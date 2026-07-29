Abogado de Petro publicó el escrito de acusación contra el líder sindical Wilson Devia por presuntos delitos contra la administración pública

Carranza aseguró que frente al caso de Wilson Davia, “la lucha contra la corrupción no puede hacer excepciones" - crédito X

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El abogado Alejandro Carranza, que actúa como defensor del presidente Gustavo Petro, respondió a través de su cuenta de X a los cuestionamientos formulados por Wilson Javier Devia Pérez, abogado y presidente del Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección y las uniones temporales (UT-UNP), quien le solicitó responder si su esposa litigó en procesos judiciales después de haber sido nombrada como servidora pública en la Aeronáutica Civil.

La controversia surgió luego de que Devia publicara un mensaje en el que afirmó: “por favor solo conteste si su esposa después de recibir el nombramiento en la Aerocivil litigó en algún proceso? Sea honesto y con contundencia y verdad responda…. Pues en la Rama Judicial figuran fechas donde estaba litigando siendo servidora pública. Aquí atentos a su respuesta. Pues como habla de legalidad esperamos asuma la postura”.

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En respuesta al mensaje de Devia, Alejandro Carranza rechazó las afirmaciones sobre su esposa y aseguró que esta dejó de litigar al asumir funciones como servidora pública. “Respuesta categórica a su pregunta señor Devia. Es evidente que no, mi esposa no litiga desde que se posesión o como servidora pública, mi amada esposa, no se compara con usted, el servidor público problemático que desafía la confianza pública y se encuentra constantemente bajo investigación”.

Posteriormente añadió: “A veces, a la gente que no le gusta el caldo se le dan dos tazas y entonces, ¿Adivinen qué? Sí señores, ya tengo su acusación, la cual publicó en este momento con mi análisis jurídico al respecto”.

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Alejandro Carranza rechazó las afirmaciones sobre su esposa y aseguró que esta dejó de litigar al asumir funciones como servidora pública - crédito @HombreJurista/X

Carranza acompañó su publicación con el escrito de acusación formulado por la Fiscalía General de la Nación y sostuvo que el caso cobra especial relevancia por tratarse de un dirigente sindical.

“La corrupción que cometiera un servidor público siempre es grave. Pero cuando quien aparece acusado es, además, un dirigente sindical de la @utunp_nacional el posible daño institucional adquiere una dimensión aún mayor”, señaló el jurista en su cuenta de X.

También manifestó que el sindicalismo tiene como finalidad la defensa de los trabajadores y la vigilancia sobre la transparencia en la administración pública, por lo que consideró preocupantes las conductas atribuidas al dirigente.

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Carranza afirmó igualmente: “Según el escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que el acusado Wilson Devia, habría utilizado su posición funcional para ofrecer y desviar esquemas de protección a cambio de pagos periódicos, afectando recursos destinados a personas cuya vida dependía precisamente de esas medidas”.

Al finalizar su publicación sostuvo: “La lucha contra la corrupción no puede hacer excepciones. Debe alcanzar por igual a funcionarios, políticos, empresarios y dirigentes sindicales. Precisamente porque el liderazgo implica una responsabilidad ética superior, porque déjeme afirmar algo que no es popular pero es una verdad desde la filosofía del derecho: el derecho y la ética tienen una relación íntima con la integridad del ser, como la tienen el líder sindical con la responsabilidad moral de su sindicato”.

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Qué contiene el escrito de acusación divulgado

El documento publicado por Carranza corresponde a un escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal seguido contra Wilson Javier Devia Pérez, en el que se le acusa por los delitos de abuso de función pública, concusión y peculado por uso.

La acusación sostiene que Devia laboró en la UNP desde enero de 2012 y que entre 2013 y 2014 desempeñó funciones como coordinador del grupo de seguimiento a medidas de protección, cargo desde el cual participaba en la valoración del riesgo y en la implementación de esquemas de protección para personas beneficiarias del programa estatal.

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Según el escrito de la Fiscalía, durante ese período el acusado habría aprovechado sus funciones para, presuntamente, cobrar dinero relacionado con la asignación y mantenimiento de esquemas de protección vinculados a contratos de arrendamiento de vehículos destinados al programa de la UNP.

El documento también describe otro episodio ocurrido en 2019. De acuerdo con la acusación, Devia habría ofrecido un esquema de protección a Manuel Castañeda a cambio de un pago inicial de 200 millones de pesos y, posteriormente, de siete millones de pesos mensuales. La Fiscalía sostiene que el esquema habría sido implementado utilizando recursos asignados a otro beneficiario del programa de protección.

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En el mismo escrito se relacionan los elementos materiales probatorios y testimonios que la Fiscalía anunció para sustentar la acusación durante el juicio - crédito Colprensa

La acusación agrega que los recursos presuntamente obtenidos por esas conductas habrían sido recibidos mediante consignaciones realizadas conforme a instrucciones del acusado.

En el mismo escrito se relacionan los elementos materiales probatorios y testimonios que la Fiscalía anunció para sustentar la acusación durante el juicio, entre ellos entrevistas, documentos oficiales de la UNP, grabaciones de conversaciones, resoluciones administrativas, actas de entrega de vehículos, certificaciones laborales y el interrogatorio rendido por el propio Wilson Devia dentro de la investigación.