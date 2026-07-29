La Dimayor tomó primera decisión sobre los derechos de televisión: qué pasó con la propuesta de los ocho grandes

La Dimayor realizó su asamblea extraordinaria para discutir la propuesta de los ocho grandes para cambiar la distribución de los derechos de televisión - crédito Colprensa

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La Dimayor realizó su asamblea extraordinaria el miércoles 29 de julio, cuando se discutió la negociación por el nuevo contrato de los derechos de televisión del fútbol colombiano para el periodo 2027-2030.

Los clubes tomaron la primera decisión sobre la propuesta de los ocho clubes históricos, quienes asumieron una posición de cambiar la manera como se distribuyen las ganancias o no cederán su imagen para alguna negociación en conjunto, además de las versiones de que crearían una nueva liga.

El tema también provocó una división en el fútbol colombiano por las posturas de ciertos conjuntos, en especial los que hacen parte de la “categoría B”, que reciben menos recursos que el resto, pues no quieren verse afectados por alguna modificación en esa fuente de ingresos porque afectarían sus proyectos deportivos.

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¿Qué se decidió en la asamblea de la Dimayor?

En los días previos a la reunión en Bogotá, hubo mucha tensión entre los clubes por las posiciones a favor y en contra de modificar el esquema de distribución de las ganancias, que actualmente se divide en clubes categoría A (con tres años o más de manera consecutiva en primera división en su historia) y “B” que reciben menos dinero que el resto de escuadras.

La Dimayor informó que se analizarán todas las propuestas por los derechos de televisión, luego de que los presidentes de los 36 conjuntos profesionales presentarán las ofertas, sus ventajas y cómo beneficiarían a todos, pues la negociación incluye a todas las escuadras y campeonatos.

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No hubo acuerdo entre los clubes para el cambio en la distribución de los derechos de televisión, hasta la elección de un oferente - crédito Dimayor

“Como resultado de la discusión, se acordó que la revisión del esquema de distribución de los ingresos se desarrollará de manera conjunta con los 36 clubes afiliados, una vez concluya el proceso de evaluación de las ofertas presentadas para la asignación de los derechos audiovisuales”, dijo la entidad en un comunicado.

De esta manera, la propuesta del grupo de ocho clubes grandes quedó en suspenso, pues solo se tomará una decisión de fondo hasta conocer a todos los oferentes y la votación en una nueva asamblea, con fecha por definir, y se elija a la organización que asumirá las transmisiones de los partidos.

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Se espera fecha para la nueva asamblea de la Dimayor sobre los derechos de televisión para el periodo 2027-2030 - crédito Colprensa

Cabe recordar que, en la actualidad, el canal deportivo Win Sports cuenta con los derechos exclusivos de televisión para todos los campeonatos profesionales, a excepción de la Liga Femenina porque es compartida con Inravisión, y tendría la prioridad de presentar la primera oferta.

La propuesta del “G8″

La razón de la reunión se dio por el comunicado en conjunto de Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional, Medellín, América, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla y Once Caldas, publicado el 22 de julio y en el que solicitaron que se cambie la repartición del dinero por los derechos de televisión o no cederán su imagen para esas negociaciones.

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Joe Bonilla, abogado que representa al grupo de los ocho históricos, afirmó en rueda de prensa que la propuesta es dividir las ganancias en dos partes: una se repartirá en partes iguales con los 36 clubes, y la otra mitad se usará para premiar a los conjuntos por su rendimiento, audiencia y campaña en los distintos campeonatos.

El "G8" quiere cambiar el reparto de los derechos de TV en el fútbol colombiano. La propuesta plantea que una parte del dinero siga siendo igual para todos los clubes y la otra se distribuya según el rendimiento deportivo y la audiencia que genere cada equipo. La Dimayor debatirá esta iniciativa el próximo 29 de julio.

Sumado a eso, los clubes, según el abogado, dejaron claro que no boicotearán ni detendrán el campeonato del segundo semestre de 2026, el cual arrancó el viernes 24 de julio, así como tampoco la Copa Colombia y el objetivo es llegar a un concenso con el resto de escuadras.

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Hasta el momento, solo se sabe que Alianza dijo publicamente que no está de acuerdo en cambiar la distribución, al igual que otras escuadras que no son categoría A y son Llaneros, Bogotá FC, Tigres, Atlético de Cali, Boca Juniors de Cali, Real Cundinamarca, Real Santander y el Barranquilla.