sic)”, indicó Lacouture.

María Claudia Lacouture - crédito @mclacouture/X
María Claudia Lacouture señaló que Colombia debe avanzar en una agenda que defienda los derechos de los trabajadores - crédito @mclacouture/X

Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, partido de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, aseguró que Natalia López llega al Ministerio de Trabajo con la “ruta de JP Morgan”, pero con el término “flexibilización laboral”.

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Según el senador, esto implicaría la posible eliminación “de recargos dominicales, pagos nocturnos, prestaciones y otros derechos que los trabajadores colombianos recuperaron tras más de dos décadas de lucha”.

Por ese motivo, Wilson Arias aseguró que con el nombramiento de la abogada en la cartera le estarían notificando “que vienen por lo que nos costó dos décadas recuperar”.

“Natalia López llega al Ministerio de Trabajo con la hoja de ruta de JP Morgan “flexibilización laboral”. Nos están notificando que vienen por lo que nos costó dos décadas recuperar: dominicales, recargos nocturnos y prestaciones (sic)“, aseveró.

Wilson Arias - crédito @wilsonariasc/X
Wilson Arias aseguró que Natalia López llega al Ministerio de Trabajo con la "ruta de JP Morgan", pero con el término “flexibilización laboral” - crédito @wilsonariasc/X

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial y Acolgen, felicitó a Natalia López por su nombramiento, deseándole éxitos en su nuevo cargo.

“Le deseamos muchos éxitos en esta importante responsabilidad y manifestamos nuestra disposición para trabajar de manera articulada por una agenda laboral que promueva el empleo formal, la inversión, la productividad y mejores oportunidades para los colombianos (sic)”, indicó Gutiérrez.

Natalia Gutiérrez - crédito @NGutierrezJ/X
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial y Acolgen, felicitó a Natalia López por su nombramiento, deseándole éxitos en su nuevo cargo - crédito @NGutierrezJ/X

La Federación Nacional de Departamentos (FND) señaló que reciben con optimismo el nombramiento de Natalia López en la cartera del Trabajo. Asimismo, reconocieron la trayectoria profesional de la futura funcionaria.

“El trabajo digno no solo transforma la vida de las personas; fortalece el desarrollo de las regiones. Reconocemos en Dra. López a una profesional que ha construido su trayectoria desde los territorios, una experiencia que confiamos contribuirá a fortalecer políticas laborales que promuevan el empleo formal, el diálogo entre trabajadores y empleadores y mayores oportunidades para todos los colombianos (sic)“, indicó la FND.

Y agregó: “Le deseamos éxitos en esta nueva responsabilidad al servicio del país y, desde ya, expresamos nuestra disposición para trabajar conjuntamente por una Patria Milagro (sic)”.

Federación Nacional de Departamentos - crédito @FNDCol/X
La Federación Nacional de Departamentos (FND) señaló que reciben con optimismo el nombramiento de Natalia López en la cartera del Trabajo - crédito @FNDCol/X

El gobernadora de Córdoba, Erasmo Zuleta, resaltó la designación de Natalia López como ministra de Trabajo.

“Con enorme orgullo felicito a Natalia López Fuentes por su designación como ministra de Trabajo. Su trayectoria, su preparación y su calidad humana la convierten en una mujer berraca, íntegra y capaz de asumir este importante reto. Este nombramiento demuestra que el talento cordobés sigue ocupando los más altos espacios para servirle al país”, indicó.

Erasmo Zuleta - crédito @ErasmoZB/X
El gobernadora de Córdoba, Erasmo Zuleta, resaltó la designación de Natalia López como ministra de Trabajo - crédito @ErasmoZB/X

Y agregó: “Desde Córdoba trabajaremos de la mano por más empleo, más oportunidades y más bienestar para todos. ¡Muchos éxitos, ministra!”, agregó el gobernador Zuleta Bechara".

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, expresó su respeto con Natalia López. La abogada aspiró a la Alcaldía de Montería en 2023.

“Te conozco como contendora, pero hoy hablo como monteriano orgulloso: esta designación honra a Montería. Sé que tu gestión estará marcada por el trabajo serio”, expresó.

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