Piden a la Procuraduría investigar el presunto desvío de $1 billón del Fondo Adaptación destinados a obras en La Mojana: lo habría ordenado Petro

La denuncia pide que se abra una indagación preliminar o el proceso disciplinario que corresponda contra los servidores públicos que resulten responsables - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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La senadora del Centro Democrático Zandra Bernal llevó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria por el eventual traslado de $1 billón del Fondo Adaptación hacia otra emergencia, señalando que la instrucción dada por el presidente Gustavo Petro comprometía recursos que, según el documento, tenían destinación específica para obras en La Mojana.

La denuncia pide que se abra una indagación preliminar o el proceso disciplinario que corresponda contra los servidores públicos que resulten responsables. La congresista también exigió que se identifique a quienes participaron en la decisión y en la ejecución del traslado.

En esa línea, Bernal encuadró su actuación como parte del derecho de petición, la facultad de control político y el deber ciudadano de denunciar hechos que puedan constituir faltas disciplinarias, con base en la Constitución Política y en la Ley 1952 de 2019.

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En paralelo, el documento señala que el núcleo del reclamo es una orden pública atribuida al primer mandatario durante una sesión del Consejo de Ministros del 21 de julio de 2026. Allí, según la senadora, Petro dispuso mover recursos del Fondo Adaptación para atender el fenómeno de El Niño y reforzar un programa de instalación de paneles solares.

La queja se apoya en una orden presidencial

La denuncia fue interpuesta por Zandra Bernal, congresista perteneciente a la bancada de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito prensa Zandra Bernal

En el escrito, Zandra Bernal, congresista perteneciente a la bancada de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, reprodujo la frase que atribuye a Gustavo Petro: “Todo lo que podamos recoger. El billón de pesos que está en el Fondo Adaptación se traslada por orden presidencial para la emergencia”.

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Esa cita concentra la tensión central de la denuncia: la senadora afirma que el dinero estaba apropiado para una finalidad concreta en La Mojana y que su redirección podría configurar una desviación en la destinación de recursos públicos y faltas disciplinarias gravísimas.

El documento identifica al Fondo Adaptación como una entidad adscrita al sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, creada por el Decreto Ley 4819 de 2010 tras la emergencia invernal asociada al fenómeno de La Niña 2010-2011. Según la queja, la finalidad de ese fondo es la recuperación, construcción y reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales, incluidas las obras de mitigación y recuperación de la región de La Mojana.

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La querella busca que se entreguen soportes al Fondo Adaptación, Hacienda y la Ungrd

La querella busca que se entreguen soportes al Fondo Adaptación, Hacienda y la Ungrd - crédito prensa Zandra Bernal

La senadora Bernal solicitó que se oficie al Fondo Adaptación, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para que remitan los soportes técnicos, jurídicos y presupuestales que sustentaron la modificación de la destinación de los recursos.

“Se identifique a los servidores públicos que participaron en la decisión y ejecución del traslado de recursos objeto de esta queja. Se oficie al Fondo Adaptación, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la UNGRD para que remitan los soportes técnicos, jurídicos y presupuestales que sustentaron la modificación de la destinación de los recursos”, puntualiza el escrito.

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También instó a la Procuraduría a evaluar medidas cautelares o preventivas para evitar la consumación de un eventual detrimento o desvío de recursos públicos mientras avanza la investigación.

Entre sus peticiones, Bernal reclamó que se compulsen copias a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación si los hechos investigados así lo ameritan dentro de sus competencias.

El oficio también solicita que se le reconozca como quejosa dentro de la actuación y que se le informe sobre el trámite y las decisiones que adopte la Procuraduría. Las notificaciones, indicó, podrán enviarse a su despacho en el Congreso de la República, en el Capitolio Nacional de Bogotá D.C., y al correo institucional que se indique al momento de la radicación.

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