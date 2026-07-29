A 25 años del título de la selección Colombia en la Copa América 2001: del trauma a la gloria

La selección Colombia ganó la Copa América 2001 como local, con seis victorias y la valla invicta. Es el único título de su historia en mayores - crédito Colprensa

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25 años después, el arco de Colombia sigue en cero. Así lo guarda la memoria del fútbol suramericano al recordar a la selección Colombia que disputó la Copa América 2001 en su propio territorio. No recibió un solo gol en seis partidos, ganó todos sus encuentros y levantó el único título de su historia a la fecha, el 29 de julio de 2001 en el estadio El Campín de Bogotá.

Organizar el certamen era, en sí mismo, un hito para Colombia. Era la primera vez que el país albergaba un torneo mayor de selecciones desde la fallida asignación del Mundial de 1986, que terminó en manos de México. Para la candidatura de 2001, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tomó como aval la experiencia del país como sede del Sudamericano Sub-20 en 1964 y 1987, y utilizó las ediciones de ese mismo torneo en 1992 y el Sudamericano Sub-17 de 1993 como pruebas para completar la infraestructura de las sedes elegidas: Barranquilla, Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia y Bogotá.

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Francisco Maturana armó la selección Colombia para la Copa América 2001 con una base de jugadores locales y referentes a nivel internacional como Iván Ramiro Córdoba y Óscar Córdoba - crédito Colprensa

Todo parecía encaminado cuando, en enero de 2001, se realizó el sorteo en el Centro de Convenciones Corferias de Bogotá y Colombia conoció a sus rivales de grupo: Chile, Ecuador y Venezuela. El técnico Francisco Maturana, que había asumido el cargo tras la salida de Luis Augusto García en medio de unas eliminatorias irregulares, concentró al equipo en Pereira con una nómina construida en buena parte con futbolistas de clubes locales y algunos referentes en el exterior.

Los más destacados en esa línea eran el defensor Iván Ramiro Córdoba, del Inter de Milán, Mario Alberto Yepes de River Plate, Gerardo Bedoya de Racing de Avellaneda, y el portero Óscar Córdoba, una de las figuras del Boca Juniors multicampeón de América.

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Sin embargo, el recrudecimiento del conflicto armado interno puso en riesgo la realización del torneo. El Gobierno del presidente Andrés Pastrana mantenía conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero las acciones del grupo armado se intensificaron en el primer semestre del año con secuestros y retenes ilegales.

Hernán Mejía Campuzano (izquierda), directivo del fútbol colombiano y miembro del comité organizador de la Copa America 2001, fue secuestrado por las Farc semanas antes de su inauguración. Tras su liberación, intercedió ante el presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz (derecha) para que Colombia retuviera la sede del torneo - crédito AFP

El punto de quiebre llegó el 25 de junio, cuando el grupo guerrillero secuestró a Hernán Mejía Campuzano en un retén en la vía entre Pereira y Quibdó, lo que derivó en la suspensión inmediata de la candidatura colombiana.

El entonces presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, convocó una reunión extraordinaria en Buenos Aires, donde Brasil presentó su candidatura para asumir la sede y se barajó incluso aplazar el torneo para 2002. Esa opción fue descartada por Traffic, la empresa dueña de los derechos de televisión, que amenazó con demandas si el certamen se postergaba, debido a que eso podría generar un conflicto de calendarios con el Mundial de Corea y Japón.

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Horas antes de la reunión, Mejía Campuzano fue liberado y viajó con la delegación liderada por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Álvaro Fina, para mediar ante las federaciones. Pastrana, que había afirmado públicamente que “quitarle a Colombia la Copa es el peor de los atentados”, adelantó gestiones diplomáticas para preservar la sede. Pese a la oposición de Argentina y Brasil, la Conmebol ratificó a Colombia como sede y la realización del certamen en las fechas previstas.

Las consecuencias de la crisis se sintieron en la conformación del torneo. Argentina anunció su retiro tras denunciar amenazas de muerte recibidas días antes de la inauguración. Canadá también declinó su participación, en parte por la situación de seguridad y en parte porque, al no aplazarse el torneo, decidió no llamar a sus titulares. Sus lugares fueron ocupados por Honduras y Costa Rica, convocadas de último momento. Brasil, por su parte, sí participó pero sin sus figuras principales.

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El camino a la final

La Conmebol ratificó a Colombia como sede de la Copa América 2001, superó la fase de grupos en Baranquilla y jugó las rondas de eliminación en Armenia y Manizales antes de disputar la final en Bogotá - crédito Colprensa

Fue así como, con protocolos de seguridad estrictos y estadios llenos de aficionados colombianos determinados a compensar con entusiasmo la mala reputación internacional del país en ese periodo por la intensidad del conflicto interno, el torneo arrancó el 11 de julio en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Colombia debutó ante Venezuela con 60.000 espectadores en las tribunas. Freddy Grisales abrió el marcador al minuto 15 y, tras la expulsión del venezolano José Vallenilla, Víctor Hugo Aristizábal amplió la ventaja al 59′ desde el punto penal. El equipo vinotinto no generó peligro real sobre el arco de Córdoba, y Colombia salió del debut con la portería intacta.

