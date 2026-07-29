Carlos Caicedo, excandidato presidencial, fue condenado por corrupción en el sector salud como alcalde de Santa Marta

Carlos Caicedo, excandidato presidencial fue condenado por corrupción - crédito Carlos Ortega/EFE

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El desenlace judicial contra Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, excandidato presidencial y antiguo gobernador del Magdalena, marca un punto de inflexión en la política regional.

En horas de la mañana del 29 de julio de 2026, la Juez Novena Penal del Circuito de Bogotá halló culpable al exmandatario por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Después de un proceso que se prolongó durante doce años, la condena representa el cierre de una de las investigaciones más extensas en torno a un dirigente local. El monto exacto de la pena aún no ha sido revelado, pues la jueza definirá la sanción en una audiencia aparte.

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