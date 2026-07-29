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Mafe Carrascal criticó al gobierno entrante por anuncios de reducción en el gasto público: “La cultura no es un lujo, es la memoria de los pueblos”

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico denunció que las nuevas propuestas políticas, según su opinión, ponen en peligro la protección laboral de quienes sostienen la vida cultural en Colombia

Debate en Colombia: congresista del Pacto Histórico alertó por propuestas que amenazan derechos culturales - crédito @MafeCarrascal/X

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La militante del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, advirtió sobre el riesgo de considerar la cultura únicamente como un gasto y no como un derecho, en respuesta a recientes propuestas políticas de recortes y eliminación de ministerios en Colombia.

En un video difundido por la legisladora a través de la red social X, Carrascal alertó sobre un escenario en el que la cultura supuestamente deja de ser prioridad para el Estado.

La congresista sostuvo que, si un país reduce la cultura a una partida prescindible, “pierden los artistas, pierden los trabajadores de la cultura, pero pierde además toda la sociedad”.

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Según la parlamentaria, la situación actual genera inquietud en el sector cultural frente a iniciativas como las presentadas por Abelardo de la Espriella, quien ha propuesto reducir el gasto público y eliminar ministerios.

Mafe Carrascal criticó eliminación de ministerios y recorte cultural en el país - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal criticó eliminación de ministerios y recorte cultural en el país - crédito @MafeCarrascal/X

La representante a las Cámara también se refirió al anuncio de Paola Holguín como posible titular del Ministerio de las Culturas, lo que ha avivado el debate sobre el modelo de Estado que se busca construir en Colombia.

Carrascal planteó que la discusión sobre los presupuestos públicos trasciende el ámbito administrativo y obliga a preguntarse si la cultura debe ser un derecho garantizado o un rubro susceptible de recortes.

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La parlamentaria enfatizó que la cultura “no es un lujo, es la memoria de los pueblos, su identidad, la posibilidad de contar nuestras historias y de construir una sociedad más democrática”.

Insistió en que el sector cultural reúne actividades vitales para la cohesión social y la memoria colectiva, además de involucrar a miles de trabajadores en condiciones de alta informalidad y precariedad laboral.

De acuerdo con Carrascal, detrás de cada obra de teatro, concierto, película o festival existe una cadena de empleos que, durante años, ha sufrido la falta de garantías y la tercerización.

Mafe Carrascal lanzó nuevas pullas a Abelardo de la Espriella - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Sergio Acero/Reuters
Mafe Carrascal lanzó nuevas pullas a Abelardo de la Espriella - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Sergio Acero/Reuters

La representante remarcó: “La cultura también es trabajo, porque detrás de cada proceso cultural hay trabajadores y trabajadoras delante y detrás de los escenarios que durante años han enfrentado la informalidad, la precarización, la tercerización, los contratos precarios y la falta de garantías laborales”.

En este contexto, la congresista recordó que, durante la discusión de la reforma laboral, impulsó el artículo 41, una disposición que reconoce las particularidades del trabajo artístico y cultural.

Esta norma ordena al Gobierno adoptar políticas públicas que promuevan la formalización y protección de quienes se desempeñan en el sector, abriendo el camino a condiciones laborales más dignas.

Como parte de ese compromiso, Carrascal anunció la radicación del proyecto de ley Dignidad Laboral para los Artistas, del cual es autora principal. El texto busca garantizar los derechos laborales de quienes sostienen la vida cultural del país.

Entre sus objetivos, la iniciativa reconoce la existencia de relaciones laborales genuinas, evita el uso de contratos para negar derechos, asegura la seguridad social desde el inicio de la relación laboral, protege a quienes trabajan por proyectos o de manera intermitente, defiende la propiedad intelectual, la imagen y la voz de los artistas, y respalda la organización colectiva de los trabajadores culturales.

- crédito María Fernanda Carrascal/Facebook
Mafe Carrascal impulsa ley para proteger derechos laborales en el sector artístico - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

En palabras de Carrascal, “hacer cultura también es trabajar y el trabajo no puede seguir siendo sinónimo de precariedad”. El proyecto reconoce la necesidad de proteger a quienes generan contenido cultural y de garantizar mecanismos que impidan la pérdida de derechos por la naturaleza intermitente o fragmentada de sus actividades.

La congresista señaló que “los derechos laborales no son un obstáculo para la cultura, son la condición para que la cultura pueda existir con dignidad”. Además, subrayó que solo con políticas de protección y promoción estatal se puede preservar la riqueza cultural y fortalecer la democracia.

La legisladora contrastó esta visión con quienes abogan por recortes, privatización y un modelo en el que el mercado sea el único filtro de supervivencia para la cultura.

Por último, Carrascal advirtió que “un país que abandona a sus artistas termina empobreciendo su democracia”, insistiendo en que defender la cultura implica también proteger a la clase trabajadora que la crea y la sostiene diariamente.

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