Tres días después, también en Barranquilla, el rival fue Ecuador, uno de los más fuertes de la Conmebol en ese tiempo. El arquero José Francisco Cevallos contuvo varias llegadas colombianas en el primer tiempo, pero al minuto 29 Aristizábal recibió un pase tras un desborde de Jersson González por la banda derecha y definió para el 1-0. Ante 59.113 espectadores, Colombia sumó su segunda victoria y aseguró su lugar en los cuartos de final.

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El cierre del Grupo A, el 17 de julio, deparó el partido más exigente de la fase inicial ante Chile. El cuadro austral presionó durante los 90 minutos, incluso cuando Aristizábal abrió el marcador de penalti al minuto 10. Los de Maturana resistieron hasta que Eudalio Arriaga sentenció al 92′ para el 2-0 final. Colombia terminó primera del grupo con nueve puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra, siendo el único equipo del torneo en avanzar con puntaje perfecto.

El 23 de julio llegaron los cuartos de final ante Perú, que había clasificado como el mejor tercero del certamen. El partido disputado en el estadio Centenario de Armenia, se decidió en el segundo tiempo: Aristizábal anotó al 50′ y al 69′, y Giovanni Hernández marcó al 66′. El 3-0 fue el resultado más abultado de la campaña y dejó a Colombia en semifinales.

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El 26 de julio, en semifinales, el rival fue Honduras, que venía de dar la sorpresa eliminando a Brasil en la ronda anterior. Gerardo Bedoya adelantó a Colombia a los seis minutos y Aristizábal cerró el marcador al 63′ con su sexto gol de la campaña, convirtiéndose en el máximo goleador y en la carta de la victoria para la gran final.

La final ante México

Colombia se midió ante México en la final de la Copa América 2001 en el estadio El Campínd e Bogotá, el 29 de julio de 2001 - crédito Mexsport

El 29 de julio de 2001, el Estadio El Campín de Bogotá se llenó con 50.699 espectadores para la final entre Colombia y México, dirigido por Javier Aguirre. Maturana alineó a Óscar Córdoba en el arco; Iván Ramiro Córdoba como capitán junto a Mario Alberto Yepes, Iván López y Gerardo Bedoya en defensa; Freddy “Totono” Grisales, Fabián Vargas, Juan Carlos Ramírez y Giovanni Hernández en la zona de volantes; y Elkin Murillo junto a Víctor Aristizábal en ataque. El árbitro fue el paraguayo Ubaldo Aquino.

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El primer tiempo fue parejo. Aristizábal salió lesionado al minuto 31 y lo reemplazó Jairo “El Tigre” Castillo. México tuvo sus opciones, pero Óscar Córdoba mantuvo el arco en cada incursión del Tri. Además, el entrenador mexicano Javier Aguirre se fue expulsado en el primer tiempo por protestar de forma airada las decisiones de Aquino.

Tratándose de dos esquemas de juego muy cerrados, sin mucho espacio para generar peligro, la mejor carta para ambos seleccionados era la pelota quieta. Y fue así como Colombia descifró el camino a la victoria.

Al minuto 65 Giovanni Hernández es derribado en el costado derecho y Aquino da tiro libre para Colombia. Iván López asumió el cobro e hizo la seña de que el balón iba a ir entre el primer palo y el punto penal. “Esa pelota quieta se trabajó más o menos mes y medio”, relató el central bogotano en 2024, a Infobae Colombia.

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Iván López asistió a Iván Ramiro Córdoba en el tanto que le dio el único título a Colombia en la Copa América 2001 - crédito Javier García/Infobae

“Freddy Grisales y yo éramos los encargados de cobrar esas pelotas quietas. Durante ese primer tiempo Freddy cobró bastantes pero no hubo nada muy cercano para anotar. ‘Pacho’ Maturana salió a la raya y dio la orden de que cambiáramos. En la charla técnica decía que en partidos como estos la pelota quieta podía marcar la diferencia. Cobré, hicimos gol, y descansamos por la presión que teníamos”, relató.

El de Independiente Santa Fe cobró el tiro libre en dirección al punto penal. Allí, Iván Ramiro Córdoba le ganó el salto y el espacio a Jared Borgetti y cabeceó al vertical derecho del arquero Óscar “Conejo” Pérez, que no pudo reaccionar.

El balón terminó en el fondo de la red y sirvió para decretar el 1-0, desatando la locura en las tribunas de El Campín y en todos los rincones del país. El de Córdoba fue el único gol del partido y el de la consagración de la Tricolor por primera vez en su historia en un torneo de mayores.

El gol de Iván Ramiro Córdoba ante México marcó la culminación de un torneo marcado por los problemas de seguridad que estuvieron a punto de hacerle perder la sede de la Copa América a Colombia en 2001 - crédito AFP

Los mexicanos intentaron reaccionar, pero la zaga colombiana no cedió. Juan Pablo Rodríguez vio la tarjeta roja al 79′ y el capitán Gerardo Torrado fue expulsado al 90′, con México ya sin opciones reales de empatar.

Colombia terminó el torneo con 11 goles a favor y ninguno en contra en seis partidos, una estadística que la convirtió en el primer seleccionado en ganar la Copa América sin recibir un gol en toda la competencia. Aristizábal fue el goleador del certamen con seis tantos, Óscar Córdoba recibió el galardón al mejor portero de la competencia.