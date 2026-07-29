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Ministro de Trabajo salió en defensa de Gustavo Petro ante la denuncia de Angie Rodríguez: calificó las acusaciones de “infamia”

Antonio Sanguino desestimó las acusaciones de la gerente del Fondo Adaptación y reiteró su apoyo al mandatario, mientras el caso gira en torno al manejo de los recursos públicos por parte de la actual administración

- crédito Ovidio González/Presidencia
Antonio Sanguino expresó su respaldo al presidente Gustavo Petro y cuestionó las acciones legales emprendidas por la gerente del Fondo Adaptación - crédito Ovidio González/Presidencia
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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó de “infamia” la denuncia penal y disciplinaria presentada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, en contra del presidente Gustavo Petro.

La funcionaria acudió a las instancias judiciales acompañada por su abogado, el exmagistrado Wilson Ruiz, con el fin de pedir que se investigue al mandatario por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, por los presuntos delitos de peculado por aplicación oficial diferente, constreñimiento ilegal, tráfico de influencias, injuria y calumnia.

Frente a esto, desde la red social X, el titular de la cartera laboral rechazó de manera categórica las acciones legales emprendidas por la alta funcionaria y mostró su respaldo al jefe de Estado: “Ante semejante infamia que merece el absoluto repudio del mundo progresista, toda mi solidaridad, reconocimiento y respaldo al Presidente @petrogustavo”.

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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, rechazó la denuncia presentada por Angie Rodríguez contra el presidente Gustavo Petro - crédito @AntonioSanguino/X
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, rechazó la denuncia presentada por Angie Rodríguez contra el presidente Gustavo Petro - crédito @AntonioSanguino/X

Desde su llegada al Gobierno de Gustavo Petro, en febrero de 2025, como reemplazo de Gloria Inés Ramírez, Antonio Sanguino mantiene una postura de respaldo a la administración nacional, al presidente y a su gestión. Por eso, desestimó las denuncias formuladas por la funcionaria, que también se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante el actual mandato.

Esta es la ruptura de Angie Rodríguez con el presidente Gustavo Petro

El documento radicado ante el Congreso de la República señala la presunta comisión de delitos como peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias de servidor público, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia.

Asimismo, el equipo legal de la gerente anunció la radicación de acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación por supuestas amenazas que involucrarían a integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

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De forma paralela, la representación de Rodríguez solicitó formalmente la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República para ejercer vigilancia sobre el manejo de los fondos públicos. En sus declaraciones públicas, la funcionaria y su apoderado calificaron como una bajeza la publicación de datos procedentes de la historia clínica de la gerenta por parte del mandatario.

Angie Rodríguez relató cómo su vida cambió tras ser llamada por el presidente Gustavo Petro - crédito @DapreCol/X
La controversia aumentó después de que el presidente Gustavo Petro publicara en redes sociales información relacionada con una incapacidad médica de Angie Rodríguez - crédito @DapreCol/X

El origen de la controversia responde a la solicitud pública del jefe de Estado al ministro de Hacienda, Germán Ávila, con el fin de declarar insubsistente a la funcionaria; el pedido se produjo luego de que Rodríguez denunciara inconsistencias en el manejo del presupuesto oficial durante una entrevista concedida a Noticias RCN.

En respuesta a las declaraciones de la gerenta, el presidente Petro emitió un pronunciamiento en X sobre el desempeño de Rodríguez y la razón de su decisión: “Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que, buscando desacreditarme, llega hasta manipular a una paciente psiquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia, pero no investiga".

Junto con este mensaje, el presidente compartió la incapacidad médica de Angie Rodríguez por motivos psiquiátricos. Según el documento, la funcionaria llevaba varios meses apartada de sus labores debido a su estado de salud mental. Precisamente este hecho fue cuestionado por Petro, que puso en duda la rapidez con la que, según él, se habría recuperado.

Gustavo Petro pidió el retiro inmediato de Rodríguez del Fondo de Adaptación por gestión cuestionada - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro pidió el retiro inmediato de Rodríguez del Fondo de Adaptación por gestión cuestionada - crédito @petrogustavo/X

Y es que el punto central de la disputa presupuestal corresponde a la orden del Gobierno nacional para trasladar más de $1,2 billones del Fondo Adaptación hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), debido a la emergencia por el fenómeno de El Niño.

A partir de esta decisión, Angie Rodríguez sostuvo ante los medios que dichos recursos estaban comprometidos en obras de regulación de inundaciones en La Mojana programadas hasta 2029: “Para mí, hay una presunta desviación de poder, una presunta falsa motivación y una expedición irregular”.

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