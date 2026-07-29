Embajada de Colombia en Japón confirmó que no hay connacionales afectados tras el reciente terremoto de magnitud 7.1

Un policía corre junto al centro comercial Aeon Mall, dañado tras una explosión sufrida por un terremoto de magnitud 7,1 en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, en la ciudad de Kashima, prefectura de Kumamoto, Japón, el 29 de julio de 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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Un sismo de magnitud 7,1 sacudió el 28 de julio de 2026 la prefectura de Kumamoto en el sur de Japón. El terremoto dejó al menos 13 muertos, miles de evacuados y daños en carreteras e infraestructuras, con decenas de miles de hogares sin electricidad.

Según el informe de las autoridades locales, unas 10.000 personas fueron evacuadas y 36.000 hogares seguían sin suministro eléctrico. También advirtieron que en Kumamoto se esperan temperaturas de 35°C (95°F).

Tres de las víctimas murieron en un centro comercial que se derrumbó de manera parcial. Otras tres personas continuaban desaparecidas mientras equipos de rescate buscaban entre los escombros.

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La primera ministra Sanae Takaichi expresó condolencias a las familias de los fallecidos y agradeció a los servicios de emergencia. “Es una carrera contra el tiempo”, dijo, señalando que todavía había muchas personas a la espera de ser rescatadas.

La delegación nacional ubicada en el país asiático afirmó que desde el Consulado de Colombia en Tokio están pendientes de la situación - crédito @EmbColombiaJap/X

Luego de conocerse el reporte oficial, la embajada de Colombia en Japón publicó un mensaje en redes sociales en el que confirmó que no hubo ningún connacional afectado a causa del desastre nacional.

“🔉Información a la comunidad colombiana en Japón. Tras el sismo registrado ayer en la prefectura de Kumamoto, el Consulado de Colombia en Tokio informa que, según la información disponible hasta el momento, no se reportan connacionales colombianos afectados.⚠️”, escribió en su cuenta de X.

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Colombiana narró cómo vivió terremoto en Japón

La reacción de los japoneses durante el terremoto en Kumamoto se caracterizó por la calma y la ausencia de caos - crédito Reuters

La colombiana Natalia Giraldo relató que el terremoto de 7,1 que sacudió Japón la obligó a refugiarse bajo una mesa en una cafetería de Kumamoto, en medio de una emergencia que, de forma preliminar, dejó más de 80 heridos y mantuvo en alerta a la población del sur del país por las réplicas.

La mujer, que está de vacaciones en la ciudad japonesa, contó que permaneció cuatro horas en un parque abierto después del sismo principal porque los movimientos secundarios se repetían cada cinco minutos, aunque con menor intensidad. Su testimonio se conoció en la mañana del martes 28 de julio de 2026, después de la emergencia registrada en la isla de Kyushu.

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En entrevista con Caracol Radio, Giraldo explicó que estaba haciendo teletrabajo en un Starbucks del centro de Kumamoto cuando comenzó la sacudida. El temblor, dijo, duró al menos 30 segundos y se sintió con una fuerza que la llevó a cubrirse de inmediato.

“Estaba en un Starbucks trabajando y empezó a temblar, pero demasiado duro y se demoró demasiado, como unos treinta segundos, no sé, pero fue muy largo”, afirmó la colombiana al medio.

La evacuación en Kumamoto se hizo con rapidez y sin escenas de caos

Natalia Giraldo, que se encuentra de vacaciones en la ciudad de Kumamoto, aseguró que la sacudida la sorprendió mientras hacía teletrabajo en una cafetería - crédito Reuters

Uno de los aspectos que más sorprendió a Giraldo fue la reacción de quienes estaban a su alrededor. Mientras ella vivía el momento con angustia, observó que los japoneses mantuvieron la calma, sin correr ni gritar, y se limitaron a esperar atentos el desarrollo de la situación.

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“Algo que me sorprendió muchísimo es que las personas acá tenían mucha calma. Solamente estaban como a la expectativa, mirando qué sucedía, pero no había caos. No corrían, no gritaban. Yo creo que la que estaba haciendo más show fui yo, pero es que de verdad que se sentía demasiado duro. Fue un momento demasiado angustiante”, contó.

La colombiana también describió una evacuación rápida de los espacios públicos. Explicó que comenzaron a llegar personas de entidades públicas y de seguridad, cerraron centros comerciales y guiaron a la población de manera ordenada, sin generar pánico.

“Y cuando ya como que el temblor pasó, nos evacuaron pues superrápido. Empezaron a llegar personas como de algunas entidades públicas, me imagino que de seguridad, y evacuaron, cerraron los centros comerciales y pues las personas rápidamente empezaron a actuar como muy tranquilamente”, señaló Giraldo.

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En medio de esa respuesta, incluso una joven japonesa se acercó a preguntarle si estaba bien y le recomendó que respirara con tranquilidad. Para la turista, esa actitud confirmó hasta qué punto la preparación ante terremotos forma parte de la vida cotidiana en Japón.