Álvaro Uribe lanzó polémica propuesta que haría desaparecer la Ungrd y el Fondo Adaptación: “Pequeña, eficiente y transparente”

El exsenador antioqueño espera que se cumpla la meta de reducción de la jornada laboral semanal que apoyaría por parte las empresas privadas - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso fusionar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Fondo Adaptación en una sola entidad, en medio de la controversia por el traslado de millonarios recursos hacia la oficina de gestión del riesgo y a pocos días del inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha anunciado una reducción del tamaño del Estado a partir del próximo 7 de agosto de 2026.

A través de su cuenta en X, el exmandatario planteó que ambas entidades deberían convertirse en un solo organismo con una estructura más reducida y eficiente.

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“En un Estado pequeño y eficiente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Fondo Adaptación deberían fusionarse en una sola entidad: pequeña, eficiente y transparente”, escribió Uribe.

La propuesta fue publicada mientras crece el debate por las decisiones adoptadas en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro sobre el manejo de recursos destinados a la atención de emergencias y proyectos relacionados con el fenómeno de El Niño.

El pronunciamiento de Uribe coincide con los cuestionamientos del gobierno electo de Abelardo de la Espriella frente al traslado de 4 billones de pesos hacia la Ungrd, una decisión que, según la administración entrante, genera serias preocupaciones por el historial reciente de la entidad y por la rapidez con la que se pretenden ejecutar esos recursos.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe planteó crear una sola entidad para la gestión del riesgo, con una estructura "pequeña, eficiente y transparente" - crédito Álvaro Uribe Vélez

En un comunicado, el equipo del presidente electo sostuvo que la magnitud de la suma, la premura para comprometer los recursos y los antecedentes de corrupción en la Ungrd representan factores que deben ser revisados por los organismos de control.

La administración entrante explicó que el Gobierno Nacional justificó el traslado argumentando que los recursos serían destinados a atender los efectos del fenómeno de El Niño mediante proyectos de energía solar. Sin embargo, advirtió que destinar una cifra de esa magnitud a una entidad que recientemente estuvo involucrada en uno de los mayores escándalos de corrupción del país implica riesgos para el patrimonio público.

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En ese sentido, el gobierno electo señaló que la falta de tiempo para estructurar técnicamente los proyectos y garantizar mecanismos efectivos de vigilancia incrementa las preocupaciones sobre el manejo de esos recursos.

Además, recordó que la Ungrd fue escenario del escándalo por la compra de congresistas con recursos públicos, un caso por el que fueron condenados los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Por esa razón, la administración de Abelardo de la Espriella solicitó a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía ejercer vigilancia preventiva sobre el proceso y advirtió que no permanecerá en silencio frente a decisiones que comprometan recursos públicos durante los últimos días del actual gobierno.

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La controversia no se limita al traslado de los 4 billones de pesos. En las últimas horas también surgieron cuestionamientos por una solicitud para mover otro billón de pesos desde el Fondo Adaptación hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres volvió al centro del debate por el traslado de recursos y los cuestionamientos del gobierno electo sobre su manejo presupuestal - crédito @UNGRD/X

El presidente Gustavo Petro solicitó trasladar esos recursos bajo el amparo de la declaratoria de desastre natural expedida por los efectos del fenómeno de El Niño.

La situación salió a la luz después de que Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, afirmara que esos recursos ya estaban comprometidos para obras destinadas a atender las necesidades de La Mojana, una de las regiones más afectadas por las inundaciones en los últimos años.

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Según la funcionaria, el traslado implicaría retirar recursos previamente asignados para proyectos específicos en esa zona del país.

La preocupación también radica en que los contratos celebrados bajo la declaratoria de desastre pueden adjudicarse mediante contratación directa, sin necesidad de procesos de licitación pública, lo que ha incrementado los llamados para reforzar los controles sobre el uso de esos recursos.

Expertos consultados por Noticias RCN cuestionaron la posibilidad de realizar ese traslado. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, advirtió que decisiones de esa magnitud deben analizarse con especial cuidado debido al volumen de recursos comprometidos.

“Esos traslados de unos recursos tan grandes, que en teoría buscan atender una situación apremiante en el país, nuevamente se ponen en cuestión”, señaló Hernández.

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Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, advirtió sobre el posible traslado de recursos destinados a La Mojana, lo que desató una nueva controversia con el gobierno saliente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El informe periodístico agregó que ese billón de pesos haría parte de un conjunto de recursos cercanos a los ocho billones de pesos que el Gobierno Nacional ha buscado destinar para proyectos como la instalación de paneles solares y la construcción de acueductos aprovechando la declaratoria de desastre.

La controversia escaló aún más cuando el presidente Gustavo Petro anunció acciones penales contra Angie Rodríguez, al considerar que la directora del Fondo Adaptación estaba difundiendo información falsa sobre la intención del Gobierno con esos recursos.