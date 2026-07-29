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La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca suspenderá temporalmente trámites y pago de comparendos en diez sedes por tres días

La entidad departamental interrumpirá gestiones presenciales y virtuales durante el fin de semana para cambiar su sistema

La suspensión en la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca responde a la migración de información hacia una nueva plataforma tecnológica - crédito Gobernación de Cundinamarca
La suspensión en la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca responde a la migración de información hacia una nueva plataforma tecnológica - crédito Gobernación de Cundinamarca
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La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca anunció la suspensión temporal de la atención de trámites y comparendos en sus diez sedes operativas desde la 1:00 p. m. del viernes 31 de julio hasta las 7:30 a. m. del lunes 3 de agosto.

La medida, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, responde a la migración de información a una nueva plataforma tecnológica, que busca modernizar la gestión y mejorar la experiencia de los usuarios.

La atención al público el viernes 31 de julio se prestará en jornada continua, desde las 7:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. A partir de ese momento, se iniciarán las labores técnicas necesarias para trasladar los datos a la nueva infraestructura digital. Los servicios, incluidos trámites presenciales y gestión de comparendos, permanecerán inactivos durante el fin de semana, reanudándose el lunes 3 de agosto en el horario habitual de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

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La nueva plataforma de tránsito en Cundinamarca permitirá virtualizar 52 trámites, optimizar comparendos y reducir tiempos de espera - crédito Gobernación de Cundinamarca
La nueva plataforma de tránsito en Cundinamarca permitirá virtualizar 52 trámites, optimizar comparendos y reducir tiempos de espera - crédito Gobernación de Cundinamarca

Modernización tecnológica y beneficios para los usuarios

La nueva plataforma permitirá ampliar la virtualización de 52 trámites de tránsito, optimizar el proceso contravencional y ofrecer una atención más ágil y accesible para la ciudadanía. Según la información proporcionada, la actualización facilitará la gestión de trámites virtuales y reducirá los tiempos de espera en todas las sedes del departamento.

Durante el periodo de migración tecnológica, los usuarios de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca no podrán realizar trámites relacionados con tránsito ni resolver comparendos en ninguna de las sedes. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que tengan gestiones pendientes realizarlas antes del viernes 31 de julio a la 1:00 p. m. o planificarlas para después del lunes 3 de agosto, a fin de evitar contratiempos derivados de la suspensión temporal de los servicios.

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El proceso de migración de datos es parte de una estrategia orientada a fortalecer la virtualización y mejorar la prestación de los servicios públicos en el área de movilidad. La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que la actualización tecnológica está dirigida a ofrecer mayor eficiencia, seguridad y comodidad en la atención.

La atención al público del viernes 31 de julio funcionará de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., y los servicios se reanudarán el lunes 3 de agosto a las 7:30 a. m. - crédito Gobernación de Cundinamarca
La atención al público del viernes 31 de julio funcionará de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., y los servicios se reanudarán el lunes 3 de agosto a las 7:30 a. m. - crédito Gobernación de Cundinamarca

Recomendaciones ante la suspensión temporal

La Secretaría de Movilidad aconsejó a los usuarios organizar con antelación cualquier gestión que deba realizarse durante los primeros días de agosto, ya sea presencial o virtual, para evitar inconvenientes. Se insiste en la importancia de consultar los canales oficiales de la entidad para programar citas, verificar el estado de los trámites y obtener información sobre la reanudación de las actividades.

La suspensión temporal de la atención incluye la recepción y resolución de comparendos, expedición de licencias, traspasos de vehículos, matrículas, cancelaciones, revisión de documentos y otros trámites relacionados. El personal de las sedes estará enfocado en completar el proceso técnico de migración durante el periodo mencionado, con el objetivo de garantizar una transición segura hacia la nueva plataforma.

Incentivo tributario para propietarios de vehículos

Paralelamente, la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca invitó a los propietarios de vehículos matriculados en el departamento a aprovechar el último descuento del cinco por ciento (5%) por pronto pago del impuesto sobre vehículos automotores correspondiente a la vigencia 2026. Este beneficio estará disponible hasta el 31 de julio.

La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca mantendrá hasta el 31 de julio el descuento del 5 % por pronto pago del impuesto sobre vehículos automotores 2026 - crédito Gobernación de Cundinamarca
La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca mantendrá hasta el 31 de julio el descuento del 5 % por pronto pago del impuesto sobre vehículos automotores 2026 - crédito Gobernación de Cundinamarca

El pago oportuno de este tributo contribuye al desarrollo de Cundinamarca, ya que los recursos recaudados permiten financiar programas y proyectos en salud, educación, infraestructura, movilidad y desarrollo social. La administración departamental resaltó que cumplir con esta obligación tiene un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes.

La Secretaría de Hacienda recordó que el trámite debe realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Cundinamarca, ingresando al portal www.cundinamarca.gov.co, para evitar fraudes y asegurar un proceso transparente y seguro. Los contribuyentes que aún no han efectuado el pago pueden aprovechar este beneficio antes de que venza el plazo establecido.

La Administración departamental enfatizó que todos los trámites y pagos deben gestionarse únicamente a través de las plataformas oficiales, para prevenir posibles estafas o pérdidas de información. Se recomienda a los usuarios no entregar datos personales ni realizar pagos en sitios no autorizados, y mantenerse informados mediante los comunicados de la Gobernación de Cundinamarca.

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