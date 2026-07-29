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Carlos Motoa le salió al paso a polémica por la elección de la presidencia de la Comisión Sexta de la Cámara, tras la postulación de Nataly Vélez

En medio de informaciones sobre un supuesto apoyo de sectores del petrismo a su llegada a esta dignidad, el exsenador y directivo del partido Cambio Radical defendió su decisión como un acto de cumplimiento institucional y respeto a los pactos interpartidistas

Carlos Fernando Motoa - Nataly Vélez
Carlos Fernando Motoa, dirigente de Cambio Radical, habló del caso de la representante Nataly Vélez, que aspira a la presidencia de la Comisión Sexta de la Cámara - crédito suministrada a Infobae Colombia
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En lo que sería un capítulo del fuerte pulso político que se vive en los primeros días de la nueva legislatura, el exsenador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa se refirió el miércoles 29 de julio a la elección de la presidencia de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, en la que su colectividad postuló a la antioqueña Nataly Vélez.

Motoa, que culminó su etapa como legislador tras más de 16 años, defendió la candidatura de Vélez en medio de la discusión al interior de la célula legislativa sobre los equilibrios de poder en el cuatrienio. Y de lo que, según versiones periodísticas, sería la mediación de sectores afines al exalcalde de Medellín y superintendente de Salud Daniel Quintero Calle, en favor de la congresista; pese a que se negó tal injerencia en este crucial proceso.

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Carlos Fernando Motoa sobre la candidatura de Nataly Vélez
En su perfil de X, el exsenador Carlos Fernando Motoa se refirió sobre la candidatura de Nataly Vélez para la presidencia de la Comisión Sexta de la Cámara - crédito @motoasenador/X

Polémica por supuestas gestiones del petrismo para la elección de Nataly Vélez como presidenta la Comisión Sexta de la Cámara

La controversia estalló cuando el periodista Ricardo Ospina cuestionó en sus redes sociales si existían presiones del Gobierno nacional para favorecer la elección de Vélez. Frente a estas inquietudes, Motoa, directivo de Cambio Radical, defendió la postulación y pidió a los demás partidos cumplir los acuerdos políticos previos. “La palabra dada importa, mucho más en democracia”, expresó el excongresista vallecaucano, que respaldó la llegada de Vélez.

A su vez, en respuesta a los señalamientos de interferencia del Ejecutivo, la colectividad señaló que la decisión fue producto de una reunión interna de bancada y no de presiones externas; y aseguró que la elección de la presidencia se hará “en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley”. A su vez, la colectividad enfatizó que la agenda legislativa contará con garantías para todas las bancadas, incluidas las provenientes del ala opositora.

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Cambio Radical se pronunció sobre la candidatura de Nataly Vélez en la Comisión Sexta de Cámara
En sus canales oficiales, Cambio Radical se pronunció sobre la candidatura de Nataly Vélez para la presidencia de la Comisión Sexta de la Cámara - crédito suministrado a Infobae Colombia

Un aspecto relevante en este pulso de poder por la presidencia de la comisión, que aborda temas sobre transporte y comunicaciones, educación y cultura, y servicios públicos es que, de parte del partido Liberal, y en especial el exsenador Simón Gaviria, habría interés en influir en la mesa directiva. Por su parte, en el caso de Quintero, se ha mencionado de presuntas gestiones para que sea Vélez la elegida y también buscar la secretaría de la comisión.

¿Quién es Nataly Vélez y por qué su nombre ha desatado revuelo?

La figura de Vélez no ha sido ajena a las controversias. Durante su campaña al Congreso, promovió en alianza con el abogado Abelardo de la Espriella, que hoy es el presidente electo de la República, la instauración de la pena de muerte para violadores de menores, siendo esta una propuesta que desató críticas por lo que sería, según críticos, su inviabilidad constitucional y por el uso de estrategias consideradas como populismo punitivo.

Abelardo de la Espriella - Nataly Vélez
La representante a la Cámara Nataly Vélez apoyó la candidatura del hoy presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito @NatalyVelez/Instagram

A su vez, durante su paso por el Concejo de Medellín, la hoy representante a la Cámara fue acusada de favorecer indirectamente al “quinterismo” tras una votación que quebró la disciplina de su partido de entonces, Centro Democrático. El hecho le valió el rechazo de la dirigencia uribista, que la señaló como “traidora”, motivo por el cual abandonó la colectividad y encontró cabida en Cambio Radical, en un episodio que no pasó desapercibido.

En su defensa, Vélez negó haber pactado con Quintero y defendió su independencia de criterio, en un caso en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras las determinaciones que había tomado el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, concluyó que la actual congresista fue víctima de violencia política de género por parte de su antiguo partido, tras los incidentes de 2021. Un fallo que la libró de las sanciones del Centro Democrático.

En relación con Quintero, la mujer ha endurecido su discurso contra el exalcalde y hoy superintendente, al sostener que “Daniel Quintero le hizo mucho daño a Medellín”. En ese orden de ideas, la definición sobre la presidencia de la Comisión Sexta de la Cámara aún está pendiente, aunque se espera que se tomen pronto decisiones clave que podrían redefinir los acuerdos en la corporación, pese a que Motoa hizo un claro llamado a respetar los acuerdos.

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