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Asumió nuevo embajador de Venezuela en Colombia tras presentar sus cartas credenciales ante Gustavo Petro

El diplomático y exministro de Defensa venezolano encabezará la misión de Caracas en Bogotá, en medio de la transición presidencial y de la continuidad de la relación bilateral

Ramón Orlando Maniglia presentó sus cartas credenciales ante el presidente Gustavo Petro y asumió oficialmente como embajador de Venezuela en Colombia - crédito Presidencia
Ramón Orlando Maniglia presentó sus cartas credenciales ante el presidente Gustavo Petro y asumió oficialmente como embajador de Venezuela en Colombia - crédito Presidencia
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El almirante retirado Ramón Orlando Maniglia asumió oficialmente este martes 28 de julio de 2026 como embajador de Venezuela en Colombia, luego de entregar sus cartas credenciales al presidente Gustavo Petro en una ceremonia realizada en la Casa de Nariño.

Con este acto protocolario, ambos gobiernos formalizaron la continuidad de las relaciones diplomáticas y de la agenda bilateral en temas como cooperación, integración, comercio y gestión fronteriza, a pocos días del relevo presidencial en Colombia.

La ceremonia se llevó a cabo el martes 28 de julio en Bogotá y también contó con la acreditación de Emir Salim Yüksel, nuevo embajador de Turquía, y de Suad Ahmad Hasan Sobeh, embajadora del Estado de Palestina.

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La llegada de Maniglia a Bogotá se produce varios meses después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara su designación, en marzo de 2026. Su nombramiento hace parte de la estrategia del Gobierno venezolano para mantener y fortalecer los canales de diálogo con Colombia, especialmente en asuntos relacionados con la frontera binacional, el intercambio comercial y la cooperación política.

La acreditación de Ramón Orlando Maniglia se produjo en la Casa de Nariño, donde también fueron recibidos los nuevos embajadores de Turquía y Palestina - crédito Presidencia
La acreditación de Ramón Orlando Maniglia se produjo en la Casa de Nariño, donde también fueron recibidos los nuevos embajadores de Turquía y Palestina - crédito Presidencia

El nuevo jefe de la misión diplomática venezolana cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito militar y diplomático. Es almirante de la Armada venezolana y se desempeñó como ministro de Defensa entre 2005 y 2006 durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Posteriormente inició una carrera diplomática que lo llevó a representar a Venezuela en Alemania desde 2014.

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En los últimos meses también integró, junto con el excanciller Félix Plasencia, una comisión enviada por Caracas a Washington para explorar un eventual restablecimiento de las misiones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, en medio de los acercamientos promovidos por ambos gobiernos.

Tras la ceremonia en Bogotá, la Cancillería venezolana destacó que la entrega de las cartas credenciales representa un nuevo paso en el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores señaló que la acreditación de Maniglia ratifica “la disposición de ambos Estados de continuar avanzando en una agenda de cooperación que contribuya al desarrollo, la paz, la estabilidad y el beneficio compartido de sus pueblos”.

17jun26 INFOBAE dos almirantes
Ramón Orlando Maniglia fue ministro de Defensa de Venezuela entre 2005 y 2006 y desde 2014 ha desempeñado funciones diplomáticas, incluida la embajada de su país en Alemania - crédito Cancillería de Venezuela

La entidad agregó que la relación bilateral continuará sustentándose en principios de respeto mutuo, diálogo permanente, cooperación e integración, teniendo en cuenta los vínculos históricos, sociales, culturales y económicos que comparten ambas naciones.

La posesión del nuevo embajador ocurre en un momento de transición política en Colombia. El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció durante la campaña y después de su victoria que su gobierno realizará ajustes en la política exterior del país.

Entre esas decisiones anticipó que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, al considerar que se trata de “tiranías”. Sin embargo, aclaró que la relación con Venezuela tendrá un tratamiento diferente y que buscará mantener abiertos los canales diplomáticos entre ambos países.

Como parte de esa estrategia, De La Espriella confirmó la designación del abogado y empresario Jorge Jaller Jaramillo como próximo embajador de Colombia en Caracas. El anuncio fue realizado durante una visita al Túnel del Toyo, en Antioquia, donde presentó públicamente a quien asumirá esa representación diplomática una vez inicie el nuevo gobierno.

El almirante retirado y exministro de Defensa venezolano encabezará la misión diplomática de su país en Bogotá para fortalecer la agenda bilateral - crédito Presidencia
El almirante retirado y exministro de Defensa venezolano encabezará la misión diplomática de su país en Bogotá para fortalecer la agenda bilateral - crédito Presidencia

El intercambio de embajadores refleja la intención de preservar la comunicación institucional entre Bogotá y Caracas pese al cambio de administración colombiana y a las diferencias que puedan surgir en materia política e ideológica.

Semanas antes, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez reconoció oficialmente la elección de De La Espriella como presidente de Colombia y manifestó su interés en mantener la cooperación bilateral. Desde Caracas señalaron que las elecciones colombianas transcurrieron en un ambiente de participación y normalidad, al tiempo que expresaron su disposición para continuar fortaleciendo la relación entre ambos Estados.

La jornada diplomática en la Casa de Nariño también dejó otro hecho relevante con la acreditación de la nueva embajadora del Estado de Palestina.

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