El transporte aéreo despega en Colombia: 29 millones de pasajeros viajaron en seis meses

Durante los primeros seis meses de 2026, 29 millones de pasajeros viajaron por vía aérea en Colombia, de acuerdo con la Aerocivil -crédito Luis Jaime Acosta/ REUTERS

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El dinamismo del turismo y una mayor oferta de rutas continúan impulsando la actividad aérea en Colombia. Ese comportamiento quedó reflejado durante el primer semestre de 2026, un periodo en el que el movimiento de viajeros y de carga mantuvo una tendencia positiva, de acuerdo con el más reciente balance de la Aeronáutica Civil.

Además de transportar más pasajeros, el sector registró un incremento en el volumen de carga y correo movilizado. Para la autoridad aeronáutica, estos resultados responden a varios factores, entre ellos una oferta de servicios más estable, mejores condiciones tarifarias para los usuarios y un entorno favorable para los viajes nacionales e internacionales.

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La Aerocivil atribuye el crecimiento del sector a la ampliación de rutas, mejores condiciones tarifarias y el aumento de la actividad turística - crédito ANI

Las inversiones realizadas en infraestructura aeroportuaria, servicios de navegación aérea, seguridad operacional y procesos de modernización tecnológica también aparecen entre las razones que explican el crecimiento. La entidad considera que estas acciones han permitido responder al aumento de la demanda y fortalecer la competitividad del transporte aéreo colombiano.

En total, 29 millones de pasajeros utilizaron el transporte aéreo entre enero y junio de 2026. Esa cifra representa un aumento de 5,5% frente al mismo periodo de 2025, consolidando la tendencia de crecimiento que viene mostrando este sector, considerado estratégico para la conectividad del país, el turismo y la economía. Dentro del mercado nacional, el número de viajeros llegó a 16,4 millones. El resultado equivale a un incremento de 6,1%, un comportamiento que refleja una mayor conexión entre las distintas regiones del país y un fortalecimiento del turismo interno, con más personas que eligieron el avión para desplazarse dentro del territorio colombiano.

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Las rutas internacionales también registraron un balance favorable. Según la Aeronáutica Civil, el tráfico de pasajeros hacia y desde el exterior aumentó 4,8%, impulsado por un mayor flujo de viajeros con destinos en países de Centro y Suramérica, además de diferentes eventos internacionales que estimularon la llegada y salida de visitantes.

El mercado doméstico movilizó 16,4 millones de pasajeros entre enero y junio de 2026, con un crecimiento de 6,1% frente al mismo periodo del año anterior -crédito Eva García/EFE

La entidad atribuye este comportamiento a una combinación de factores. Entre ellos menciona la ampliación de rutas, una oferta más estable de servicios, mejores tarifas para los usuarios y el crecimiento de la actividad turística, elementos que contribuyeron a elevar la demanda de vuelos tanto nacionales como internacionales. El segmento de carga y correo siguió la misma tendencia positiva durante los primeros seis meses del año. En ese periodo se movilizaron 505.775 toneladas, lo que representó un crecimiento de 5,6% frente al primer semestre de 2025, confirmando el buen momento que atraviesa esta actividad.

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La mayor parte del volumen correspondió al mercado internacional. En total se transportaron 435.101 toneladas, con un incremento de 6%, desempeño que fortaleció las operaciones de comercio exterior, las cadenas logísticas y el comercio electrónico, de acuerdo con la información entregada por la Aeronáutica Civil.

En el mercado interno, el transporte de carga alcanzó 70.674 toneladas. La cifra representó un crecimiento de 3,1% y, según la entidad, confirma el papel que desempeña la aviación para garantizar el abastecimiento, impulsar la competitividad empresarial y favorecer la integración económica entre las diferentes regiones del país.

El transporte de carga y correo superó las 505.000 toneladas en el primer semestre, con un mayor dinamismo en las operaciones internacionales -crédito John Vizcaino/Archivo REUTERS

La Aeronáutica Civil también relacionó estos resultados con el crecimiento del turismo en Centro y Suramérica y con la realización de eventos internacionales que incentivaron los desplazamientos hacia y desde Colombia. “Este comportamiento ratifica el posicionamiento de Colombia como un destino cada vez más atractivo para visitantes extranjeros, que han descubierto en el país una verdadera experiencia, que a su vez ha contribuido a fortalecer la imagen positiva en los mercados internacionales”, destacó.

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Respecto al transporte de carga y correo, la autoridad aeronáutica señaló que su evolución positiva representa una señal favorable para la actividad económica. El desempeño del transporte de carga y correo “también refleja la confianza del sector empresarial y de los mercados internacionales en la infraestructura y la conectividad aérea colombiana”, de acuerdo con la Aerocivil.