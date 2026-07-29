Gerard Piqué compartió con Milan y Sasha, pero sin Clara Chía: crecen los rumores de un acuerdo con Shakira

El exfutbolista estuvo acompañado por Milan y Sasha, pero notaron la ausencia de la joven pareja y se reforzó la teoría del acuerdo de separación - crédito @iconico/TikTok

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Clara Chía Martí vuelve a ser noticia luego de que se viralizara un video en el que no estuvo presente en un encuentro en un parque de diversiones en España, el día que su novio, el exfutbolista español Gerard Piqué, llevó a Milan y Sasha, los hijos que tiene con la cantante colombiana Shakira.

De acuerdo con medios internacionales, la pareja del exfutbolista catalán viajó a España junto con él, tras su regreso de Estados Unidos, donde se disputó la final del Mundial 2026, pero cuando llegó el momento de estar con los niños, ella desapareció del plano.

Según esas versiones, no fue casualidad ni un compromiso de último momento: este hecho respondería a un pacto que Piqué y Shakira sellaron, presuntamente, tras su separación en 2022, y que condiciona cada encuentro público del empresario con sus hijos.

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Gerard Piqué fue captado con los pequeños, pero sin Clara Chia - crédito @iconico/TikTok

El acuerdo no quedó por escrito en ningún documento oficial. Según reveló la revista Vanitatis, fue una conversación entre los dos involucrados en la separación, una condición hablada para preservar la cordialidad familiar y evitar fricciones mediáticas.

La regla es clara: cada vez que Piqué comparte tiempo con Milan, de 13 años, y Sasha, de 11, en público, Clara Chía debe mantenerse al margen. Solo si ambos padres lo consienten en forma expresa podría modificarse esa condición, pues la colombiana tampoco tolera que sus hijos sepan que fue la joven el motivo de la separación.

El pacto que explica una ausencia repetida

Una fuente cercana a la pareja lo describió sin rodeos a Vanitatis: “Algunas son cuestiones lógicas, otras son exigencias de la ex, ellos se van adaptando como pueden”. La frase resume la dinámica que Piqué y Clara Chía han normalizado desde hace años para convivir con la exposición pública y con la organización familiar.

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Los niños disfrutaron junto al exfutbolista de un parque de diversiones en España - crédito @iconico/TikTok

El periodista Pepe del Real de Telecinco fue más preciso al detallar cómo funciona el mecanismo en la práctica. “Piqué hizo todo lo posible por llegar a un acuerdo con Shakira para que lo permitiera, pero el problema es que ella le comunicó que el acuerdo establece que su pareja actual, salvo que ambas partes lo consientan, no puede compartir el mismo espacio con los niños”, explicó.

Y añadió un dato concreto: “Cuando Piqué llegó con los hijos, Clara Chía se fue a casa de sus padres en lugar de quedarse en la misma vivienda”, lo que refuerza aún más la teoría de dicho acuerdo.

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El antecedente que habría detonado la cláusula se remonta a la boda de Marc Piqué, hermano del exdefensa. Los niños coincidieron allí por primera vez con Clara Chía, y ese encuentro generó tensiones que aceleraron la necesidad de establecer reglas sobre la convivencia.

Una pauta que se repitió en el Mundial

La escapada a PortAventura no fue la primera vez que esta dinámica quedó expuesta.

Días antes, durante la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la misma situación se repitió. Clara Chía había acompañado a Piqué durante los días previos en Nueva York, pero no apareció en las gradas el día del partido. El exfutbolista vio a España derrotar a Argentina junto a Milan, Sasha y el exfutbolista Sergio Busquets, mientras Shakira actuaba en el espectáculo del descanso.

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Gerard Piqué muestra su faceta paternal junto a Sasha, Milan y dos amigos de ellos - crédito Europa Press

La imagen de Clara Chía junto a Piqué y sus hijos presenciando la actuación de Shakira habría sido, según personas del entorno del empresario, una foto que todos quisieron evitar. Personas cercanas a la pareja aseguran que planean continuar con esta dinámica.

La vida de Milan y Sasha entre dos continentes

La jornada en PortAventura se enmarca en la nueva rutina de los hermanos, que viven con Shakira en Miami durante el curso escolar. Bajo el acuerdo de custodia, Piqué tiene derecho a 10 días al mes con los niños y a la totalidad de los periodos vacacionales estipulados en Estados Unidos. Las vacaciones de verano se reparten en una proporción de 70% para el padre y 30% para la madre.

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