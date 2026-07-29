Abelardo de la Espriella anunció la hoja de ruta de la relación económica entre Colombia y El Salvador de Nayib Bukele bajo su gobierno

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, han mostrado interés en fortalecer los vínculos entre ambos países en materia económica y comercial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella buscará fortalecer la relación comercial entre Colombia y El Salvador con una estrategia enfocada en ampliar los espacios de intercambio económico, impulsar la inversión y generar nuevas oportunidades para empresas, emprendedores y trabajadores colombianos.

La agenda comenzará a desarrollarse antes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto y contempla una revisión del acuerdo comercial vigente entre ambos países desde 2010, con el propósito de ampliar sus alcances y ajustarlo a las necesidades actuales de los dos mercados.

En un comunicado de la Oficina de Prensa del Presidente Electo de la República de Colombia, el equipo de De La Espriella aseguró que la nueva administración “trabajará para convertir la relación comercial con El Salvador en una fuente de nuevas oportunidades para las empresas, los emprendedores y los trabajadores colombianos”.

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La definición de esta hoja de ruta se dio durante una reunión entre el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado Mauricio Gómez Amín y la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem.

Comunicado de la Oficina de Prensa del Presidente Electo de la República de Colombia en el que se anuncia la hoja de ruta para fortalecer la relación comercial con El Salvador - crédito Defensores de la Patria

De acuerdo con el documento, el encuentro permitió establecer una estrategia conjunta para “identificar nuevos espacios para los productos y servicios colombianos, promover proyectos de inversión y facilitar una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en el intercambio bilateral”.

Uno de los principales puntos definidos será la revisión técnica del acuerdo comercial que existe entre Colombia y El Salvador desde 2010. Los equipos de ambos países analizarán los mecanismos incluidos en este instrumento con el objetivo de “aprovechar las posibilidades de ampliación previstas” y responder a las condiciones actuales de sus economías.

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La administración entrante señaló que esta revisión tendrá como prioridad sectores con capacidad de fortalecer el aparato productivo nacional, especialmente la industria, la agroindustria, el turismo y otras actividades económicas que permitan crear empleo e ingresos.

“El Gobierno de la Patria Milagro promoverá una política comercial que abra mercados, fortalezca la producción nacional y convierta las relaciones internacionales de Colombia en oportunidades reales de crecimiento”, indicó el comunicado.

Comercio entre Colombia y El Salvador mantiene una tendencia de crecimiento

La apuesta del nuevo gobierno parte de una relación comercial que ha mostrado crecimiento durante los últimos años.

Según cifras del Observatorio de Complejidad Económica, Colombia exportó hacia El Salvador USD 226 millones en 2024, una cifra superior a los USD 123 millones registrados en 2019.

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En el sentido contrario, las ventas de productos salvadoreños hacia Colombia también aumentaron. En 2024 alcanzaron los USD 25,4 millones, frente a los USD 13 millones registrados cinco años atrás.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo, junto al ministro de Comercio, Industria y Turismo designado Mauricio Gómez Amín, durante la reunión con la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem - crédito Defesnores de la Patria

Entre los productos colombianos con mayor presencia en el mercado salvadoreño se encuentran los medicamentos envasados, con exportaciones por USD 25,7 millones; los perfumes, con USD 14,8 millones; y los refrigeradores, con USD 13,6 millones.

Desde El Salvador hacia Colombia llegan principalmente productos como tuberías de plástico, artículos para el cabello y bienes para el hogar fabricados con este material.

Para el gobierno entrante, esta dinámica comercial representa una oportunidad para ampliar la presencia de compañías colombianas en Centroamérica y fortalecer la participación de pequeñas y medianas empresas en nuevos mercados.

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Una relación con enfoque económico y estratégico

La definición de esta agenda comercial también se produce en medio del acercamiento político entre los sectores que asumirán el poder en Colombia y el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Colombia y El Salvador avanzan en una agenda para ampliar el intercambio comercial, promover inversiones y generar nuevas oportunidades para empresas, emprendedores y trabajadores de ambas naciones - crédito Fiscalía General de la República El Salvador

En el material de origen se menciona que algunas propuestas impulsadas por Bukele han sido observadas como referencia por De La Espriella durante su campaña, especialmente en asuntos relacionados con seguridad y administración pública.

En el ámbito económico, Colombia y El Salvador tienen diferencias en tamaño y capacidad exportadora. Colombia ocupa el puesto 51 en el Índice de Complejidad Económica y registra exportaciones globales cercanas a los USD 51.000 millones, mientras que El Salvador se ubica en el puesto 65, con exportaciones totales aproximadas de USD 6.650 millones.

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Con esta nueva hoja de ruta, el gobierno electo pretende que la relación bilateral vaya más allá del intercambio actual de bienes y avance hacia mayores niveles de inversión, cooperación empresarial y apertura de mercados.