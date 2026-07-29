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Posesión de Abelardo de la Espriella afectaría al América y al Deportivo Cali en la Liga BetPlay: esta es la razón

La posibilidad de que el presidente electo asuma el poder en la capital del Valle del Cauca también sería perjudicial para Dimayor

Posesión de Abelardo de la Espriella dejaría sin partido al América de Cali y Deportivo Cali
América de Cali y Deportivo Cali se verían obligados a aplazar sus partidos por la posible posesión de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia se tomó los primeros días de debate no solo en el Congreso, sino en todo el territorio nacional sobre las razones a favor y en contra de la decisión, que sería la primera vez en décadas que se realiza el evento afuera de Bogotá.

En caso de que la ceremonia se realice en Cali, América y Deportivo Cali serían los primeros afectados, en medio del inicio de la Liga BetPlay 2026-II y con la pelea por la Copa Colombia, además de que la Dimayor pasa por algunos líos por el poco espacio en el calendario.

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Mientras tanto, falta porque se confirme la decisión del Congreso para que se traslade a esa ciudad para el evento el 7 de agosto, en medio de las críticas de la oposición y el Gobierno de Gustavo Petro por el gasto.

Posesión apartaría al América y Deportivo Cali

Mientras se anuncia oficialmente el lugar de la toma de posesión, pese a que toma fuerza Cali, las autoridades se alistan para el evento y en la capital vallecaucana quieren adecuar todo para recibir al presidente electo, el Congreso e invitados internacionales, uno de ellos será Javier Milei, mandatario de Argentina.

Se conoció que los partidos del América y Deportivo Cali en la Liga BetPlay serían aplazados por la posesión de Abelardo de la Espriella, debido a cuestiones de seguridad que no permitirían la realización de los compromisos, pese a que son en días distintos al viernes 7 de agosto.

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa
América de Cali no podría jugar su partido contra Atlético Nacional el sábado 8 de agosto - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La información fue entregada por el periodista Harold Caicedo, del medio Zona Libre de HUmo, el miércoles 29 de julio, cuando mencionó que el principal problema para los encuentros del jueves 6 en Palmaseca y el sábado 8 en el Pascual Guerrero es la falta de pie de fuerza.

La Policía Nacional le ha pedido a la Dimayor que no se jueguen los partidos de la semana de la posesión presidencial en Cali por temas de seguridad, tanto para América de Cali vs. Atlético Nacional y Deportivo Cali vs. Águilas Doradas”, fueron las palabras del comunicador en su cuenta de X.

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Los partidos del América y Deportivo Cali, de la fecha 3 de la Liga BetPlay, serían aplazados por falta de seguridad por la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @ZonaLibreDeHumo/X

De esta manera, queda por saber si la Dimayor reprograma los encuentros en el segundo semestre, en especial porque uno de ellos era nada menos que un clásico del fútbol colombiano y una oportunidad para el cuadro rojo de recibir una buena cantidad de dinero por boletería.

Medidas de seguridad

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, afirmó que una de las medidas de seguridad para la posesión de Abelardo de la Espriella es que “no se puede volar ningún dron ni en Cali ni en los municipios vecinos, ni en Palmira, ni en Florida, ni en Pradera, ni en Candelaria, ni en Jamundí”.

Realizamos el primer consejo de seguridad para poder tener toda la tranquilidad de los vallecaucanos y, por supuesto, del señor presidente electo y toda su comitiva por la posesión que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cali”, afirmó la mandataria, citada por El Tiempo.

La ceremonia de investidura de Abelardo De La Espriella se realizará en la Arena USC ante el Congreso de la República si el Congreso avala el traslado a Cali - crédito Francisco Cuartas/Google Maps
La ceremonia de investidura de Abelardo De La Espriella se realizará en la Arena USC, si el Congreso avala el traslado a Cali - crédito Francisco Cuartas/Google Maps

“En este consejo de seguridad se han decidido todos los corredores de seguridad para el blindaje que Cali debe tener, pero no solamente en Cali, también en las ciudades circunvecinas, también en el aeropuerto, también en los municipios de Jamundí, Palmira, Candelaria y Florida. Son muy importantes estos corredores para que estemos muy seguros y que Cali no tenga ningún problema”, dijo.

Toro añadió que “por parte de la Fuerza Aérea se va a dar la orden desde el día de hoy de que no se puede volar ningún dron (...). queremos dar una recompensa entre el municipio de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca de hasta 500 millones de pesos a quien nos dé información anticipada de cualquier duda sobre algún carro, sobre armas, algún dron que ustedes vean que está en cualquiera de estos lugares, tanto en Cali como cualquiera de estos municipios. Así que esas decisiones que hemos tomado en el día de hoy van precisamente orientadas a preservar la seguridad".

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