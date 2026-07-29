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Neymar fue sorprendido por un jugador colombiano que lo besó después de un partido por la Copa Sudamericana

El extremo cafetero se acercó al ídolo, lo enfocó con su celular y no dudó en expresarle su cariño

El futbolista Edwin Mosquera grabó a Neymar después de enfrentarse con él en un partido de la Copa Sudamericana y aprovechó para darle un beso en el cuello - crédito ramirezo4o43 / TikTok

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El jugador Edwin Mosquera registró en video un curioso encuentro con Neymar al final del partido Santos vs. Universidad Central de Venezuela por la Copa Sudamericana. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las diferentes plataformas digitales, en las que muchos de los seguidores del brasileño expresaron que quisieran haber estado en el lugar del colombiano en ese momento.

Y es que luego del encuentro disputado el martes 28 de julio en el estadio Urbano Caldeira, en Santos (Brasil), el colombiano enfocó al famoso jugador con su celular y le dio un beso en el cuello, una escena que circuló en redes sociales por la reacción que tuvo el ídolo de la Verdeamarela.

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El episodio ocurrió tras un disputado partido que terminó con un resultado global de 8-3 y selló la clasificación de Santos en el importante evento deportivo.

Las imágenes compartidas por el jugador colombiano demuestran que es fanático de Neymar - crédito Shirrasco70 / X
Las imágenes compartidas por el jugador colombiano demuestran que es fanático de Neymar - crédito Shirrasco70 / X

La reacción de Neymar causó comentarios

Mosquera se grabó a sí mismo y dio una breve introducción a sus seguidores: “Muchachos, les presento a alguien”. Posteriormente, giró el teléfono hacia Neymar, que posó para la foto al creer que solo se trataba de un momento fan para el joven del equipo rival.

En ese momento y en cuestión de segundos, el colombiano le dio un beso amistoso a la altura del cuello. Neymar reaccionó con una sonrisa y tomó el gesto con gracia mientras que todos los presentes se rieron de la situación. El registro audiovisual fue difundido por el propio futbolista y compartido por los fanáticos del fútbol.

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Después de salir del campo, los jugadores volvieron a cruzarse en los camerinos, por lo que Mosquera aprovechó para tomarse una selfie con Neymar, que compartió en sus stories de Instagram y hasta la puso de perfil, demostrando la admiración que siente por el brasileño.

Cabe mencionar que Neymar ya había sido abordado por otros jugadores del club venezolano para pedirle su camiseta y hasta la pantaloneta, teniendo en cuenta que se trata de uno de los futbolistas más relevantes de todos los tiempos.

Los jugadores compartieron en uno de los encuentros de Copa Sudamericana - crédito Shirrasco70 / X
Los jugadores compartieron en uno de los encuentros de Copa Sudamericana - crédito Shirrasco70 / X

Entre los comentarios de los seguidores por el curioso video se destacan algunos como: “Grabación icónica que queda para la historia”, “Te envidio”, “No lo juzgo, yo también lo hubiera hecho” y “Ese man cumplió el sueño de muchos”.

Entre tanto, algunos se centraron en su desempeño futbolístico y en la reacción que tuvieron los jugadores de Venezuela al tener tan cerca al icónico jugador: “Bien ahí, a ver si se le pega un poquito de calidad”, “Y si le robó la magia?” y “Los jugadores de UCV le pidieron hasta los shorts a Neymar”.

Neymar sigue siendo considerado como uno de los mejores - crédito Thiago Bernardes/REUTERS
Neymar sigue siendo considerado como uno de los mejores - crédito Thiago Bernardes/REUTERS

El partido de Mosquera frente al Santos de Neymar

En el desarrollo del encuentro, el oriundo de Quibdó, Chocó, de 25 años, jugó 73 minutos y aportó una asistencia. Sin embargo, fue sustituido cuando el partido iba 3-2, un minuto después de dar el pase en el gol de Gonzalo Mottes. En su lugar ingresó Roberto Sarli.

Cabe mencionar que Mosquera llegó a la Universidad Central de Venezuela durante el primer semestre de 2026 desde Independiente Santa Fe, pues el extremo pertenece al club colombiano y salió en préstamo por un año y medio.

Tras ser anunciado como nuevo jugador del club venezolano, el jugador publicó fotos entrenando con una frase breve como descripción: “Sin mucho que decir” y ha compartido detalles de su desempeño en el equipo del vecino país.

En cuanto a Neymar, fue suplente en el partido, pero ingresó en el complemento y, como es costumbre, salió al campo con toda la actitud, por lo que al final del encuentro todos los jugadores del equipo rival querían estar junto a él.

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