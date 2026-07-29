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Esta es la agenda que se lleva a cabo en la Asamblea Extraordinaria de Dimayor en la definición de los derechos de transmisión de TV

Atlético Nacional, Independiente Medellín, Millonarios FC, Independiente Santa Fe, América de Cali, Deportivo Cali, Junior FC y Once Caldas DAF piden revisar el modelo de reparto de recursos por televisión

Asamblea Dimayor
La Dimayor está a la espera de elegir su nuevo presidente el 25 de marzo, que reemplazará a Fernando Jaramillo que se fue el 28 de febrero - crédito Colprensa
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La Dimayor convocó a una asamblea extraordinaria para el 29 de julio de 2026, tras el comunicado en conjunto de ocho clubes que planteó explorar cambios en la distribución del dinero por derechos de televisión.

Por su parte, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) señaló que la reunión incluye “un espacio para explorar métodos de distribución por concepto de derechos de TV entre los clubes afiliados a la DIMAYOR”, a partir del pronunciamiento de Atlético Nacional, Independiente Medellín, Millonarios FC, Independiente Santa Fe, América de Cali, Deportivo Cali, Junior FC y Once Caldas DAF.

La Dimayor convocó una asamblea extraordinaria este miércoles 29 de julio para discutir la distribución del dinero por derechos de televisión entre los clubes afiliados-crédito @alexisnoticias/X
La Dimayor convocó una asamblea extraordinaria este miércoles 29 de julio para discutir la distribución del dinero por derechos de televisión entre los clubes afiliados-crédito @alexisnoticias/X

En medio de este contexto, el periodista Alexis Rodríguez mencionó la agenda de la reunión, y que contempla cinco puntos: el informe de la presidencia y la elección de dos integrantes para la comisión disciplinaria.

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También se tratará el tema de Stats Sports Group Limited como asesor en asuntos de derechos de televisión y la “actualidad de ofertas por los derechos de TV” para el período 2027 a 2030. La lista se completa con la exposición de “nuevas formas de distribuir el dinero de los derechos de TV” por parte de los clubes firmantes del comunicado.

Así está el panorama de la Asamblea: representante del G8

La reunión convocará a los representantes de los 36 clubes afiliados en el hotel Casa Dann Carlton, en el norte de la capital. Según El Tiempo, el bloque que impulsa cambios ya no está aislado, pero todavía necesita llegar a 24 votos para sacar adelante una modificación de fondo.

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El origen de la disputa está en la exigencia de los ocho equipos con más arraigo y títulos para cambiar la fórmula con la que se distribuirán los ingresos del próximo contrato. Ese grupo advirtió que, si su propuesta no es aceptada, sus derechos de imagen no estarán disponibles para el operador que asuma las transmisiones desde el inicio de 2027.

La fórmula planteada por el G8 mantiene una base igual para todos, que sería del 50%, y reparte el resto con criterios de rendimiento deportivo y arraigo. La discusión enfrenta dos modelos: uno que preserva la igualdad plena entre los clubes y otro que introduce variables de peso deportivo y capacidad de convocatoria.

El G8 llegó a la asamblea con apoyos adicionales

Asamblea Dimayor
La Dimayor elegirá en asamblea a su nuevo presidente en 2025, para reemplazar a Fernando Jaramillo después de cuatro años de gestión - crédito Dimayor

El llamado G8 está integrado por Santa Fe, Millonarios, América, Deportivo Cali, Atlético Nacional, Independiente Medellín y Once Caldas, de acuerdo con el diario. A ese bloque se suma Barranquilla FC, alineado con la posición de Junior.

Deportes Tolima también habría manifestado respaldo a la iniciativa, aunque no firmó el documento por integrar la Comisión de Mercadeo de la Dimayor. Fortaleza, Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga y Deportes Quindío también estarían del lado del grupo, y este último podría agregar el voto de Boca Juniors de Cali, por compartir propietarios.

Joe Bonilla, abogado de la firma Muñoz Tamayo y Asociados y vocero designado por los ocho clubes, dijo a EL TIEMPO que la apuesta del bloque no pasa por una votación fracturada:

“Se tiene la confianza en que la Asamblea permita construir puntos de encuentro, definir una metodología de trabajo clara y avanzar hacia consensos que hagan posible un modelo de distribución más equilibrado y sostenible, que fortalezca la competitividad de nuestros clubes y del campeonato y contribuya al crecimiento del fútbol colombiano. Ese es el objetivo que debería unirnos a todos”.

Bonilla insistió en que la expectativa “nunca ha sido llevar esta discusión a una votación dividida”. Añadió que “un cambio de esta naturaleza debe surgir de un consenso lo más amplio posible entre todos los clubes del fútbol profesional colombiano”.

El bloque opositor defiende el reparto igualitario

Alianza Valledupar no ha conseguido ninguna victoria en el primer semestre de 2026 - crédito Richard Dangond/Colprensa
Alianza Valledupar no ha conseguido ninguna victoria en el primer semestre de 2026 - crédito Richard Dangond/Colprensa

Del otro lado se mantiene firme el grupo de clubes que busca conservar el esquema actual y seguir repartiendo el dinero por partes iguales. La voz más visible de esa posición ha sido Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Valledupar.

En declaraciones citadas por El Pilón, Ferreira defendió el criterio vigente y dejó abierta apenas una corrección parcial si crecen los ingresos:

“Creo que hay un derecho adquirido que los equipos tenemos y que es muy difícil perder; no lo vamos a dejar perder. Y si nos llega mucho más dinero, pues puede hacerse una distribución un poco diferente, premiando el rendimiento deportivo”.

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