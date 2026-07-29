Alfredo Saade se refirió al anuncio del nombramiento de un gerente para Bogotá por parte de Abelardo de la Espriella: “Le está diciendo inepto”

Alcalde de Bogotá, carlos Fernado Galán, embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade y el presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella - crédito presidencia, Alcaldía de Bogotá y Reuters

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que Bogotá tendrá una gerencia especial para ejecutar proyectos estratégicos y destrabar asuntos que el Gobierno nacional deja pendientes: “He decidido designar un gerente especial para Bogotá. La función de ese gerente será enlazar todos los asuntos pendientes que dejó sin resolver el nefasto gobierno que ya gracias a Dios casi se va”.

En el mismo mensaje, De la Espriella explicó que la figura estará acompañada por un equipo dedicado a acelerar obras y compromisos de la Nación con la capital. “Yo pondré un equipo especial bajo la batuta de un gerente especial que ponga al día todas las ejecuciones que Bogotá no ha recibido de la Nación”, afirmó.

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Tras el anuncio, Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, reaccionó por medio de su cuenta de la red social X, con una crítica directa al sentido político de la medida y su impacto sobre la autoridad local. “Cuando un presidente nombra a un gerente en una ciudad capital; no le esta haciendo ningún favor a la ciudadanía, le esta diciendo inepto al alcalde”, expresó.

Saade sostuvo que ese tipo de nombramientos se usa cuando la administración a cargo no logra cumplir su tarea. “Los gerentes se nombran cuando el encargado no pudo con el cargo”.

Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, reaccionó por medio de su cuenta de la red social X, con una crítica directa al sentido político de la medida y su impacto sobre la autoridad local - crédito @alfredosaadev/X

La jugada de la Espriella que pone en duda el rol de Galán

La designación de un “gerente de Bogotá” para coordinar proyectos estratégicos en la ciudad, propuesta por el presidente electo Abelardo de la Espriella, reconfiguró el debate político en la capital. La figura, presentada oficialmente el 26 de julio a través de redes sociales, busca agilizar inversiones y convertirse en enlace directo entre el Gobierno nacional y la Alcaldía Mayor.

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El alcalde Carlos Fernando Galán celebró la iniciativa desde el primer momento. “Tener en el Gobierno Nacional una persona y un equipo encargado de trabajar en llave con Bogotá será clave”, sostuvo Galán, quien remarcó que “las grandes transformaciones que atraviesa Bogotá necesitan un trabajo articulado con el Gobierno Nacional para que salgan adelante”. El mandatario distrital precisó que áreas como la seguridad, la financiación del sistema de transporte público y las obras de infraestructura serán prioridades para este equipo de trabajo conjunto.

Carlos Fernando Galán - crédito @CarlosFGalan/X

La medida del nuevo presidente genera expectativas sobre un posible cambio de ritmo en la ejecución de proyectos largamente postergados, pero también abre interrogantes sobre el alcance real de la figura y su impacto en la dinámica institucional entre Nación y Distrito. El anuncio fue recibido con entusiasmo por sectores que ven en la coordinación un mecanismo para destrabar obras y programas clave.

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La propuesta de Abelardo de la Espriella consiste en crear un canal operativo entre el Ejecutivo y la administración local, con el objetivo de destrabar inversiones nacionales pendientes y acelerar la gestión de infraestructura y movilidad. Según su planteamiento, este funcionario tendrá la tarea de articular acciones y garantizar que las prioridades de la capital reciban respaldo directo desde el Gobierno central.

La propuesta de Abelardo de la Espriella para destrabar obras y coordinar con la Alcaldía dividió al Concejo entre quienes ven una ayuda institucional y quienes alertan por competencias, politización y autonomía territorial - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate en el Concejo de Bogotá no tardó en instalarse. Mientras algunos concejales manifestaron su respaldo, otros advirtieron sobre posibles riesgos a la autonomía territorial y la politización de la gestión local. Las opiniones reflejan un clima de tensión entre la expectativa de mayor eficiencia y la defensa de la soberanía institucional de la ciudad.

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En términos concretos, la figura del gerente de Bogotá surge para responder a la necesidad de acelerar la ejecución de proyectos críticos en infraestructura, seguridad y transporte público. La idea es que este funcionario facilite la articulación entre el nivel nacional y local, superando trabas administrativas y políticas que han frenado el desarrollo de la ciudad en los últimos años.