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La historia del sargento Jairo Montoya Rodríguez: recibió un ascenso en el mismo lugar donde arrojó las cenizas de su madre y hermano

Infobae Colombia conoció la historia del instructor que tuvo que afrontar dos pérdidas familiares durante su preparación militar

Historia del sargento Montoya Rodríguez
La última parte del entrenamiento se llevó a cabo en la ciudad en la que se despidió por última vez de sus familiares - crédito Visuales IA
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Recientemente, se llevó a cabo una ceremonia de ascenso en la que diferentes uniformados recibieron el premio por el trabajo que han realizado en la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército. Entre los protagonistas, Infobae Colombia conoció la historia del sargento Jairo Montoya Rodríguez, que participó en la ceremonia en el mismo lugar donde reposan las cenizas de su madre y su hermano.

El camino de Jairo Montoya Rodríguez en las fuerzas especiales comenzó desde su interés por ingresar al grupo élite, un objetivo que persiguió durante años. Aunque su especialidad dificultaba el acceso al curso, persistió hasta lograr la oportunidad de realizarlo.

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En ese momento, su aspiración principal consistía en portar el emblema de las fuerzas especiales, símbolo de sacrificio y compromiso con el país, más allá de cualquier reconocimiento material.

Historia del sargento Montoya Rodríguez
Montoya perdió a su madre y hermano durante la preparación para el ascenso - crédito Ejército Nacional

Antes del inicio del curso, Montoya enfrentó una situación familiar crítica. Su madre, Marlenes Rodríguez, que padecía cáncer, le pidió que la visitara días antes de comenzar el entrenamiento. Durante ese encuentro, ella le expresó: “Mijo, solo lo estaba esperando a usted; ahora ya me puedo ir tranquila”. Horas más tarde falleció. La última voluntad de su madre fue que sus cenizas fueran esparcidas en el mar.

El sargento consideró abandonar el curso debido al duelo, pero decidió continuar como una forma de cumplir la promesa que le había hecho a su madre. Para Montoya Rodríguez, cada etapa del proceso formativo fue dedicada a su memoria, puesto que fue quien lo alentó desde sus primeros pasos en la vida militar.

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A medida que avanzaba el curso, otra circunstancia personal impactó a Montoya. Su hermano, Wilson Montoya, también militar, afectado por la reciente pérdida de su madre y que tenía una relación especial con el mar, tomó la decisión de quitarse la vida durante la fase de agua de un entrenamiento en Cartagena.

Historia del sargento Montoya Rodríguez
Montoya Rodríguez tomó el curso como una forma de homenajear a su madre y hermano - crédito Ejército Nacional

La noticia le fue informada cuando el sargento se encontraba en medio de una de las pruebas más exigentes del programa, lo que sumó un nuevo desafío a su experiencia.

Jairo Montoya Rodríguez completó la prueba acuática. Posteriormente, halló una carta de su hermano en la que este le pedía disculpas por no poder acompañarlo en la graduación y le manifestaba el orgullo que sentía por su perseverancia. Las cenizas de Wilson Montoya también fueron depositadas en el mar, sumando así un nuevo significado al escenario donde el sargento concluiría su formación de élite.

El mar, convertido en el último destino de su madre y de su hermano, se transformó también en el espacio donde Montoya alcanzó uno de sus logros más importantes dentro de la institución militar. Tras culminar el curso de Fuerzas Especiales, ocupó el segundo lugar de su promoción, distinción que se sumó a su carrera como suboficial.

Historia del sargento Montoya Rodríguez
El sargento recibió el ascenso cerca al mar en el que arrojó los restos de sus familiares - crédito Ejército Nacional

Actualmente, Jairo Montoya Rodríguez se desempeña como instructor en la Escuela de Fuerzas Especiales. Su labor consiste en formar a nuevas generaciones de soldados, transmitiendo los conocimientos y la disciplina adquiridos a lo largo de su trayectoria. El ascenso formalizó su posición como referente para quienes aspiran a integrar el grupo élite del Ejército.

Para el uniformado, la ceremonia de ascenso representó un homenaje a la memoria de su madre y su hermano, principalmente porque el evento se llevó a cabo en la misma zona marítima donde arrojó sus restos, uniendo así su historia personal con el recorrido institucional.

Para Jairo Montoya Rodríguez, su historia demuestra el impacto de las experiencias familiares en la vida de los miembros de las fuerzas armadas, así como los desafíos emocionales y profesionales que enfrentan durante sus carreras.

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