Almacenes y supermercados de Colombia se oponen al trabajo en casa que propone el Gobierno Petro: “Traslada el consumo hacia los hogares”

El trabajo en casa tomó fuerza con la pandemia del covid-19 - crédito Agencia Andina

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El Gobierno de Gustavo Petro planteó una medida de seguridad energética y teletrabajo ante el mantenimiento programado de la regasificadora SPEC en Cartagena y los riesgos asociados a la sequía generada por el fenómeno de El Niño, pero el anuncio abrió de inmediato un choque con gremios empresariales y generadores.

La propuesta busca que los Ministerios del Trabajo y de Educación evalúen, de forma temporal, esquemas de trabajo en casa y estudio remoto para reducir la demanda de energía en las horas de mayor consumo mientras avanza la intervención en la planta. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, presentó el paquete como una respuesta preventiva ante una coyuntura que, según dijo, exige medidas excepcionales.

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“Así como el país ha tomado medidas excepcionales en otros momentos para proteger la vida y la economía, hoy debemos actuar de manera preventiva para cuidar nuestra seguridad energética”, dijo.

La circular 0081 busca reducir la demanda energética nacional durante el mantenimiento programado de la Planta de Regasificación de Cartagena - crédito Ministerio del Trabajo

Palma agregó que, durante esta coyuntura, se propone aplicar teletrabajo y estudio en casa para reducir la demanda mientras avanza el mantenimiento de la regasificadora de SPEC y el país enfrenta los efectos de El Niño. También sostuvo que este episodio muestra la necesidad de acelerar cambios estructurales en el sistema energético colombiano, con menor dependencia del gas natural, más energías renovables y mayor electrificación de procesos industriales.

Cómo se aplicaría la recomendación

La concreción administrativa llegó desde el Ministerio del Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino, con la circular 0081 del 27 de julio de 2026. El documento instó a empleadores públicos y privados a habilitar trabajo en casa y otras modalidades no presenciales durante el mantenimiento programado entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026 en la planta de regasificación de Cartagena.

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La circular precisó que la recomendación aplica “cuando resulte jurídica y operativamente viable (...) en los términos de la Ley 2088 de 2021 y su reglamentación”. El texto acotó que esa posibilidad cobija a servidores públicos y trabajadores cuyas funciones puedan desarrollarse fuera de las instalaciones de la entidad o del empleador, sin afectar la continuidad del servicio ni la atención presencial indispensable.

Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía, pidió a los Ministerios del Trabajo y Educación adoptar temporalmente esquemas de teletrabajo y estudio en casa para reducir la demanda energética durante la contingencia - crédito Ministerio de MInas y Energía

De igual manera, el documento dio prioridad a una zona específica del sistema eléctrico. La exhortación se dirigió de forma especial a los empleadores con sede, operaciones o personal en el área Caribe 2, integrada por cinco departamentos: La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar.

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Según la circular, la priorización responde a la mayor sensibilidad de la prestación del servicio de energía eléctrica en esa zona durante la ventana del mantenimiento. Con esa base, la recomendación oficial dejó de ser solo una propuesta del Ministerio de Minas y Energía y pasó a tener un desarrollo administrativo condicionado a la viabilidad jurídica y operativa.

Críticas de Fenalco a la nueva medida

La iniciativa generó objeciones de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco). El gremio dijo que el consumo eléctrico no disminuye, sino que cambia de oficinas y centros productivos a los hogares. El presidente de este, Jaime Alberto Cabal, cuestionó que un mantenimiento ordinario desemboque en medidas extraordinarias.

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Cabal sostuvo que la medida deja dudas sobre la planeación y la gestión del sistema energético nacional. “Si este procedimiento hace parte de la operación normal de la infraestructura energética del país, cabe preguntarse por qué en años anteriores no fue necesario acudir a este tipo de disposiciones”, puntualizó.

Fenalco dice que el trabajo en casa no supone una reducción del consumo de energía - crédito Fenalco

Asimismo, el dirigente rechazó la premisa técnica de que el trabajo en casa reduzca por sí mismo el consumo. “En consecuencia, la medida no garantiza una disminución real de la demanda energética, sino que simplemente traslada el consumo desde las empresas hacia los hogares”, remarcó.

El gremio recordó que cerca del 70% de la generación de electricidad del país proviene en esta época del año de fuentes hídricas y que el gas natural cumple un papel complementario. Con esto, Cabal reclamó una explicación técnica más clara sobre por qué un mantenimiento programado de la operación ordinaria exige este tipo de decisión.

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De igual manera, cerró sus reparos con una crítica a la previsión oficial. “Inevitable preguntarse si la ausencia de previsión responde simplemente a una gestión deficiente o si se está dejando deliberadamente un escenario de alta tensión energética para que sea el próximo Gobierno quien asuma las consecuencias”, apuntó Jaime Alberto Cabal.

Alejandro Castañeda es el presidente ejecutivo de Andeg - crédito @Andeg_Col/X

Qué dicen las empresas generadoras sobre el consumo eléctrico

La objeción técnica de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) siguió una línea similar a la de Fenalco, aunque centrada en el comportamiento real de la demanda. El presidente del gremio, Alejandro Castañeda, afirmó que en Colombia el teletrabajo no ayuda a disminuir el consumo de energía eléctrica porque, a su juicio, lo que ocurre es un traslado de carga.

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Castañeda, en diálogo con Caracol Radio, detalló ese punto con ejemplos de uso doméstico durante la jornada. “La energía eléctrica no me cambia el consumo porque igual los computadores lo tengo que usar en la casa, tengo que prender los bombillos, tengo que usar las hornillas eléctricas o incluso consumir para hacer el almuerzo durante la jornada, entonces al final del día lo que yo estoy haciendo es que traslado una energía eléctrica al consumo de unos sitios donde puede que sea más eficiente tener mucha gente trabajando en el mismo sitio que tenerlos diseminados en sus casas”.

Añadió que esa dinámica ya dejó señales durante la pandemia. “Incluso el consumo de los hogares aumentó precisamente porque la gente tuvo que vivir encerrada, y ahí nos tocó darle un subsidio a la gente, desde la opción tarifaria, es porque a todo el mundo se le subió el consumo de energía eléctrica en sus hogares”.

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