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Consejo de Estado puso freno al Gobierno Petro: suspendió apartes del decreto que permitía traslados presupuestales por el fenómeno de El Niño

La decisión se produjo al resolver una medida cautelar de urgencia dentro de una demanda de nulidad simple contra el Decreto 802 del 23 de julio de 2026

Consejo de Estado rechaza la suspensión de la resolución del Ministerio de Salud sobre la UPC para 2025 - crédito Colprensa
El alto tribunal consideró de manera preliminar que el Gobierno otorgó facultades para modificar apropiaciones presupuestales reservadas al Congreso de la República - crédito Colprensa
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El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el parágrafo del artículo 4 y el inciso segundo del artículo 5 del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, normas expedidas por el Gobierno nacional para regular las condiciones de traslado de recursos hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el contexto de la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño.

La determinación fue adoptada en el marco de una demanda de nulidad simple presentada contra ese acto administrativo. En la providencia, la alta corporación concedió una medida cautelar de urgencia tras concluir, en un análisis preliminar, que las disposiciones demandadas podrían contrariar el ordenamiento jurídico al permitir modificaciones presupuestales que corresponden exclusivamente al Congreso de la República.

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