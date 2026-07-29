Óscar Córdoba, tras polémica por el golpe de Jhon Jáder Durán al técnico de la selección Colombia, recordó anécdota con el ‘Tino’ Asprilla: “Rompió las reglas”

El exportero de la Tricolor habló acerca de lo que ocurrió con Faustino Asprilla en Francia 1998 con el exdelantero-crédito @ESPNColombia/X

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Las declaraciones del técnico Alberto Suárez, en las que reveló la charla con Jhon Jáder Durán sobre lo que ocurrió en el camerino de la selección Colombia el 6 de junio de 2025, reavivaron un debate sobre la forma de manejar la resolución de conflictos entre futbolistas.

En medio de esas confesiones del actual técnico de Envigado, el exarquero Óscar Córdoba habló el 28 de julio de 2026 en el programa Equipo F de ESPN sobre el tema y recordó el manejo que le dieron los jugadores a un conflicto que tuvieron con Faustino Asprilla en la Copa Mundial de la FIFA de Francia 1998.

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El portero colombiano recordó el conflicto que se vivó con Faustino Asprilla en el Mundial de Francia 1998- crédito Christian Castillo/Colprensa

En primer lugar, Córdoba recordó que los jugadores decidieron de manera conjunta hablar sobre los motivos por los cuales el “Tino” no debía continuar en la concentración de la selección Colombia: “En Francia tomamos la decisión, con todo el grupo, de decir: “No va, porque rompió una de las reglas del equipo”.

“Sí, entonces, nos reunimos todos y cada uno… Mira, una de las cosas valiosas de ese grupo es que siempre nos dijimos las cosas de frente. Ese día, hasta las cuatro o cinco de la mañana, cada uno le explicó a Faustino por qué se iba. Y observa la amistad que mantenemos hoy en ese grupo, porque fuimos transparentes y directos con Faustino”, dijo de entrada.

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En medio de lo que fue la charla con Asprilla en la previa, durante y posterior a la derrota ante Rumania, el 15 de julio de 1998, Córdoba recordó cómo se dio el partido en el que perdieron por 1-0 con gol del exdelantero Adrián Ilie:

“Cuando jugamos contra Rumanía, jugamos. Esa fue la estrategia que usamos en ese partido. Cuando jugamos en Estados Unidos, fuimos al frente, reducimos espacios, les quitamos la pelota a Rumanía. Ellos se dieron cuenta de los espacios y nos rompieron la defensa con balones al vacío. Lo que hizo Bolillo fue cambiar la estrategia y nos replegó. Esa fue la decisión que se tomó. Eso fue lo que llevamos a ese partido. Lamentablemente, en una jugada muy característica de Hagi, en su regate, entró y le pegó con la punta, colocando el balón en el ángulo superior derecho de Faryd”, recordó.

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Luego de lo que recordó del partido, Córdoba recordó el momento cuando tuvieron día libre después del partido y se enteraron que Faustino Asprilla expresó su molestia con sus compañeros ante el fallecido periodista Javier Giraldo Neira, situación que llevó después a hablar sobre los problemas que tenía el grupo con el delantero del Parma en ese entonces:

“Al otro día, Bolillo nos dio libre y nos fuimos a París. Siempre, después de cada partido, para liberar tensiones, el grupo salía. Fausto dio unas declaraciones al periodista Javier Giraldo Neira. Faustino expresó su desacuerdo, diciendo que el equipo se metió atrás. Bolillo preguntó: “¿Qué pasó?” Y todos nosotros también, porque era la estrategia acordada y la defendimos como parte de nuestro trabajo. Ya veníamos con una carga emocional de muchas cosas sucedidas durante la concentración, hasta que, uno por uno, le explicamos a Faustino: “Faustino, fue por esto, por esto, por esto”, explicó.

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Faustino Asprilla se refirió a la confesión de Alberto Suárez sobre lo ocurrido con Jhon Jáder Durán en el camerino de la selección Colombia

Alberto Suárez, el primer entrenador de Jhon Jader Durán en el fútbol profesional, reveló que el jugador sí le pegó a Néstor Lorenzo cuando estaba en la selección Colombia, pero que no se dio cuenta que era él - crédito Un Break/YouTube

Faustino Asprilla cuestionó a Alberto Suárez por revelar una conversación con Jhon Jáder Durán sobre la polémica en el camerino de la selección Colombia y sostuvo que el delantero todavía puede ser recuperado por la Tricolor, en un momento en que su conducta vuelve a cruzarse con el debate sobre su lugar en el equipo nacional.

Asprilla también puso en duda que la versión difundida sobre una supuesta agresión de Durán a Néstor Lorenzo, tras el partido ante Perú por las Eliminatorias al Mundial 2026, pueda darse por cierta sin que algún jugador del plantel la confirme o sin escuchar primero al propio atacante.

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El exfutbolista colombiano reprochó que el entrenador de Envigado F. C. hiciera pública una confidencia que, a su juicio, le fue contada en un marco de confianza.

“Al profe Suárez no se le puede contar un secreto, ni siquiera con tragos. Yo me imagino que, si Durán le contó eso, fue porque le tiene confianza, lo considera un papá y le habría pedido un consejo. No creo que se lo haya contado para que saliera a decir eso al aire”, dijo Asprilla en Blu Radio.

La reacción de Asprilla llegó después de que Suárez, en el pódcast Un Break, comparara el caso de Durán con episodios protagonizados por otros futbolistas colombianos. “Todos critican a Durán, pero hasta donde yo sé él no le ha sacado una pistola a nadie, ni ha llegado disparando a los pueblos, como otros sí lo han hecho”, afirmó el técnico de Envigado F. C.

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Aunque Suárez no mencionó nombres, la alusión fue interpretada por usuarios en redes y luego reconocida por el propio Asprilla durante su entrevista con la emisora. “Yo no escondo mis cosas”, dijo el exdelantero, que además respondió a la evocación de aquellos episodios de su pasado.

Sobre esa comparación, Asprilla señaló en la radio que Suárez “no estuvo ahí” en los momentos en los que se le atribuyeron esos hechos y añadió que no existe un video que lo muestre disparando al aire, aunque tampoco negó que eso hubiera ocurrido en algún momento de su vida.

“Sí, vi lo que dijo Suárez porque en todas partes sale, hoy en día ver eso es muy rápido. Y lo que tengo que decir al respecto es que él no estuvo ahí, pero igual yo cuando hacía mis cosas las contaba ahí mismo, porque las situaciones no hay que esconderlas. Yo me acuerdo que en mis tiempos cuando uno cometía un error, en mi caso en Atlético Nacional o en la selección Colombia, todos los periodistas y el país se daban cuenta ahí mismo”, sostuvo.

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