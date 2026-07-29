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Jhon Jáder Durán podría ser clave para el Benfica, según el análisis táctico que realiza la prensa de Portugal: “Apostará por él”

Marco Silva contempló al colombiano como punta de área y mover a Vangelis Pavlidis unos metros atrás, con Rafa por la derecha, en un plan pensado para levantar el 2-1 ante St Gallen en la vuelta del jueves

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Jhon Jáder Durán tiene grandes opciones de ser titular en su primer partido oficial con el Benfica por la Europa League - crédito Benfica
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Jhon Jáder Durán aparece como una opción central para el Benfica en el partido del 30 de julio de 2026 ante St. Gallen de Bélgica, un duelo en el que el club portugués necesita remontar el 2-1 de la ida para seguir en la UEFA Europa League y en el que el colombiano todavía espera el certificado de transferencia internacional para poder ser inscrito.

El atacante de 22 años dejó una buena impresión en el amistoso frente a Belenenses, donde marcó y dio una asistencia. Ese rendimiento se produjo en la previa de un encuentro programado para las 2:00 p. m., hora de Colombia, y en un contexto de contrarreloj administrativa para definir si podrá debutar oficialmente.

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La inscripción de Jhon Jáder Durán ante UEFA depende del certificado de transferencia internacional para poder debutar este 30 de julio de 2026-crédito A Bola Portugal
La inscripción de Jhon Jáder Durán ante UEFA depende del certificado de transferencia internacional para poder debutar este 30 de julio de 2026-crédito A Bola Portugal

Según Diario A Bola, el entrenador portugués y comentarista Ricardo Monsanto ve en Durán una pieza capaz de modificar varias estructuras ofensivas del equipo. Su análisis parte de una duda inicial entre el colombiano y Dodi Lukébakio para acompañar o complementar al griego Vangelis Pavlidis, que fue el segundo goleador de la Liga de Portugal la temporada pasada.

“Tengo dudas sobre si poner de inicio a Dodi Lukébakio o a Durán. Si juega Durán, podría hacerlo más por el centro, apareciendo cerca de Pavlidis, intercambiando posiciones con él, y con Kaminski posiblemente en la banda izquierda”, dijo Monsanto al medio portugués.

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Durán aparece como alternativa de área y también como socio de Pavlidis

El atacante Jhon Jáder Durán fue uno de los más destacados en la goleada ante Belenenses -crédito @SLBenfica/X
El atacante Jhon Jáder Durán fue uno de los más destacados en la goleada ante Belenenses -crédito @SLBenfica/X

La lectura del comentarista abre dos caminos para el ataque de Benfica. Uno de ellos ubica a Durán cerca de Pavlidis, con movimientos interiores y permutas constantes para alterar las referencias defensivas del rival.

La otra variante lo instala directamente como ‘9’ de área, la zona en la que, según el análisis citado por la publicación, ha mostrado su mejor rendimiento. En ese esquema, Pavlidis retrasaría unos metros y Rafa ocuparía la banda derecha.

“Por lo que tengo entendido, Marco Silva va a apostar por Durán. Si eso ocurre, podría incluso desplazar a Rafa a la banda derecha, retrasar un poco a Pavlidis y poner a Durán por delante de él. Esa también es una opción”, explicó Monsanto.

El análisis no se limita a una ubicación fija. También contempla una rotación entre el colombiano y el delantero griego en la posición más adelantada, con Rafa por detrás del punta para sostener los intercambios de posición y generar sorpresa ante las marcas rivales.

“Yo pondría a Rafa por detrás del punta, con constantes intercambios de posición entre Durán y el delantero”, añadió el entrenador portugués.

La inscripción ante UEFA define si el colombiano puede debutar a nivel continental

André Silva muestra confianza en Jhon Jáder Durán-crédito imágenes en acción vía Andrew Couldridge/Reuters
André Silva muestra confianza en Jhon Jáder Durán-crédito imágenes en acción vía Andrew Couldridge/Reuters

La posibilidad de que Jhon Jáder Durán juegue su primer partido oficial con el club depende de un trámite pendiente. Benfica aguarda el certificado de transferencia internacional para completar su inscripción ante UEFA de cara al partido de vuelta de la segunda ronda frente a St Gallen.

La expectativa en el club es que el documento llegue en las próximas horas. Si eso ocurre, el delantero quedará habilitado para integrar el equipo en un encuentro que marcará la continuidad o la eliminación del conjunto portugués en la competencia europea.

El colombiano llega a este tramo como una de las figuras del mercado del Benfica. De acuerdo con el texto base, tiene respaldo tanto de la directiva como del cuerpo técnico, que ya expresó públicamente su expectativa sobre el aporte del atacante.

“Durán vino a ayudar”, dijo hace poco en conferencia de prensa Marco Silva.

Agenda del Benfica: estos son sus próximos partidos

Benfica buscará remontar la serie ante el cuadro belga del Unión St. Gilloise-crédito Pedro Nunes/REUTERS
Benfica buscará remontar la serie ante el cuadro belga del Unión St. Gilloise-crédito Pedro Nunes/REUTERS

A continuación, estos son los retos que tendrá Benfica en el cierre de julio

  • 30 de julio de 2026 - Europa League: Benfica vs. St. Gallen (Suiza)
  • 9 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Benfica vs. Académico Viseu
  • 16 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Casa Pía vs. Benfica
  • 23 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Moreirense vs. Benfica
  • 30 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Benfica vs. Estoril

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